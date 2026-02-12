Английски национал си тръгва от Манчестър Сити, Байерн Мюнхен, Милан и Атлетико с интерес

Английският национал Джон Стоунс най-вероятно ще напусне Манчестър Сити в края на сезона. Договорът на 31-годишния футболист изтича и едва ли ще бъде подновен.
Интерес към Стоунс проявява Байерн Мюнхен, твърди CaughtOffside. Ключови за евентуален трансфер на бранителя ще бъдат Венсан Компани и Хари Кейн. Стоунс е играл с белгиеца при "гражданите", докато с нападателя е съотборник в националния отбор.
Интерес към Стоунс проявяват още Милан и Атлетико Мадрид.
Джон Стоунс премина в Манчестър Сити през лятото на 2016 година. През този сезон той е изиграл 13 мача.
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: John Stones is expected to leave Manchester City this summer when his contract expires. 🏁🔵— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) February 12, 2026
Bayern Munich are showing interest in the England defender, with his old teammate Vincent Kompany and his international compatriot Harry Kane seen as key to any… pic.twitter.com/C9FOKbhuZj
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА