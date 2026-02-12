Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Английски национал си тръгва от Манчестър Сити, Байерн Мюнхен, Милан и Атлетико с интерес

12 Февруари, 2026 17:15 660 0

  • джон стоунс-
  • манчестър сити-
  • футбол-
  • байерн мюнхен-
  • milan-
  • atletiko madrid

Интерес към Стоунс проявява Байерн Мюнхен

Английски национал си тръгва от Манчестър Сити, Байерн Мюнхен, Милан и Атлетико с интерес - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Английският национал Джон Стоунс най-вероятно ще напусне Манчестър Сити в края на сезона. Договорът на 31-годишния футболист изтича и едва ли ще бъде подновен.

Интерес към Стоунс проявява Байерн Мюнхен, твърди CaughtOffside. Ключови за евентуален трансфер на бранителя ще бъдат Венсан Компани и Хари Кейн. Стоунс е играл с белгиеца при "гражданите", докато с нападателя е съотборник в националния отбор.

Интерес към Стоунс проявяват още Милан и Атлетико Мадрид.

Джон Стоунс премина в Манчестър Сити през лятото на 2016 година. През този сезон той е изиграл 13 мача.


