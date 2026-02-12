Повдигнаха още обвинения за изнасилване на бивш халф на Арсенал

Халфът на Виляреал Томас Партей е получил две нови обвинения за изнасилване във Великобритания, съобщава британският вестник The Telegraph.

Ганайският халф, който игра дълго време за Арсенал, трябва да се яви в съда в Уестминстър през март.

Проблемите за Партей се увеличват лавинообразно, защото в момента той е разследван по пет обвинения за изнасилване и едно за сексуално насилие.

Обвиненията, които сега се приписват на ганаеца, са извършени през 2021 г. и 2022 г. Самият футболист заяви, че е невинен.

Трансферът му във Виляреал не мина без противоречия, тъй като клубът от Ла Лига разчиташе на презумпцията за невинност при неговото привличане. В момента той е на свобода под гаранция и съдията му позволява да практикува професията си като футболист.

Участието му за "жълтата подводница" обаче се превръща в провал и наскоро треньорът Марселино увери, че Партей не показва необходимото ниво, за да може да бъде титуляр.

