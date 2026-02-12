Огромен интерес към олимпийските играчки-талисмани в Милано-Кортина – запасите се изчерпват светкавично

Плюшената играчка-талисман на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина се превърна в истински хит сред почитателите на спорта и събирачите на сувенири. Очарователният бял хермелин, носещ името Тина в чест на Кортина, буквално се разграбва от рафтовете на официалните магазини, съобщават организаторите.

Вълнението около олимпийските игри се усеща не само по спортните терени, но и в търговските обекти, където феновете се надпреварват да се сдобият с пухкавия символ на игрите. Ограничените наличности на Тина предизвикаха истинска треска сред посетителите, а в много от магазините плюшените играчки вече са на изчерпване.

Лука Казаса, директор „Комуникации и оперативни дейности“ на Олимпиадата, сподели пред медиите: „В момента водим интензивни разговори с всички наши партньори и доставчици, за да осигурим нови количества от талисмана. Огромният интерес към Тина е ясен знак за ентусиазма и подкрепата, които съпътстват игрите в Милано и Кортина.“

Организаторите уверяват, че съвсем скоро феновете ще могат отново да намерят любимата играчка в магазините. Междувременно, търсенето на Тина продължава да расте, превръщайки я в един от най-желаните сувенири на сезона.