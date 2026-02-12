Новини
Огромен интерес към олимпийските играчки-талисмани в Милано-Кортина – запасите се изчерпват светкавично
  Тема: Зимни олимпийски игри

Огромен интерес към олимпийските играчки-талисмани в Милано-Кортина – запасите се изчерпват светкавично

12 Февруари, 2026 06:43 685 2

Вълнението около олимпийските игри се усеща не само по спортните терени, но и в търговските обекти

Снимка: БГНЕС/EПA
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Плюшената играчка-талисман на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина се превърна в истински хит сред почитателите на спорта и събирачите на сувенири. Очарователният бял хермелин, носещ името Тина в чест на Кортина, буквално се разграбва от рафтовете на официалните магазини, съобщават организаторите.

Вълнението около олимпийските игри се усеща не само по спортните терени, но и в търговските обекти, където феновете се надпреварват да се сдобият с пухкавия символ на игрите. Ограничените наличности на Тина предизвикаха истинска треска сред посетителите, а в много от магазините плюшените играчки вече са на изчерпване.

Лука Казаса, директор „Комуникации и оперативни дейности“ на Олимпиадата, сподели пред медиите: „В момента водим интензивни разговори с всички наши партньори и доставчици, за да осигурим нови количества от талисмана. Огромният интерес към Тина е ясен знак за ентусиазма и подкрепата, които съпътстват игрите в Милано и Кортина.“

Организаторите уверяват, че съвсем скоро феновете ще могат отново да намерят любимата играчка в магазините. Междувременно, търсенето на Тина продължава да расте, превръщайки я в един от най-желаните сувенири на сезона.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 УдоМача

    2 0 Отговор
    А защо изглеждат така фалически???

    07:46 12.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

