Служебният министър Димитър Илиев: Българската държава ще помогне на Малена Замфирова

Служебният министър Димитър Илиев: Българската държава ще помогне на Малена Замфирова

5 Март, 2026 11:05

Сноубордистката ни пострада тежко в Чехия

Служебният министър Димитър Илиев: Българската държава ще помогне на Малена Замфирова - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Министърът на младежта и спорта Димитър Илиев заяви, че държавата няма да остане безучастна и ще съдейства на Малена Замфирова и нейното семейство.

Сноубордистката пострада на писта в зимния курорт Шпиндлерув Млин в Чехия, където е била ударена от скиор, за когото се предполага, че е карал след употреба на алкохол.

"Изключително неприятен инцидент, разговарях с баща ѝ (бел. ред. - Анатолий Замфиров, който е и треньор на Малена). Това не е спортен инцидент. Много тежки травми, детето е в много тежко състояние. Бащата моли за сериозни юристи, които да водят случая. Те искат да водят дела и да търсят правата си. Българската държава ще съдейства. Счупванията са изключително сериозни и тежки", сподели той в интервю по БНТ.

Като служебен министър Илиев посочи, че иска бързо да разбере проблемите на федерациите и да бъда максимално полезен.

"Това са дългосрочни политики и решения. Аз имам за цел бързо да се запозная с обстановката в спортния сектор. Направихме срещи и дефинирахме проблеми, трупани с десетилетия. Целим бързо да влезем в проблемите на федерациите. Ние имаме най-силната Олимпиада от 24 години насам. Където има добро управление, има и добри резултати. Не можем, като министерство, да се мешаме в самостоятелността на федерациите. Не трябва самоцелно да се слагат лица, които не могат да се справят с работата", допълни бившият автомобилен състезател.

Илиев коментира проблемите на федерациите по борба, вдигане на тежести и шахмат.

"Все още не сме провели среща за проблемите в борбата. Виждам, че има напрежение и ще изслушаме всички страни. Беше поставено под риск участието на Карлос Насар на европейско първенство. Ние се погрижихме за този проблем. Ще се грижим, всеки един национален състезател да се подготвя. Състоянието в шахмата е много тревожно. Българските състезатели са заплашени от това, да им бъдат спрени правата. Всичко това заради лични дрязги и различия. Единственият начин е обединение", добави осемкратният шампион в българския рали шампионат.

Илиев разкри, че той и Димитър Бербатов често коментират проблемите на федерациите. Бившият футболен национал изпълнява длъжността съветник на премиера Андрей Гюров по въпросите на младежта и спорта.

Според Димитър Илиев трите етапа на Колоездачната обиколка на Италия, които ще се проведат в България, ще предложат грандиозно шоу.

"Имахме среща с организатора и получихме технически доклад, който показва, че голяма част от нещата са свършени. Чувствам се оптимист. Ще бъде голямо зрелище за България - истинско шоу и спектакъл. Гледа се от между 500 и 800 млн. зрители. Доста грандиозно е. Събитието ще се проведе по най-добрия начин", убеден е бившият топпилот Илиев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    3 4 Отговор
    ДА СЕ ОПРАВЯ!А ЗАЩО НЕ Е ТРЕНИРАЛА В БАНСКО?....ААА ЗАЩОТО Е ИМАЛО ПИЯНИ,,ИФУТИ!

    11:08 05.03.2026

  • 2 честен ционист

    3 5 Отговор
    По-добре да иде да се възстановява в Израел. Ганчо с купената диплома ще я доосакати.

    Коментиран от #11

    11:09 05.03.2026

  • 3 Ьхллмбб

    4 0 Отговор
    Евгения Раданова и Ивет Лалова също минаха през тежки инциденти.
    Могат да помогнат за психическото възстановяване.

    Коментиран от #7

    11:16 05.03.2026

  • 4 тя няма ли застраховка

    3 4 Отговор
    не мога да си представя как на писта където карат с над 60 км в час и с каски ще щръкне някой на средата . на разходка . и сега я били сгазили . еми то какво да стане . другите с нея как не са ги сгазили . това ме учудва . линдзи с 120 км в час като се трясна получи подобни травми . сблъсък . предполагам туриста е някой богат бизнесмен . почерпил се и се пускал по празната писта . но в един момент някакви са щръкнали точно пред него с гръб . това са ски . ни да ги прескочи , ни да ги заобиколи . ските са скъпо нещо . тази по добре да смени спорта . не я знам коя е . не е първата със сигурност .

    Коментиран от #6, #8

    11:17 05.03.2026

  • 5 Лкгьб

    2 1 Отговор
    Валентина Георгиева и тя май е контузена сега.

    11:22 05.03.2026

  • 6 Фгхкл

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "тя няма ли застраховка":

    Инцидента е близо до лифта в непързалената зона

    11:23 05.03.2026

  • 7 честен ционист

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ьхллмбб":

    И на Карлос му падна мивката на ахилеса в тоалетната. Ако искаш да си успешен спортист трябва да се правят и жертви.

    11:23 05.03.2026

  • 8 Дгкол

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "тя няма ли застраховка":

    Застраховките вероятно са при участие в състезание а не при случайни други инциденти

    Коментиран от #10

    11:24 05.03.2026

  • 9 Данко Харсъзина

    1 2 Отговор
    Да беше тренирала на Банско или на Пампорово и нямаше да се осакати. Замъкнала се в Чехия, ми да беше отишла в Сахара. Най добрите писти в Европа, са на Банско.

    11:26 05.03.2026

  • 10 Данко Харсъзина

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Дгкол":

    Ако си на пистата, имаш застраховка. Влиза в цената на лифт картата. Но е малка и едва ли ще покрие операциите. Поне в България е така. Чехия няма ски туризъм. Висок клас ски туризъм - Банско и Пампорово.

    11:30 05.03.2026

  • 11 Данко Харсъзина

    0 5 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Тя отиде да се пързаля в Чехия, нека да отиде да се лекува в Израел. И няма да проходи никога. А ако я тресне някоя ракета, ще ни освободи от присъствието си.

    11:33 05.03.2026

  • 12 Гост

    1 0 Отговор
    Вече трябваше да сте го направили!!!

    11:50 05.03.2026

