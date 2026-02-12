Пиянски скандал разтърси Олимпиадата в Милано-Кортина

Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина 2026 бяха разтърсени от първия си голям дисциплинарен скандал. Главният треньор на финландския национален отбор по ски скокове Игор Медвед беше позорно изпратен у дома, след като наруши правилата на делегацията и етичния кодекс на игрите.

Скандалът избухна в сутрешните часове на шестия състезателен ден, когато Финландският олимпийски комитет обяви, че отнема акредитацията на 44-годишния специалист. Според информация на шведското издание Aftonbladet, Медвед е замесен в инциденти, свързани с прекомерна употреба на алкохол в олимпийското село. Директорът на елитния спорт към комитета Янне Хянинен потвърди новината и обясни, че решението за отстраняването беше взето светкавично. „Медвед отпътува за дома днес." Става въпрос за проблеми, свързани с алкохола. Приемаме нарушенията на правилата много сериозно и действаме бързо в такива ситуации“, коментира Хянинен. Самият треньор не отрече обвиненията и поднесе своите извинения на спортистите и феновете. „Направих грешка“, лаконично заяви той в официално изявление преди да напусне Италия. Макар инцидентът да се беше случил извън работното време на специалиста, ръководството на тима прецени, че присъствието му застрашава спокойствието и концентрацията на скачачите преди решителните стартове на шанцата.

Този позорен епизод остави Финландия без главен треньор в разгара на Олимпиадата и предизвика вълна от критики в родината му. Очаква се случаят да има сериозни последствия за кариерата на Игор Медвед, като се предвиждат допълнителни санкции след пристигането му в Хелзинки. Източници на информацията са шведският вестник Aftonbladet и официалното изявление на Финландския олимпийски комитет.