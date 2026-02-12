Новини
Спорт »
Зимни спортове »
Пиянски скандал разтърси Олимпиадата в Милано-Кортина

Пиянски скандал разтърси Олимпиадата в Милано-Кортина

12 Февруари, 2026 17:30 1 163 7

  • милано-
  • кортина-
  • олимпиада-
  • зимни олимпийски игри-
  • спорт-
  • олимпиада 2026

Главният треньор на финландския национален отбор по ски скокове Игор Медвед беше позорно изпратен у дома, след като наруши правилата на делегацията и етичния кодекс на игрите

Пиянски скандал разтърси Олимпиадата в Милано-Кортина - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина 2026 бяха разтърсени от първия си голям дисциплинарен скандал. Главният треньор на финландския национален отбор по ски скокове Игор Медвед беше позорно изпратен у дома, след като наруши правилата на делегацията и етичния кодекс на игрите.

Скандалът избухна в сутрешните часове на шестия състезателен ден, когато Финландският олимпийски комитет обяви, че отнема акредитацията на 44-годишния специалист. Според информация на шведското издание Aftonbladet, Медвед е замесен в инциденти, свързани с прекомерна употреба на алкохол в олимпийското село. Директорът на елитния спорт към комитета Янне Хянинен потвърди новината и обясни, че решението за отстраняването беше взето светкавично. „Медвед отпътува за дома днес." Става въпрос за проблеми, свързани с алкохола. Приемаме нарушенията на правилата много сериозно и действаме бързо в такива ситуации“, коментира Хянинен. Самият треньор не отрече обвиненията и поднесе своите извинения на спортистите и феновете. „Направих грешка“, лаконично заяви той в официално изявление преди да напусне Италия. Макар инцидентът да се беше случил извън работното време на специалиста, ръководството на тима прецени, че присъствието му застрашава спокойствието и концентрацията на скачачите преди решителните стартове на шанцата.

Този позорен епизод остави Финландия без главен треньор в разгара на Олимпиадата и предизвика вълна от критики в родината му. Очаква се случаят да има сериозни последствия за кариерата на Игор Медвед, като се предвиждат допълнителни санкции след пристигането му в Хелзинки. Източници на информацията са шведският вестник Aftonbladet и официалното изявление на Финландския олимпийски комитет.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    12 0 Отговор
    Вие знаете ли, колко скъп е алкохола в скандинавските държави, видял е човека шанс и се е възползвал😅 Наздраве Медведчик😉

    17:35 12.02.2026

  • 2 Арни

    6 2 Отговор
    Не виждам нищо чудно в тази новина. Алкохолизмът е народен спорт при руснаците.

    Коментиран от #5

    17:47 12.02.2026

  • 3 Нищо не намеквам

    7 0 Отговор
    Медвед, с традиционното Финландско име Игор нещо ми е много съмнителен като произход.
    Корените са се проявили...

    17:48 12.02.2026

  • 4 Тити

    2 1 Отговор
    Голям Финландец е с това имаше Игор това е една проста жлятка която където и по света да я пуснеш гледаш и сеира

    17:56 12.02.2026

  • 5 Щото

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Арни":

    фианландците са трезвеници, нали?

    17:58 12.02.2026

  • 6 ако си кара работата

    0 0 Отговор
    що да не се почерпи в извънработно време ?

    18:12 12.02.2026

  • 7 ЕШ ПА ТИ

    1 0 Отговор
    МИ ФИНЛАНДЦИТЕ ДА НЕ СИ ВЗИМАТ СЪВЕТСКИ ТРЕНЬОР НИКОГА! ТЕ СА АЛКОХОЛИЦИ И СЕ ГОРДЕЯТ С ТОВА.

    18:22 12.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове