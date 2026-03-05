Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
Парис Хилтън рекламира козметиката си само по пяна от ваната (СНИМКА)

Парис Хилтън рекламира козметиката си само по пяна от ваната (СНИМКА)

5 Март, 2026 11:17 1 054 4

  • парис хилтън-
  • козметика-
  • рекламира-
  • пяна-
  • вана

През последните години тя успешно трансформира имиджа си от "парти момиче" в зряла бизнес фигура и активист

Парис Хилтън рекламира козметиката си само по пяна от ваната (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Парис Хилтън стана лице на собствената си козметична марка Parivie и сподели снимките в Instagram. 45-годишната богата наследница позира гола във вана с пяна.


Наскоро тя участва в друга разголена фотосесия, покрита с пухкава пелерина.


През последните години тя успешно трансформира имиджа си от "парти момиче" в зряла бизнес фигура и активист.

На 17 февруари 2026 г. Парис отпразнува своя 45-и рожден ден и поднови брачните си обети със съпруга си Картър Реум. Тя е майка на две деца – син (Финикс) и дъщеря (Лондон), родени чрез сурогатно майчинство.

Хилтън бе пионер в концепцията "известна с това, че е известна" и успешно управлява глобална марка, включваща над 45 линии продукти, сред които популярната ѝ колекция от парфюми.

В документалния си филм "This Is Paris" тя разкри, че дълги години е поддържала образа на "глупава блондинка" като защитен механизъм и маркетингова стратегия.


Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    1 0 Отговор
    Къде видяхте таа вана, па и с пеня. Тук таме некоя бозка вади и те тава е.

    11:29 05.03.2026

  • 2 Анита Парис хилтън

    2 1 Отговор
    Надуя тромпета на камерунеца и всичко се оправа те тава е реклама 🤭🤣🥳

    11:45 05.03.2026

  • 3 Как съм го наточил

    1 1 Отговор
    Да я излюшкам

    11:57 05.03.2026

  • 4 Лопата Орешник

    0 0 Отговор
    Тая се трансформира от парти момиче в зряла бизнес дама и затова само по пяна във ваната рекламира! Те всички зрели бизнесдами така! Галена също! Аве вие чувате ли се?

    12:30 05.03.2026