Парис Хилтън рекламира козметиката си само по пяна от ваната (СНИМКА)

Парис Хилтън стана лице на собствената си козметична марка Parivie и сподели снимките в Instagram. 45-годишната богата наследница позира гола във вана с пяна.

Наскоро тя участва в друга разголена фотосесия, покрита с пухкава пелерина.

През последните години тя успешно трансформира имиджа си от "парти момиче" в зряла бизнес фигура и активист.

На 17 февруари 2026 г. Парис отпразнува своя 45-и рожден ден и поднови брачните си обети със съпруга си Картър Реум. Тя е майка на две деца – син (Финикс) и дъщеря (Лондон), родени чрез сурогатно майчинство.

Хилтън бе пионер в концепцията "известна с това, че е известна" и успешно управлява глобална марка, включваща над 45 линии продукти, сред които популярната ѝ колекция от парфюми.

В документалния си филм "This Is Paris" тя разкри, че дълги години е поддържала образа на "глупава блондинка" като защитен механизъм и маркетингова стратегия.