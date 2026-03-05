Френският външен министър проведе разговор с иранския си колега, съобщиха от Париж

Френският министър на външните работи Жан-Ноел Баро проведе вчера телефонен разговор с иранския си колега Абас Арагчи на петия ден от ескалацията в Близкия изток, съобщава Франс прес, цитирайки изявление на Външното министерство в Париж, предава БТА.
В хода на разговора Баро осъди иранските удари и подчерта ангажимента на Франция към стабилността в региона, към намаляване на напрежението и към възобновяване на дипломатическия диалог, като подчерта, че използването на сила трябва да се вписва в рамките на международното право.
Освен това френският министър изрази "постоянната загриженост на Франция" за съдбата на гражданите, задържани в Иран, като настоя за тяхното незабавно и безусловно освобождаване.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тгъу
11:17 05.03.2026
2 Франция е поробена държава
11:19 05.03.2026
3 Евроклошарите
11:34 05.03.2026