Френският външен министър проведе разговор с иранския си колега, съобщиха от Париж

Френският външен министър проведе разговор с иранския си колега, съобщиха от Париж

5 Март, 2026 11:11 883 3

Жан-Ноел Баро обсъди с Абас Арагчи ситуацията в Близкия изток и подчерта ангажимента на Париж към стабилността и международното право

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Френският министър на външните работи Жан-Ноел Баро проведе вчера телефонен разговор с иранския си колега Абас Арагчи на петия ден от ескалацията в Близкия изток, съобщава Франс прес, цитирайки изявление на Външното министерство в Париж, предава БТА.

В хода на разговора Баро осъди иранските удари и подчерта ангажимента на Франция към стабилността в региона, към намаляване на напрежението и към възобновяване на дипломатическия диалог, като подчерта, че използването на сила трябва да се вписва в рамките на международното право.

Освен това френският министър изрази "постоянната загриженост на Франция" за съдбата на гражданите, задържани в Иран, като настоя за тяхното незабавно и безусловно освобождаване.


Франция
