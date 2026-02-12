Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Най-доброто нападение по статистика, а без победа във важните мачове

12 Февруари, 2026 07:51 606 1

Водещите два тима в битката за титлата изиграха две срещи помежду си през новата година

Най-доброто нападение по статистика, а без победа във важните мачове - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Интересно се очертава пролетното деление на сезона в Първа лига. Подновяването започна, а с него и всякакъв вид нападки и декларации.

Наравно с това се изиграха и два мача между най-големите конкуренти за титлата. Двубоите не бяха за шампионата, а два други турнира – Суперкупата и Купата, но са показателни.

В София на националния стадион „Васил Левски” и в Разград Лудогорец спечели с минималното, но и натрапчиво 1:0. „Сините” не взеха трофей, а и изгубиха възможността за друг.

В първенството се изигра само един кръг през новата година и в него не настъпиха промени. Левски продължава да е водач със 7 точки пред ЦСКА 1948 и Лудогорец.

Това обаче е само едно малко „кубче” от пъзела, а до нареждането му има прекалено много битки.

Какво се откроява като „картина” в началото на 2026-а година и края на изминалата 2025-а?

Лидерът Левски задържа преднината си, която не е никак малка. След него ЦСКА 1948 също държи високо ниво и успява да бъде на втората позиция. Лудогорец навакса – не точково, но игрово и вдигна собственото си ниво в края на отминалата година. С началото на новата 2026-а разградчани продължават и затвърждават възхода си. Точно в това начало Лудогорец записа две победи над Левски. Успехите не бяха за първенството, а в останалите две надпревари – Суперлигата и Купата на България и бяха постигнати с един и същ, напълно достатъчен резултат 1:0.

Точно в тези два мача се показа невъзможността на Левски да реализира срещу претендентите за първите четири позиции. Тимът от Герена се разписва трудно и срещу така наречените: „средни” отбори, но липсата на попадения и успехи срещу тимовете борещи се за първата позиция са огромна „червена сирена”. Дали обаче този ярък сигнал се появява в дълбочината на виждане на ръководството на тима и наставника?


  • 1 Новичок

    0 0 Отговор
    Павле ми пие ,Павле ми пие вино хем ракия ...

    08:10 12.02.2026

