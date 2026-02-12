Скандал: МОК изключи Владислав Хераскевич от Олимпиадата заради каска с послание

Украинският скелетонист Владислав Хераскевич няма да се състезава на предстоящите Зимни олимпийски игри в Милано и Кортина д’Ампецо през 2026 година. Решението бе официално оповестено от Международния олимпийски комитет (МОК) след разгорещен спор около екипировката на спортиста.

Причината за отстраняването на Хераскевич е неговото желание да използва специално изрисувана каска, посветена на паметта на украински спортисти, загинали по време на войната в Украйна. МОК обаче е категоричен в забраната си за политически послания по време на олимпийските състезания, като подчертава, че не допуска никакви символи или изявления с политически характер на арената на Игрите.

В опит да намерят компромис, организаторите предложиха на Хераскевич да носи черна лента в знак на почит, но той отказа този вариант. След като не прие алтернативата, Международната федерация по бобслей и скелетон (IBSF) и журито на МОК взеха окончателното решение да го отстранят от участие.

„След като състезателят отказа да се съобрази с изискванията на МОК относно изразяването на спортистите, Владислав Хераскевич няма да бъде допуснат до стартовете в Милано-Кортина 2026. Каската, която той възнамеряваше да използва, не отговаря на регламента“, се казва в официалното съобщение на МОК.

Случаят предизвика бурни реакции в спортните среди и сред феновете, като отново постави на дневен ред въпроса за границите между спорта и политиката на най-големия световен спортен форум.

