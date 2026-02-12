Новини
Скандал: МОК изключи Владислав Хераскевич от Олимпиадата заради каска с послание
  Тема: Зимни олимпийски игри

Скандал: МОК изключи Владислав Хераскевич от Олимпиадата заради каска с послание

12 Февруари, 2026 14:33 515 17

Случаят предизвика бурни реакции в спортните среди

Скандал: МОК изключи Владислав Хераскевич от Олимпиадата заради каска с послание - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Украинският скелетонист Владислав Хераскевич няма да се състезава на предстоящите Зимни олимпийски игри в Милано и Кортина д’Ампецо през 2026 година. Решението бе официално оповестено от Международния олимпийски комитет (МОК) след разгорещен спор около екипировката на спортиста.

Причината за отстраняването на Хераскевич е неговото желание да използва специално изрисувана каска, посветена на паметта на украински спортисти, загинали по време на войната в Украйна. МОК обаче е категоричен в забраната си за политически послания по време на олимпийските състезания, като подчертава, че не допуска никакви символи или изявления с политически характер на арената на Игрите.

Скандал: МОК изключи Владислав Хераскевич от Олимпиадата заради каска с послание
Снимка: БГНЕС/EПA

В опит да намерят компромис, организаторите предложиха на Хераскевич да носи черна лента в знак на почит, но той отказа този вариант. След като не прие алтернативата, Международната федерация по бобслей и скелетон (IBSF) и журито на МОК взеха окончателното решение да го отстранят от участие.

„След като състезателят отказа да се съобрази с изискванията на МОК относно изразяването на спортистите, Владислав Хераскевич няма да бъде допуснат до стартовете в Милано-Кортина 2026. Каската, която той възнамеряваше да използва, не отговаря на регламента“, се казва в официалното съобщение на МОК.

Случаят предизвика бурни реакции в спортните среди и сред феновете, като отново постави на дневен ред въпроса за границите между спорта и политиката на най-големия световен спортен форум.

Скандал: МОК изключи Владислав Хераскевич от Олимпиадата заради каска с послание
Снимка: БГНЕС/EПA


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Един фигурант

    11 0 Отговор
    по- малко... Следващата крачка на този " патриот" е към фронта.

    14:37 12.02.2026

  • 2 Софиянец

    10 0 Отговор
    Буахахахха! Свърши им играта на бандеровците! Научиха се всичко да им е позволено, ама вече няма да е така! Те първа ще видят дебелия ... ! 😂😂😂

    14:37 12.02.2026

  • 3 ………..

    4 0 Отговор
    Владислав кока.нович

    14:37 12.02.2026

  • 4 стоян георгиев

    8 0 Отговор
    Мед ми капе от сърцето при такива новини! 😅

    14:38 12.02.2026

  • 5 скелетон

    12 0 Отговор
    Украинското спортсменство отдавна не съществува. Само капризи и високомерие! Браво на МОК!

    14:38 12.02.2026

  • 6 БОК

    11 0 Отговор
    Браво на МОК ! Наглостта и арогантността на Украинците е безгранична ! Всички тяхни спортисти трябва да бъдат изхвърлени от олимпиядата и мъжете да отиват на фронта.

    14:38 12.02.2026

  • 7 Стойко

    5 0 Отговор
    На фронта може да облече каквото си поиска! Препоръчвам му бял байряк, хихихи хихихи

    14:39 12.02.2026

  • 8 побърканяк

    5 0 Отговор
    Съзтезател по скелетон за фронта ТЦК усилено търсят бъдещи скелети

    14:39 12.02.2026

  • 9 Варненец

    4 0 Отговор
    Вземиииии! Нагъл боклук!

    14:40 12.02.2026

  • 10 фашист

    5 0 Отговор
    бегом на фронта да мреш за еврейски интереси

    14:40 12.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Дгйкш

    0 2 Отговор
    Образите по каската са на спортисти загинали за Украйна. Повечето от зимни спортове!
    Поради забраната, той я ползва само в тренировките.
    И само в тренировките!

    Коментиран от #14

    14:41 12.02.2026

  • 13 Истината

    5 0 Отговор
    Един път се пробва, казаха му, че не може!
    Обаче свинята е нагла!
    Прави каквото си иска - айде у кофите!

    14:42 12.02.2026

  • 14 Хихихи

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Дгйкш":

    Ич ми не е! Да се маха нягляра и без това не става!

    14:42 12.02.2026

  • 15 Сандо

    2 0 Отговор
    Глупак!Държавата му е потрошила куп пари за да го прати на Олимпиада,а тоя решил да се прави на герой на медийния фронт.А трябваше в улея да докаже колко силна е окраината в спортта и името на страната му да започне да се произнася с уважение.Заслужава веднага да се прати на фронта като наказание за увредения имидж на държавата и да докаже на практика криворазбрания си патриотизъм.И в края на краищата това е поредно доказателство колко вреден може да е фанатизма.

    14:42 12.02.2026

  • 16 Някой

    1 0 Отговор
    Това правило да не се ползва за политическа пропаганда си го има от пантивека. Само че не прилагат същото например при гей пропагандата, където дори налагат от футболни федерации като френската.
    И третират държавите различно. По думи на американци САЩ от ВСВ до тогава са участвали в над 200 военни конфликта. Или за Израел и Сатаняху следващ стъпките на Хитлер.

    14:43 12.02.2026

  • 17 Селянин

    1 0 Отговор
    Браво на спортиста, че иска да изяви позиция. С отстраняването му се обърна по голямо внимание, отколкото ако просто се беше пуснал с каската.
    Браво на МОК, че си спазват принципите и не допускат олимпиадата да е политизирана.
    Макар, че руските спортисти се състезават без флаг и май не е точно недопускане на политика.

    14:45 12.02.2026

