Скандал: МОК изключи Владислав Хераскевич от Олимпиадата заради каска с послание

Украинският скелетонист Владислав Хераскевич няма да се състезава на предстоящите Зимни олимпийски игри в Милано и Кортина д’Ампецо през 2026 година. Решението бе официално оповестено от Международния олимпийски комитет (МОК) след разгорещен спор около екипировката на спортиста.
Причината за отстраняването на Хераскевич е неговото желание да използва специално изрисувана каска, посветена на паметта на украински спортисти, загинали по време на войната в Украйна. МОК обаче е категоричен в забраната си за политически послания по време на олимпийските състезания, като подчертава, че не допуска никакви символи или изявления с политически характер на арената на Игрите.
В опит да намерят компромис, организаторите предложиха на Хераскевич да носи черна лента в знак на почит, но той отказа този вариант. След като не прие алтернативата, Международната федерация по бобслей и скелетон (IBSF) и журито на МОК взеха окончателното решение да го отстранят от участие.
„След като състезателят отказа да се съобрази с изискванията на МОК относно изразяването на спортистите, Владислав Хераскевич няма да бъде допуснат до стартовете в Милано-Кортина 2026. Каската, която той възнамеряваше да използва, не отговаря на регламента“, се казва в официалното съобщение на МОК.
Случаят предизвика бурни реакции в спортните среди и сред феновете, като отново постави на дневен ред въпроса за границите между спорта и политиката на най-големия световен спортен форум.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Един фигурант
14:37 12.02.2026
2 Софиянец
14:37 12.02.2026
3 ………..
14:37 12.02.2026
4 стоян георгиев
14:38 12.02.2026
5 скелетон
14:38 12.02.2026
6 БОК
14:38 12.02.2026
7 Стойко
14:39 12.02.2026
8 побърканяк
14:39 12.02.2026
9 Варненец
14:40 12.02.2026
10 фашист
14:40 12.02.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Дгйкш
Поради забраната, той я ползва само в тренировките.
И само в тренировките!
Коментиран от #14
14:41 12.02.2026
13 Истината
Обаче свинята е нагла!
Прави каквото си иска - айде у кофите!
14:42 12.02.2026
14 Хихихи
До коментар #12 от "Дгйкш":Ич ми не е! Да се маха нягляра и без това не става!
14:42 12.02.2026
15 Сандо
14:42 12.02.2026
16 Някой
И третират държавите различно. По думи на американци САЩ от ВСВ до тогава са участвали в над 200 военни конфликта. Или за Израел и Сатаняху следващ стъпките на Хитлер.
14:43 12.02.2026
17 Селянин
Браво на МОК, че си спазват принципите и не допускат олимпиадата да е политизирана.
Макар, че руските спортисти се състезават без флаг и май не е точно недопускане на политика.
14:45 12.02.2026