Олимпиакос триумфира над Цървена звезда в зрелищен сблъсък, Везенков отново с впечатляващо представяне

13 Февруари, 2026 06:56 321 0

Българският национал Коди Милър-Макинтайър също остави своя отпечатък в мача

Олимпиакос триумфира над Цървена звезда в зрелищен сблъсък, Везенков отново с впечатляващо представяне - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълнуваща баскетболна вечер в зала „Стадион на мира и дружбата“ донесе поредна радост за феновете на Олимпиакос, след като гръцкият гранд надделя над сръбския тим Цървена звезда с резултат 92:86 в 28-ия кръг на Евролигата.

Българската звезда Александър Везенков отново доказа класата си, като бе истински мотор за домакините. Той завърши срещата с внушителните 23 точки, 8 овладени топки под коша и една асистенция за 31 минути на паркета, превръщайки се в най-резултатния играч на Олимпиакос.

В редиците на гостите от Белград най-ярко се отличи Джордан Нвора, който реализира 21 точки, грабна 6 борби и подаде две асистенции.

Българският национал Коди Милър-Макинтайър също остави своя отпечатък в мача, като допринесе с 11 точки, 3 борби и цели 8 асистенции за сръбския състав.

След този успех Олимпиакос затвърди позицията си на второ място във временното класиране с актив от 18 победи и 9 загуби, докато Цървена звезда заема осмата позиция с 16 успеха и 12 поражения.


