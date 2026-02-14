Щолц взе втора титла с олимпийски рекорд в бързото пързаляне с кънки на 500 метра

Американецът Джордан Щолц спечели олимпийската титла на 500 метра при мъжете в турнира по бързо пързаляне с кънки на Зимни олимпийски игри 2026 и вече е двукратен шампион в Милано-Кортина, съобщава БТА. Само три дни по-рано 21-годишният състезател триумфира и на 1000 метра, като и в двете дисциплини го направи с нов олимпийски рекорд.

Канадецът Лоран Дюброй първи подобри олимпийския рекорд в десетата серия, спирайки хронометрите на 34,26 секунди – с шест стотни по-бързо от досегашното върхово постижение на шампиона от Зимни олимпийски игри 2022 Гао Тинюй. Днес китаецът остана седми с време 34,47 секунди.

Кулминацията настъпи в 13-ата серия, където един срещу друг застанаха фаворитите Щолц и Йенинг де Бо. Американецът, световен шампион на дистанцията от 2023 година, финишира за впечатляващите 33,77 секунди и грабна второто си злато от Игрите. Нидерландецът остана на 11 стотни зад него и спечели среброто, а Дюброй се окичи с бронзовото отличие.

Това е пета титла за САЩ в Милано-Кортина 2026, като бързото пързаляне с кънки се превърна в първата дисциплина, донесла повече от едно злато на американския тим.