Новини
Спорт »
Зимни спортове »
Норвегия дръпна на върха в класирането по медали

Норвегия дръпна на върха в класирането по медали

16 Февруари, 2026 09:59 595 3

  • медали-
  • олимпиада-
  • олимпийски игри-
  • олимпиада 2026-
  • спорт

В мъжката щафета в ски-бягането с важното участие на легендата Йоханес Клаебо скандинавците взеха 11-ия си златен медал, а по-късно днес Анна Один Стрьом спечели ски-скока за жени от голяма шанца

Норвегия дръпна на върха в класирането по медали - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Норвегия увеличи преднината си на върха в класирането по медали след края на деветия състезателен ден на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина.

В мъжката щафета в ски-бягането с важното участие на легендата Йоханес Клаебо скандинавците взеха 11-ия си златен медал, а по-късно днес Анна Один Стрьом спечели ски-скока за жени от голяма шанца.

Италия е на 2-ата позиция с национален рекорд по отличия, постигнат още преди началото на последната седмица.

България с двата си бронзови медала слезе на 24-о място, след като Финландия се изкачи една стъпка по-нагоре.


Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Умфри

    2 1 Отговор
    Там е студ и лед 10 месеца в година, е в останалите два е само студ. Как живеят тия хора не знам без лято.

    10:05 16.02.2026

  • 2 Гуньо Простиа

    0 0 Отговор
    Абе кой въобще го интересува кой ще бъде първи, втори и т.н. ?

    10:29 16.02.2026

  • 3 Санта Клаус

    1 1 Отговор
    Всички норвежки спортисти са асматици и им е разрешено да взимат необходимите препарати и лекарства за да се чувстват добре и в кондиция. В резултат на това те ще спечелят най-много медали от олимпиядата.

    11:13 16.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове