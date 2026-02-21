Новини
Българинът Даниел Пешков завърши на 42-о място в масовия старт
  Тема: Зимни олимпийски игри

Българинът Даниел Пешков завърши на 42-о място в масовия старт

21 Февруари, 2026 14:43 694 8

За последно българин стигна до финала в маратонската дистанция на ски бягането на Игрите в Сочи 2014

Българинът Даниел Пешков завърши на 42-о място в масовия старт - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българинът Даниел Пешков завърши на 42-о място в масовия старт на 50 километра в класически стил в последното състезание по ски бягане при мъжете на Олимпиадата в Милано-Кортина, предаде БТА.

23-годишният Пешков, който е дебютант на зимни Игри, беше 40-и след 33 километра, но до финала загуби още две позиции, като финишира за 2:18.52.0 часа.

Той все пак направи най-силното индивидуално представяне на българите в ски бягането в Милано-Кортина 2026, след като досега най-предното класиране беше на Марио Матиканов, който се нареди 49-и в интервалния старт на 10 километра.

За последно българин стигна до финала в маратонската дистанция на ски бягането на Игрите в Сочи 2014, когато Андрей Гридин беше 41-и.

Настоящият световен шампион в дисциплината от Трондхайм 2025 Йоханес Клаебо (Норвегия) продължи да пренаписва олимпийската история. Той отново триумфира и спечели шести златен медала от шестте дисциплини в ски бягането на Игрите, като по този начин подобри рекорда за титли на една зимна Олимпиада на американския състезател по бързо пързаляне с кънки Ерик Хейдън, който спечели пет в пет дисциплини на Игрите в Лейк Плесид 1980.

Клаебо също така вече има 11 златни отличия от зимна Олимпиада, като още на 15 февруари задмина постижението на сънародниците си Марит Бьорген, Бьорн Дели и Оле Ейнар Брьондален, които имат по осем.

След 20-ия километър от дистанцията тримата норвежци Клаебо, Емил Иверсен и Мартин Ниенгет постепенно увеличиха темпото и започнаха да отварят преднина, като първоначално единствено световният вицешампион в масовия старт за младежи от Лигна 2022 Савелий Коростельов беше по-близо до тях, но постепенно и 22-годишният руснак поизостана, като в средата на дистанцията разликата между него и скандинавците премина 40 секунди, а на 30-ия километър вече беше около 2 минути.

Около четири километра преди финала Клаебо и Ниенгет атакуваха и бързо натрупаха аванс от над 10 секунди пред Иверсен, като по този начин стана ясно, че само двамата остават в борбата за титлата.

Клаебо направи мощна атака на последното изкачване преди финала и натрупа сериозен аванс, за да финишира пръв за 2:06:44.8 часа. 33-годишният Ниенгет остана втори на 8.9 секунди, с което оформи пълен комплект медали от Милано-Кортина 2026 след златото с щафетата на Норвегия и бронза в скиатлона.

Световният първенец от Оберстдорф 2021 Емил Иверсен (Норвегия) заслужи бронза на 30.7 секунди. 34-годишният Иверсен взе първо олимпийско индивидуално отличие и трето в кариерата си след златото с щафетата на настоящите игри и среброто също с норвежкия квартет от Пекин 2022.

Норвегия пък вече има рекордните 17 златни медала от една зимна Олимпиада.

Само 43-а от стартиралите 62-а успяха да завършат.


Италия
Свързани новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хасковски каунь

    5 0 Отговор
    Колко са участниците?

    Коментиран от #2, #7

    14:47 21.02.2026

  • 2 Аполон

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хасковски каунь":

    41 участника

    14:57 21.02.2026

  • 3 Анонимен

    4 8 Отговор
    Важното е, че завършил, 50 км не са никак леко изпитание за сърцето и за тялото като цяло и нека бъдем честни - колко от нас могат да ги избягат/извървят наведнъж?

    Така че браво!

    Коментиран от #5

    15:05 21.02.2026

  • 4 Файърфлай

    3 0 Отговор
    Клаебо през цялата Олимпиада светеше като крушка.

    Коментиран от #6

    15:31 21.02.2026

  • 5 Синонимен

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Анонимен":

    Колко от нас са легални/професионални наркомани като него? Данито да връща народната пара, дето е абстрахирал безрезултатно!

    16:05 21.02.2026

  • 6 Поредният

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Файърфлай":

    астматик...

    16:25 21.02.2026

  • 7 Хохохо

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хасковски каунь":

    Участниците са 43, обаче ако ги обърнеш обратно, нашия излиза, че е втори.

    16:29 21.02.2026

  • 8 Пецата

    1 0 Отговор
    Галфона се изложи като кифладжиа разбираш ли вобще с кофти матриал толкоз 🤣

    16:42 21.02.2026

