Даниел Пешков, Лора Христова и Милена Тодорова слагат край на българското участие в Милано-Кортина
  Тема: Зимни олимпийски игри

21 Февруари, 2026 07:50 2 527 4

Ще се изиграят и мачовете за бронзовите отличия в турнирите по кърлинг за жени и по хокей на лед за мъже

Даниел Пешков, Лора Христова и Милена Тодорова слагат край на българското участие в Милано-Кортина - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Даниел Пешков, Лора Христова и Милена Тодорова слагат край на българското участие на Олимпиадата в Милано-Кортина в днешния предпоследен ден на зимните Игри в Италия, предаде БТА.

Пешков ще стартира в 12:00 мача в масовия старт по ски бягане на 50 километра класически стил в Тезеро.

В 15:15 часа биатлонистките Христова и Тодорова ще се състезават в масовия старт на 12.5 километра в Антлохц-Антерселва.

Освен двата спорта с българско участие, на 21 февруари ще бъдат разпределени още осем комплекта медали - три в ските свободен стил - във въздушната акробатика и ски крос за мъже и халфпайп за жени, в двойките при жените в бобслея, в смесената щафета на ски алпинизма, в кърлинга за мъже, както и в масовите стартове по бързо пързаляне с кънки за мъже и за жени,

Ще се изиграят и мачовете за бронзовите отличия в турнирите по кърлинг за жени и по хокей на лед за мъже.


Италия
  • 1 Хмм

    15 2 Отговор
    Успех!

    08:22 21.02.2026

  • 2 ИВАН

    12 1 Отговор
    Прекрасни момичета! БОГ с вас!

    09:06 21.02.2026

  • 3 Аква

    5 1 Отговор
    Благодаря ви, български спортисти, че сте на зимната олимпиада, въпреки наглото безхаберие на държавата. Въпреки безпаричието, условията за тренировки и униженията. Вие измихте срама ни, защото и ние, вашите фенове, не ви помогнахме.
    Въпреки нещастната ни държава вие ни донесохте медали. Поклон и поздравления. И да знаете- 12 място на олимпиада е повод за уважение и гордост. Важното е, че ви има!

    10:35 21.02.2026

  • 4 майстор

    0 0 Отговор
    Успехи,момчета и момичета! Бог да ви благослови!

    13:13 21.02.2026

