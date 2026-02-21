Новини
Руски военен побесня: По телевизията лъжат! Не сме велика държава
  Тема: Зимни олимпийски игри

21 Февруари, 2026

  • зимни олимпийски игри-
  • русия-
  • александър тихонов-
  • биатлон

Александър Тихонов е една от най-големите легенди на световния биатлон

Руски военен побесня: По телевизията лъжат! Не сме велика държава - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Подполковникът от вътрешните войски на Русия Александър Тихонов, който притежава девет патента за разработка и усъвършенстване на спортно стрелково оръжие, направи гневно изказване, в което нападна поведението и управлението на страната си през последните години, предаде Блиц Спорт.

„Омръзна ми от цялата тази помия. Сами се провалихме, а обвиняваме другите. Не са на дали това, не са дали онова... Не са дали телефони на нашите олимпийци в Милано – много правилно са постъпили. Докога ще ходим като просяци с протегната ръка. По телевизията говорят, че сме велика държава.

Лъжат! Къде е това величие?

Вината е само наша. Превърнахме се в лакеи, а трябва да бъдем господари“, заяви пред Metaratings.ru 78-годишният легендарен биатлонист във връзка с факта, че МОК не е дал спонсорски смартфони на руските спортисти на Зимната Олимпиада в Милано-Кортина.

В същото време Тихонов направи и остра критика към управлението на Русия през последните десетилетия.

„За последните 30 години нищо положително не се е случило.

У нас постоянно нещо забраняват, отнемат или закриват. WhatsApp вече не работи, Viber – също. Сека искат да забранят и Telegram. По време на царско Русия с коне са разнасяли по-бързо пощата, отколкото сега със самолети. Вероятно и ние като общество вървим натам – да развъждаме коне. Най-интересното е, че се взимат решения, но никой не се интересува от това как ще реагира народът, как живеят хората. Освен забрани, нищо друго не виждам“, отсече Тихонов в изявление през Sport24.ru.

Александър Тихонов е една от най-големите легенди на световния биатлон. Той има четири златни и един сребърен олимпийски медал, както и 11 златни, четири сребърни и две бронзови отличия от световни първенства. В периода 1996-2008 г. е президент на Съюза на биатлонистите в Русия, а след това още две години е вицепрезидент на организацията.


Русия
  • 3 Добри новини

    21 23 Отговор
    Украйна е успяла да си върне под контрол 300 км² територия по протежение на южната фронтова линия.

    Коментиран от #13, #15, #20

    15:56 21.02.2026

  • 4 Шеф пиар отдел Румен Радев

    28 5 Отговор
    Чувате ли фалшивите ритми на турбоджаз кючека, който свирят Дачков и сценаристите на Слави някъде от подземията на Хотел Берлин под диригентската пръчка на Делян Пеевски - българският Фон Караян на медийната Кочина?

    Щом хорът на Дългия, Дебелия, Късия, Дачков, Афера, Мадам В и Колтуклиева иска оставката на служебния кабинет от първия ден - пълен съпорт за кабинета Гюров поне го провеждането на честни избори!

    Кочината се страхува най-много от тях - от честните избори. А изборите ще бъдат честни, само ако Кочината на Борисов и Пеевски бъде изхвърлена от хранилката на държавата и от нейните силови структури.

    Без крадения корупционен кеш и без чадъра на МВР, ДАНС и Прокуратурата башбосът на Мафията и санкциониран по закона за глобалната корупция олигарх Делян Пеевски няма как да си организира купуването на изборите и измамите в изборните секции. Когато надуши това, криминалният контингент ще трябва да реши дали да си слага главата в торбата заради Пеевски и Борисов, които скоро ще са изпята песен.
    Колкото и да вият, квичат и грухтят на умряло медийните влъхви Дачков и Колтуклиева.

    Когато и двамата замлъкнат, ще разберете, че кешът в черните пликове със златните лентички от офисите на Шишкото е свършил!
    А Мирински е запотил очилата и се е натоварил на единия Фалкон с пълните куфарчета и ще им праща честитките за Коледа от Дубай в компанията на още по-късия и от Тошко заложник на Шишкото Орлин Алексиев.

    Най-отчаяна и най-проста се оказа мум

    15:57 21.02.2026

  • 5 Шеф пиар отдел Румен Радев

    28 3 Отговор
    Най-отчаяна и най-прocтa се оказа мyмията Слави Трифонов, която мълча в мишата си дупка цяла година за скандалите в правителството на Сламения Желязков и за собствения му бaрдaк във властта, а сега се е активизирала и всяка вечер плюe от диванчето на лъскавия си палат на улица Кумата в Бояна в ролята на лaйнoмeт на Шиши заедно с Колтуклиева, Тошко Африкански и Дачков. Защо му е на Пеевски “ПИК” и “Народ”, след като си има нов лaйнoмeт - Слави и ТВ 7/8?

    Новият музикален жанр, който родиха Ку Ку бенд и Дачков е турбочалга джаз с елементи на духовен онанизъм през фонтанелата (по думите на дългогодишния съдружник на Дългия, 7/8 и КуКу Любен Дилов - син, сега виден гербер.)
    Да им се насладим сега, че скоро музиката свършва, когато свършат и парите! 👇👀

    15:58 21.02.2026

  • 7 Сила

    4 8 Отговор
    Тихо там в грязта ....Всеки сам си "преценя " , нали ...??!

    15:58 21.02.2026

  • 8 Леле, леле, леле...

    12 7 Отговор
    "Сека искат да забранят и Telegram." Сека или кека, ако забранят лошо. А ианк как се живе 30 години без телгерам, инстаграм, ватсап, вайбер и т.н. простотии. Мъкаааа!

    Коментиран от #11

    16:01 21.02.2026

  • 11 Един

    7 7 Отговор

    До коментар #8 от "Леле, леле, леле...":

    От бързане да се излее поредната помия, няма време да се прочете написаното и да се коригират правописните грешки.

    Коментиран от #50

    16:05 21.02.2026

  • 12 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 10 Отговор

    До коментар #1 от "РФ е един огромен КЕН eф !":

    По време на крепостничество, отменено 1861 г, по рано, отколкото робството в САЩ,в Русия за 350 г, стават няколко големи въстания, като това на Пугачёв( това не е мъжът на Пугачёва), Разин, Булавин и на Декабритите.
    При крепостничеството, собственника на селянина не е имал право само да го убива .
    А в България колко въстания е имало за 500 г и какво не е можел да направи османлията със който и да е българин?

    Коментиран от #23, #30

    16:05 21.02.2026

  • 17 Mopдор трябва да бъде разрушен !

    13 14 Отговор
    Руският завод за ракети за "Искандер" и "Орешник" е поразен от украинско "Фламинго" на разстояние най-малко 1400 км. Видео
    Съобщава се, че „Воткинският завод“ е бил атакуван с ракети „Фламинго“. Заводът произвеждащ ракети за системите "Искандер" и "Орешник".

    Анализатори потвърждават, че ударът е извършен с ракети "Фламинго".

    Разстоянието от Воткинск до украинската граница е около 1400 километра. През август миналата година беше съобщено, че украинската ракета "Фламинго" във вариант на далекобойност 3000 км. вече е в серийно производство.

    Местните власти потвърдиха нападението. По-късно беше съобщено, че при удара са ранени 11 души, трима от които са хоспитализирани.

    Коментиран от #21, #55

    16:13 21.02.2026

  • 18 ха ха ха ...

    12 6 Отговор
    От къде го изкопахте тоя по ми яр ?
    На 23 юли 2007 г. той е признат за виновен в заговор за убийство и осъден на три години лишаване от свобода .
    След като Тихонов е обвинен в заговор за убийство, той бяга и живее в Австрия няколко години в началото на 2000-те.

    По време на Зимните олимпийски игри през 2022 г. в Пекин, когато биатлонистката Валерия Васнецова се оплака от качеството на храната, която получава в хотела си, Тихонов каза: „Бих отрязал езика на Васнецова за подобни оплаквания.....

    Двугодишно разследване на IBU установи, че Тихонов е предложил подкуп от кутия за бижута с ценни бижута на генералния секретар на IBU Никол Реш....

    През 2000 г. той е обвинен от прокуратурата в участие в планирането на убийството на губернатора на Кемеровска област в Западен Сибир Аман Тулеев .

    16:14 21.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 ха ха ха ....

    5 4 Отговор

    До коментар #17 от "Mopдор трябва да бъде разрушен !":

    Яко те боли главата , а ?

    16:15 21.02.2026

  • 23 Клета невежа копейка 🤪

    16 7 Отговор

    До коментар #12 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Руските селяни получават паспорти едва през 1973г. Тогава окончателно отпада крепостничеството и правото им на свободно движение. Даже в съветските букварчета го пише .

    Коментиран от #34

    16:17 21.02.2026

  • 26 Възpожденец 🇧🇬

    14 4 Отговор
    Цивилизацията на древна Русия е Киевска Рус!!! Киев е основан през 482 г. от племена родствени на българите от Стара Велика България а Москва е създадена от угри, монголи и татари през 1147 г. Има почти седем века разлика!!! Изследване по ДНК на европейските народи показва, че украинци и руснаци нямат нищо общо, а гените на българите са ясни и изследвани, нито сме тюрки, нито сме татари, най малко пък славяни просто защото не са съществували. Никога не забравяйте това !!!

    16:18 21.02.2026

  • 27 Кривоверен алкаш

    6 1 Отговор
    Скоро и този ще го даде Икар.....

    16:19 21.02.2026

  • 30 В България

    11 4 Отговор

    До коментар #12 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    никогане е имало крепостничество.
    Плащали сме данъци, а роб данък не плаща.
    И за какво да възставаме?
    Къде отиваш, бе - селски?
    С Русия ще ни сравняваш.

    Коментиран от #36

    16:20 21.02.2026

  • 32 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 6 Отговор

    До коментар #22 от "Дърт предател":

    Тукашните мимирки са манипулировали ДУМИТЕ му

    16:21 21.02.2026

  • 34 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 5 Отговор

    До коментар #23 от "Клета невежа копейка 🤪":

    А кой направи индустриализауията в СССР, а? гражданите? Учи история

    16:25 21.02.2026

  • 36 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 7 Отговор

    До коментар #30 от "В България":

    Данък "зъби" - не е крепостнически?
    А колко въстания има в Бълоария за 500г данъкоплатецо?

    Коментиран от #42

    16:28 21.02.2026

  • 38 Крим е руски

    5 7 Отговор
    И всичко от Полша до Япония е руско

    16:33 21.02.2026

  • 39 Никой

    10 4 Отговор
    Румен Радев каза , че ще води народа в Русия където цари беднотия . Аз предлагам да си вземе копейките и да ги води там , да бъдат щастливи като се възползват максимално от забраните , които си искат от 1944 г. А , забравих , да си вземе и Националния пенсионерски лагер .

    Коментиран от #43, #47

    16:33 21.02.2026

  • 40 Дааа

    5 1 Отговор
    От Кочината - толкоз.

    Коментиран от #44

    16:34 21.02.2026

  • 42 Данък "зъби" са

    8 1 Отговор

    До коментар #36 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    русофилски сказки.Обясних ти. Не е имало робство. Били сме под чужда власт /в случая Османска/, както са били в някоя империя още много народи в Европа.
    Ама с руски клишета, толкова можеш.

    Коментиран от #52

    16:37 21.02.2026

  • 44 Свинската

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "Дааа":

    Кочина

    16:40 21.02.2026

  • 45 Зарко

    3 0 Отговор
    Тихонов никой не ми е да ви понася нито като нация нито като политика.

    16:41 21.02.2026

  • 51 "Руски военен побесня..."

    0 1 Отговор
    Това се нарича примитивна русофобия.
    Първо, този никога не е бил военен, а обикновена справка показва, че е на възраст 79 години.
    Имал е звание заради успехи в биатлона по време на соца.
    Никога не е воювал, никого не е командвал на фронта.

    Най-важното - иска Русия да бъде много по-твърда с русофобите като вас, молете се още дълго време да управлява Путин защото другите ще бъдат много по-твърди от него.

    17:14 21.02.2026

  • 52 Анджо

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Данък "зъби" са":

    Да, не е имало , но три века и половина има изгубена Българска памет и култура. Омръзна ми хора да пишат без аргументи.

    17:17 21.02.2026

  • 53 Последни новини

    1 0 Отговор
    На Запорожкия фронт украинските въоръжени сили свалиха още един многоцелеви изтребител СУ-34 Fullback, опитващ се да осигури огнева подкрепа на отстъпващите руски войски.

    Според съобщенията, всеки свален СУ-34 струва приблизително 36 000 000,50 долара за руското Министерство на отбраната.

    На източния украински фронт, след като интернет връзката им със Starlink беше прекъсната, руските войски бяха почти напълно дезориентерани. Възползвайки се от ситуацията, украинските сили започнаха ожесточена атака, в резултат на която някои руски жертви и други избягаха в безпорядък.

    Украйна освободи много райони през последната седмица и продължава да унищожават руските сили на Путин

    17:23 21.02.2026

  • 55 Айс Вентура

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Mopдор трябва да бъде разрушен !":

    Розовото фламинго е клъвнало на Медведев орешниците

    17:31 21.02.2026

