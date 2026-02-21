Руски военен побесня: По телевизията лъжат! Не сме велика държава

Подполковникът от вътрешните войски на Русия Александър Тихонов, който притежава девет патента за разработка и усъвършенстване на спортно стрелково оръжие, направи гневно изказване, в което нападна поведението и управлението на страната си през последните години, предаде Блиц Спорт.

„Омръзна ми от цялата тази помия. Сами се провалихме, а обвиняваме другите. Не са на дали това, не са дали онова... Не са дали телефони на нашите олимпийци в Милано – много правилно са постъпили. Докога ще ходим като просяци с протегната ръка. По телевизията говорят, че сме велика държава.

Лъжат! Къде е това величие?

Вината е само наша. Превърнахме се в лакеи, а трябва да бъдем господари“, заяви пред Metaratings.ru 78-годишният легендарен биатлонист във връзка с факта, че МОК не е дал спонсорски смартфони на руските спортисти на Зимната Олимпиада в Милано-Кортина.

В същото време Тихонов направи и остра критика към управлението на Русия през последните десетилетия.

„За последните 30 години нищо положително не се е случило.

У нас постоянно нещо забраняват, отнемат или закриват. WhatsApp вече не работи, Viber – също. Сека искат да забранят и Telegram. По време на царско Русия с коне са разнасяли по-бързо пощата, отколкото сега със самолети. Вероятно и ние като общество вървим натам – да развъждаме коне. Най-интересното е, че се взимат решения, но никой не се интересува от това как ще реагира народът, как живеят хората. Освен забрани, нищо друго не виждам“, отсече Тихонов в изявление през Sport24.ru.

Александър Тихонов е една от най-големите легенди на световния биатлон. Той има четири златни и един сребърен олимпийски медал, както и 11 златни, четири сребърни и две бронзови отличия от световни първенства. В периода 1996-2008 г. е президент на Съюза на биатлонистите в Русия, а след това още две години е вицепрезидент на организацията.