Руски военен побесня: По телевизията лъжат! Не сме велика държава

Подполковникът от вътрешните войски на Русия Александър Тихонов, който притежава девет патента за разработка и усъвършенстване на спортно стрелково оръжие, направи гневно изказване, в което нападна поведението и управлението на страната си през последните години, предаде Блиц Спорт.
„Омръзна ми от цялата тази помия. Сами се провалихме, а обвиняваме другите. Не са на дали това, не са дали онова... Не са дали телефони на нашите олимпийци в Милано – много правилно са постъпили. Докога ще ходим като просяци с протегната ръка. По телевизията говорят, че сме велика държава.
Лъжат! Къде е това величие?
Вината е само наша. Превърнахме се в лакеи, а трябва да бъдем господари“, заяви пред Metaratings.ru 78-годишният легендарен биатлонист във връзка с факта, че МОК не е дал спонсорски смартфони на руските спортисти на Зимната Олимпиада в Милано-Кортина.
В същото време Тихонов направи и остра критика към управлението на Русия през последните десетилетия.
„За последните 30 години нищо положително не се е случило.
У нас постоянно нещо забраняват, отнемат или закриват. WhatsApp вече не работи, Viber – също. Сека искат да забранят и Telegram. По време на царско Русия с коне са разнасяли по-бързо пощата, отколкото сега със самолети. Вероятно и ние като общество вървим натам – да развъждаме коне. Най-интересното е, че се взимат решения, но никой не се интересува от това как ще реагира народът, как живеят хората. Освен забрани, нищо друго не виждам“, отсече Тихонов в изявление през Sport24.ru.
Александър Тихонов е една от най-големите легенди на световния биатлон. Той има четири златни и един сребърен олимпийски медал, както и 11 златни, четири сребърни и две бронзови отличия от световни първенства. В периода 1996-2008 г. е президент на Съюза на биатлонистите в Русия, а след това още две години е вицепрезидент на организацията.
Добри новини
15:56 21.02.2026
15:57 21.02.2026
15:58 21.02.2026
Сила
15:58 21.02.2026
Леле, леле, леле...
16:01 21.02.2026
Един
До коментар #8 от "Леле, леле, леле...":От бързане да се излее поредната помия, няма време да се прочете написаното и да се коригират правописните грешки.
16:05 21.02.2026
Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #1 от "РФ е един огромен КЕН eф !":По време на крепостничество, отменено 1861 г, по рано, отколкото робството в САЩ,в Русия за 350 г, стават няколко големи въстания, като това на Пугачёв( това не е мъжът на Пугачёва), Разин, Булавин и на Декабритите.
При крепостничеството, собственника на селянина не е имал право само да го убива .
А в България колко въстания е имало за 500 г и какво не е можел да направи османлията със който и да е българин?
16:05 21.02.2026
Съобщава се, че „Воткинският завод“ е бил атакуван с ракети „Фламинго“. Заводът произвеждащ ракети за системите "Искандер" и "Орешник".
Анализатори потвърждават, че ударът е извършен с ракети "Фламинго".
Разстоянието от Воткинск до украинската граница е около 1400 километра. През август миналата година беше съобщено, че украинската ракета "Фламинго" във вариант на далекобойност 3000 км. вече е в серийно производство.
Местните власти потвърдиха нападението. По-късно беше съобщено, че при удара са ранени 11 души, трима от които са хоспитализирани.
Коментиран от #21, #55
16:13 21.02.2026
ха ха ха ...
На 23 юли 2007 г. той е признат за виновен в заговор за убийство и осъден на три години лишаване от свобода .
След като Тихонов е обвинен в заговор за убийство, той бяга и живее в Австрия няколко години в началото на 2000-те.
По време на Зимните олимпийски игри през 2022 г. в Пекин, когато биатлонистката Валерия Васнецова се оплака от качеството на храната, която получава в хотела си, Тихонов каза: „Бих отрязал езика на Васнецова за подобни оплаквания.....
Двугодишно разследване на IBU установи, че Тихонов е предложил подкуп от кутия за бижута с ценни бижута на генералния секретар на IBU Никол Реш....
През 2000 г. той е обвинен от прокуратурата в участие в планирането на убийството на губернатора на Кемеровска област в Западен Сибир Аман Тулеев .
16:14 21.02.2026
ха ха ха ....
До коментар #17 от "Mopдор трябва да бъде разрушен !":Яко те боли главата , а ?
16:15 21.02.2026
Клета невежа копейка 🤪
До коментар #12 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Руските селяни получават паспорти едва през 1973г. Тогава окончателно отпада крепостничеството и правото им на свободно движение. Даже в съветските букварчета го пише .
Коментиран от #34
16:17 21.02.2026
Възpожденец 🇧🇬
16:18 21.02.2026
Кривоверен алкаш
16:19 21.02.2026
В България
До коментар #12 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":никогане е имало крепостничество.
Плащали сме данъци, а роб данък не плаща.
И за какво да възставаме?
Къде отиваш, бе - селски?
С Русия ще ни сравняваш.
16:20 21.02.2026
Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #22 от "Дърт предател":Тукашните мимирки са манипулировали ДУМИТЕ му
16:21 21.02.2026
Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #23 от "Клета невежа копейка 🤪":А кой направи индустриализауията в СССР, а? гражданите? Учи история
16:25 21.02.2026
Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #30 от "В България":Данък "зъби" - не е крепостнически?
А колко въстания има в Бълоария за 500г данъкоплатецо?
16:28 21.02.2026
Крим е руски
16:33 21.02.2026
Никой
16:33 21.02.2026
Дааа
16:34 21.02.2026
Данък "зъби" са
До коментар #36 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":русофилски сказки.Обясних ти. Не е имало робство. Били сме под чужда власт /в случая Османска/, както са били в някоя империя още много народи в Европа.
Ама с руски клишета, толкова можеш.
Ама с руски клишета, толкова можеш.
16:37 21.02.2026
Свинската
До коментар #40 от "Дааа":Кочина
16:40 21.02.2026
Зарко
16:41 21.02.2026
"Руски военен побесня..."
Първо, този никога не е бил военен, а обикновена справка показва, че е на възраст 79 години.
Имал е звание заради успехи в биатлона по време на соца.
Никога не е воювал, никого не е командвал на фронта.
Най-важното - иска Русия да бъде много по-твърда с русофобите като вас, молете се още дълго време да управлява Путин защото другите ще бъдат много по-твърди от него.
17:14 21.02.2026
Анджо
До коментар #42 от "Данък "зъби" са":Да, не е имало , но три века и половина има изгубена Българска памет и култура. Омръзна ми хора да пишат без аргументи.
17:17 21.02.2026
Последни новини
Според съобщенията, всеки свален СУ-34 струва приблизително 36 000 000,50 долара за руското Министерство на отбраната.
На източния украински фронт, след като интернет връзката им със Starlink беше прекъсната, руските войски бяха почти напълно дезориентерани. Възползвайки се от ситуацията, украинските сили започнаха ожесточена атака, в резултат на която някои руски жертви и други избягаха в безпорядък.
Украйна освободи много райони през последната седмица и продължава да унищожават руските сили на Путин
17:23 21.02.2026
Айс Вентура
До коментар #17 от "Mopдор трябва да бъде разрушен !":Розовото фламинго е клъвнало на Медведев орешниците
17:31 21.02.2026