Милано иска да има собствен отбор по хокей на лед след края на Олимпийските игри
  Тема: Зимни олимпийски игри

21 Февруари, 2026 18:57 875 1

Милано успешно проведе състезания по фигурно пързаляне, бързо пързаляне с кънки, шорттрек и хокей на лед

Милано иска да има собствен отбор по хокей на лед след края на Олимпийските игри - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Милано иска да има собствен отбор по хокей на лед след края на Олимпийските игри през февруари 2026 година. Арените, които посрещат двубоите от хокейния турнир в Италия, трябва да имат свое наследство за използване от местен тим, пише агенция Ройтерс в събота, предаде БТА.

"Тази Олимпиада беше наистина изключителна. От доста дълго време искахме това да се случи", категоричен e Андреа Джиос, президент на Федерацията на Италия по зимни спортове.

Милано успешно проведе състезания по фигурно пързаляне, бързо пързаляне с кънки, шорттрек и хокей на лед на Игрите. Идеята на местните власти е построяването на зала в покрайнините на града за около пет хиляди зрители в рамките на следващите три години.

Предвидено е през октомври да бъде създадена временна нова ледена арена, а след време тя ще стане постоянен дом на местен хокеен клуб, който да участва в първенство заедно с австрийски, италиански и словенски отбори.

Изненадващото съобщение на местните власти дойде, след като много италиански спортисти и жители на Милано се оплакаха от перспективата градът да остане без постоянна арена за ледени спортове след края на Олимпийските игри.


  • 1 Опааа

    3 1 Отговор
    БГ-туристите прибраха ли се?

    19:01 21.02.2026

