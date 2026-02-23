Мануел Аканжи разкритикува Манчестър Сити

Мануел Аканжи, който в момента блести с екипа на Интер Милано, не спести критики към бившия си клуб Манчестър Сити. Швейцарският национал, отдаден под наем на "нерадзурите", се превърна в незаменим стълб в защитата на тима, като вече има 24 мача в Серия А и пълна успеваемост в Шампионската лига този сезон. Освен стабилната си игра, Аканжи се отчете и с две ключови асистенции, които допълнително затвърдиха значимостта му за състава на Кристиан Киву.

В откровено интервю за швейцарската телевизия SRF, 30-годишният централен бранител разкри подробности около напрегнатия си трансфер в последните часове на летния прозорец.

"Всичко се случи на косъм. Процесът беше изключително стресиращ, но в крайна сметка се радвам, че съм тук", сподели Аканжи.

Той не пропусна да изрази разочарованието си от отношението на Манчестър Сити към играчите: "Изведнъж се оказахме шестима централни защитници в отлична форма. Когато стана ясно, че няма да получавам достатъчно минути на терена, заедно с агента ми започнахме да търсим нови възможности", разказа защитникът.

Аканжи подчерта, че често клубовете изискват вярност от футболистите, но рядко отвръщат със същото: "Лоялността трябва да е взаимна. Понякога се налага да вземеш решения, които изглеждат егоистични, но са необходими за собственото ти развитие. Хората отвън невинаги разбират това", категоричен е той.

Швейцарецът обърна специално внимание и на подкрепата от семейството си по време на бурните трансферни дни.

"Съпругата и децата ми са моят център. Без тяхната подкрепа нямаше да се справя. Често се подценява ролята на съпругите – истината е, че тяхното ежедневие е дори по-напрегнато от нашето, особено в психологически план", призна Аканжи.