Локомотив Пловдив се разделя с изпълнителния си директор

В Локомотив Пловдив настъпи значима промяна на ръководно ниво. Един от ключовите фигури в управлението на клуба – изпълнителният директор Тома Цилев – официално напуска поста си, съобщиха от клуба чрез специално изявление на официалния си сайт.

Причината за напускането на Цилев е изцяло лична и е продиктувана от нови професионални предизвикателства, които той е решил да поеме.

Ръководството на пловдивския гранд изрази своята благодарност към досегашния директор за отдадеността и усилията, които е вложил в труден за клуба период.

"Периодът, в който Тома Цилев беше част от ръководството на Локомотив, съвпадна с труден момент за клуба Ц както в спортно, така и в организационно отношение. През това време отборът успя да запази мястото си в елита на българския футбол след различните перипетии по време на изминалия сезон. Паралелно със спортните предизвикателства, през този период продължи усилената работа по поддържането на функционираща клубна структура и нормален ежедневен ритъм на работа, въпреки динамичната среда. Решението на Тома Цилев да се оттегли е лично и не е свързано с настоящите спортни цели на ПФК Локомотив Пловдив. Той напуска с увереност, че клубът е стабилизиран и подготвен да продължи напред. Благодарим ти за всичко! "Черно-бялата" история продължава!", написаха от Локомотив Пловдив.