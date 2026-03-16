Новини
Спорт »
Бг футбол »
Локомотив Пловдив се разделя с изпълнителния си директор

16 Март, 2026 15:19 312 0

Тома Цилев официално напуска поста си

Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В Локомотив Пловдив настъпи значима промяна на ръководно ниво. Един от ключовите фигури в управлението на клуба – изпълнителният директор Тома Цилев – официално напуска поста си, съобщиха от клуба чрез специално изявление на официалния си сайт.

Причината за напускането на Цилев е изцяло лична и е продиктувана от нови професионални предизвикателства, които той е решил да поеме.

Ръководството на пловдивския гранд изрази своята благодарност към досегашния директор за отдадеността и усилията, които е вложил в труден за клуба период.

"Периодът, в който Тома Цилев беше част от ръководството на Локомотив, съвпадна с труден момент за клуба Ц както в спортно, така и в организационно отношение. През това време отборът успя да запази мястото си в елита на българския футбол след различните перипетии по време на изминалия сезон. Паралелно със спортните предизвикателства, през този период продължи усилената работа по поддържането на функционираща клубна структура и нормален ежедневен ритъм на работа, въпреки динамичната среда. Решението на Тома Цилев да се оттегли е лично и не е свързано с настоящите спортни цели на ПФК Локомотив Пловдив. Той напуска с увереност, че клубът е стабилизиран и подготвен да продължи напред. Благодарим ти за всичко! "Черно-бялата" история продължава!", написаха от Локомотив Пловдив.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове