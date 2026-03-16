Шокова промяна в лидера Балкан Ботевград

16 Март, 2026 16:44 371 0

Васил Христов напуска треньорския пост

Снимка: facebook
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

В истински водовъртеж се превърна атмосферата в родния баскетбол, след като стана ясно, че Балкан Ботевград и старши треньорът Васил Христов поемат по различни пътища. Лидерът в Националната баскетболна лига изненадващо остана без наставник, след като двете страни постигнаха споразумение за раздяла по взаимно съгласие.

Ръководството на клуба официално изрази благодарност към Христов за отдадеността и професионализма, които демонстрира начело на тима, и му пожела попътен вятър в бъдещите му начинания.

Новината бе съобщена чрез социалните мрежи на Балкан, където феновете не скриха изненадата си от внезапната промяна.

Докато се търси нов старши треньор, щафетата временно поема помощникът Иван Коцев. Именно той ще води тренировките на отбора, както и предстоящия сблъсък със Спартак (Плевен), насрочен за сряда. Очаква се в близките дни да бъде обявено кой ще поеме кормилото на амбициозния тим от Ботевград.


Подобни новини


