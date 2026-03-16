Весела Лечева: Очаквам г-жа Стефка Костадинова в най-кратки срокове да предаде офиса на БОК

16 Март, 2026 17:27 914 12

  • стефка костадинова-
  • политическа партия -
  • изборите -
  • бок-
  • весела лечева-
  • дпс-ново начало

По-рано днес стана ясно, че Костадинова е в листите на ДПС-Ново начало за предстоящите парламентарни избори

Весела Лечева: Очаквам г-жа Стефка Костадинова в най-кратки срокове да предаде офиса на БОК - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Във връзка с изявлението от днес на г-жа Стефка Костадинова, която декларира, че ще участва в кампания на политическа партия за изборите на 19 април 2026 г. и подава своята оставка от БОК, избраната за председател на БОК Весела Лечева заяви следното:

"Приемам изявлението на г-жа Стефка Костадинова като призив към федерациите и индивидуалните членове на БОК, подали искови молби срещу Общото събрание на БОК, проведено на 19 април 2026 г., да ги оттеглят в кратки срокове.

Припомням, че зад исковите молби стоят близки и приятели на г-жа Костадинова. Спортната общественост ще повярва, че това е искрено послание, което цели да бъде затворена една от най-срамните страници в историята на българския спорт, само ако те оттеглят своите жалби. До този момент четири различни състава на Софийския градски съд отхвърлиха жалбите относно законността на Общото събрание като неоснователни, така че казусът изглежда ясен и от правна гледна точка. Единственото, което се постига с продължаващата вече близо година съдебна сага, е затрудняване на работата на Българския олимпийски комитет (БОК) и рушене на репутацията на България във всички международни организации.

За да не бъде възпрепятствана работата на Българския олимпийски комитет, очаквам г-жа Стефка Костадинова в най-кратки срокове да определи ден, в който да осъществим работна среща, на която да предаде офиса, както и всички оперативни задачи и да ни информира за финансовото и кадрово състояние на комитета.

Очаквам ясен отговор по всички въпроси в следващите дни в името на българския спорт и българските спортисти".


Оценка 4.6 от 17 гласа.
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 има да чакаш

    18 1 Отговор
    шиши не дава

    Коментиран от #5

    17:29 16.03.2026

  • 2 Хаахха

    5 0 Отговор
    Дела трябва не....думи на народа

    17:34 16.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 кой мy дpeмe

    28 0 Отговор
    тая стефка абсолютен 60клук се оказа

    Коментиран от #9

    17:39 16.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Роки

    7 5 Отговор
    Тази на снимката е хазарна кралица, евромилиардерка, не по-малко богата от другите крадци Домусчиеви. Изключително нагла.

    17:43 16.03.2026

  • 9 Гост

    11 0 Отговор

    До коментар #6 от "кой мy дpeмe":

    Шишо добре плаща...

    17:54 16.03.2026

  • 10 Щом търси

    11 0 Отговор
    Депутатски имунитет,със сигурност е оплескала работата с финансите на БОК.Затова Костадинова не ще да задава поста в БОК

    18:02 16.03.2026

  • 11 Дано

    11 0 Отговор
    Дано това се случи,но е много малко вероятно!!! Тази злобарка ще продължи с гадориите си възможно най-дълго! С поведението си показа,че обратно на твърденията ѝ,не ѝ пука нито за спорта, нито за БЪЛГАРИЯ! Единствено важно за нея е алчния личен интерес! Доказа това на практика с решението си да се гушне с феномена магнитски!!!

    18:06 16.03.2026

  • 12 мдам

    1 0 Отговор
    Всички продажници се събраха на копанята на прасето.

    18:40 16.03.2026

