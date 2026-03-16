Интер остава без ключов халф: Хенрик Мхитарян с неприятна травма

16 Март, 2026 18:08 384 0

В настоящата кампания арменският национал е изиграл 30 срещи във всички турнири

Лоши новини застигнаха Интер – опитният арменски полузащитник Хенрик Мхитарян е получил мускулно разтежение на бедрото, информираха официално от миланския гранд.

Инцидентът се случи по време на оспорвания сблъсък с Аталанта от 29-ия кръг на Серия "А", когато 37-годишният футболист се появи на терена след почивката, но не успя да доиграе мача безпроблемно. От щаба на "нерадзурите" уточняват, че състоянието на Мхитарян ще бъде наблюдавано внимателно през следващите дни, като предстоят допълнителни медицински прегледи, които ще определят колко време ще отсъства от игра.

В настоящата кампания арменският национал е изиграл 30 срещи във всички турнири с екипа на Интер, като е отбелязал 2 попадения и е записал 3 асистенции – принос, който затвърждава ролята му на важна фигура в състава на Симоне Индзаги. Мхитарян се присъедини към "нерадзурите" през 2022 година и бързо се превърна в един от стълбовете на полузащитата.


