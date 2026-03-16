Григор Димитров отстъпи две позиции в световната тенис ранглиста

Григор Димитров отбеляза леко понижение в актуалната световна ранглиста на АТП. След последното обновяване на класацията, 34-годишният ас от Хасково се нарежда на 44-о място, като активът му възлиза на 1035 точки. Това е спад с две позиции спрямо предходната седмица, но Димитров продължава да бъде водещият представител на България в елита на мъжкия тенис.

Вторият най-добре класиран българин – Александър Донски – също отчете леко отстъпление. Той се смъкна с три места и вече заема 109-ата позиция, като е натрупал 737 точки в актива си.

На върха на световната ранглиста продължава да доминира младата испанска сензация Карлос Алкарас. Италианецът Яник Синер диша във врата му, заемайки второто място. В топ 5 се нареждат още легендарният Новак Джокович от Сърбия, германският талант Александър Зверев и друг представител на Италия – Лоренцо Музети.