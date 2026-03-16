Новини
Спорт »
Тенис »
Григор Димитров отстъпи две позиции в световната тенис ранглиста

16 Март, 2026 16:04 484 2

  • григор димитров-
  • световна ранглиста-
  • тенис-
  • atp-
  • александър донски-
  • карлос алкарас-
  • новак джокович-
  • яник синер-
  • лоренцо музети-
  • александър зверев-
  • български тенис-
  • спортни новини

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Григор Димитров отбеляза леко понижение в актуалната световна ранглиста на АТП. След последното обновяване на класацията, 34-годишният ас от Хасково се нарежда на 44-о място, като активът му възлиза на 1035 точки. Това е спад с две позиции спрямо предходната седмица, но Димитров продължава да бъде водещият представител на България в елита на мъжкия тенис.

Вторият най-добре класиран българин – Александър Донски – също отчете леко отстъпление. Той се смъкна с три места и вече заема 109-ата позиция, като е натрупал 737 точки в актива си.

На върха на световната ранглиста продължава да доминира младата испанска сензация Карлос Алкарас. Италианецът Яник Синер диша във врата му, заемайки второто място. В топ 5 се нареждат още легендарният Новак Джокович от Сърбия, германският талант Александър Зверев и друг представител на Италия – Лоренцо Музети.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 че той и в

    3 0 Отговор
    ранглситата ли бил

    16:15 16.03.2026

  • 2 Титан ник

    2 0 Отговор
    Няма страшно...
    До 100 има още много
    После 250...500...1 000...а Ейси ще му маха...

    16:18 16.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове