Новини
Спорт »
Световен футбол »
Челси отнесе тежка глоба и трансферни санкции след разкрития за недекларирани плащания

16 Март, 2026 17:47 468 0

Самото ръководство на клуба сигнализира Футболната асоциация за потенциални нарушения

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров

Лондонският футболен гранд Челси се оказа в центъра на сериозен скандал, след като Висшата лига на Англия наложи на клуба солидна глоба в размер на 10,75 милиона паунда. Причината – разкритието за редица недекларирани финансови операции, извършвани в периода между 2011 и 2018 година.

Санкциите бяха потвърдени официално, след като самото ръководство на Челси сигнализира Футболната асоциация за потенциални нарушения. Това се случи през 2022 г., когато американските инвеститори Тод Боули и Clearlake Capital поеха контрола над клуба, закупувайки го от руския бизнесмен Роман Абрамович.

Според изявлението на Висшата лига, разследването е установило, че в продължение на седем години са били осъществявани плащания от трети страни, свързани с клуба, към футболисти, нерегистрирани агенти и други външни лица. Тези финансови потоци са били укривани от футболните регулатори, включително и от самата Висша лига, което представлява сериозно нарушение на принципите за прозрачност и добросъвестност.

В резултат на разкритията, Челси не само ще трябва да плати внушителната глоба, но и ще се изправи пред редица ограничения на трансферния пазар. Незабавно влиза в сила деветмесечна забрана за привличане на нови попълнения в Академията на клуба, а за първия отбор е наложена условна едногодишна трансферна забрана. Ръководството на Челси прие санкциите, които бяха потвърдени от независима комисия.

От Висшата лига подчертаха, че подобни действия подкопават доверието във футболната система и ще бъдат преследвани с цялата строгост на правилата.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове