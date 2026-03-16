Челси отнесе тежка глоба и трансферни санкции след разкрития за недекларирани плащания

Лондонският футболен гранд Челси се оказа в центъра на сериозен скандал, след като Висшата лига на Англия наложи на клуба солидна глоба в размер на 10,75 милиона паунда. Причината – разкритието за редица недекларирани финансови операции, извършвани в периода между 2011 и 2018 година.

Санкциите бяха потвърдени официално, след като самото ръководство на Челси сигнализира Футболната асоциация за потенциални нарушения. Това се случи през 2022 г., когато американските инвеститори Тод Боули и Clearlake Capital поеха контрола над клуба, закупувайки го от руския бизнесмен Роман Абрамович.

Според изявлението на Висшата лига, разследването е установило, че в продължение на седем години са били осъществявани плащания от трети страни, свързани с клуба, към футболисти, нерегистрирани агенти и други външни лица. Тези финансови потоци са били укривани от футболните регулатори, включително и от самата Висша лига, което представлява сериозно нарушение на принципите за прозрачност и добросъвестност.

В резултат на разкритията, Челси не само ще трябва да плати внушителната глоба, но и ще се изправи пред редица ограничения на трансферния пазар. Незабавно влиза в сила деветмесечна забрана за привличане на нови попълнения в Академията на клуба, а за първия отбор е наложена условна едногодишна трансферна забрана. Ръководството на Челси прие санкциите, които бяха потвърдени от независима комисия.

От Висшата лига подчертаха, че подобни действия подкопават доверието във футболната система и ще бъдат преследвани с цялата строгост на правилата.