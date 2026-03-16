Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Тенис »
Виктория Томова със спад в световната ранглиста по тенис – Елизара Янева с прогрес

Виктория Томова със спад в световната ранглиста по тенис – Елизара Янева с прогрес

16 Март, 2026 16:25 392 0

  • на върха -
  • ранглиста-
  • арина сабаленка-
  • виктория томова-
  • тенис-
  • елизара янева

На върха на световната ранглиста при дамите продължава да доминира Арина Сабаленка

Виктория Томова със спад в световната ранглиста по тенис – Елизара Янева с прогрес - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българската тенисистка Виктория Томова преживя сериозен спад в световната ранглиста при жените, като загуби цели 12 позиции и вече се нарежда на 163-о място с актив от 457 точки. 31-годишната софиянка, която днес стартира участието си в квалификациите на престижния турнир „Мастърс“ в Маями, ще се опита да обърне негативната тенденция и да върне увереността си на корта.

Междувременно, младата надежда на българския тенис – 18-годишната Елизара Янева, демонстрира впечатляващ прогрес. Тя се изкачи с цели 17 места и вече заема 241-ва позиция в световната класация, като събра 290 точки. Янева продължава да затвърждава статута си на втората най-добре класирана българка в женския тенис.

На върха на световната ранглиста при дамите продължава да доминира Арина Сабаленка от Беларус, следвана плътно от казахстанката Елена Рибакина и полската сензация Ига Швьонтек. В челната петица се нареждат още американките Коко Гоф и Джесика Пегула, които не спират да впечатляват с постоянството си.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове