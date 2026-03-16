Виктория Томова със спад в световната ранглиста по тенис – Елизара Янева с прогрес

Българската тенисистка Виктория Томова преживя сериозен спад в световната ранглиста при жените, като загуби цели 12 позиции и вече се нарежда на 163-о място с актив от 457 точки. 31-годишната софиянка, която днес стартира участието си в квалификациите на престижния турнир „Мастърс“ в Маями, ще се опита да обърне негативната тенденция и да върне увереността си на корта.

Междувременно, младата надежда на българския тенис – 18-годишната Елизара Янева, демонстрира впечатляващ прогрес. Тя се изкачи с цели 17 места и вече заема 241-ва позиция в световната класация, като събра 290 точки. Янева продължава да затвърждава статута си на втората най-добре класирана българка в женския тенис.

На върха на световната ранглиста при дамите продължава да доминира Арина Сабаленка от Беларус, следвана плътно от казахстанката Елена Рибакина и полската сензация Ига Швьонтек. В челната петица се нареждат още американките Коко Гоф и Джесика Пегула, които не спират да впечатляват с постоянството си.