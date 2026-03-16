Карло Анчелоти: „Феде, жалко, че не притежаваш бразилски паспорт!“

Футболната общественост все още е в еуфория след невероятното представяне на Федерико Валверде, който отбеляза хеттрик срещу Манчестър Сити в Шампионската лига. Бившият му наставник в Реал Мадрид, легендарният Карло Анчелоти, не пропусна да изрази възхищението си от изявите на уругвайския полузащитник.

В интервю за испанското издание "Марка", Анчелоти разкри, че веднага след мача е изпратил съобщение на Валверде с шеговито послание: „Феде, жалко, че не притежаваш бразилски паспорт!“. С този коментар опитният треньор подчерта уникалния талант и страстта, които Валверде демонстрира на терена. Любопитен детайл от отношенията между двамата е и залогът, който са направили преди време.

Анчелоти се е обзаложил с Валверде, че ако халфът успее да реализира 10 попадения във всички турнири в рамките на един сезон, той ще се откаже от треньорската си кариера. Към момента Валверде вече има шест гола – три в Ла Лига и още три в Шампионската лига, което означава, че му остават само четири, за да изпълни предизвикателството и да постави Анчелоти в деликатна ситуация. До края на сезона в испанското първенство остават още десет кръга, а Реал Мадрид продължава битката си и в Шампионската лига, където Валверде ще има поне още един шанс да увеличи головата си сметка – реваншът срещу Манчестър Сити на стадион "Етихад" е насрочен за утре вечер.