Карло Анчелоти: „Феде, жалко, че не притежаваш бразилски паспорт!“

Карло Анчелоти: „Феде, жалко, че не притежаваш бразилски паспорт!“

16 Март, 2026 15:41 831 0

Коментърът е към представянето на Федерико Валверде срещу Манчестър Сити в Шампионската лига

Карло Анчелоти: „Феде, жалко, че не притежаваш бразилски паспорт!“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Футболната общественост все още е в еуфория след невероятното представяне на Федерико Валверде, който отбеляза хеттрик срещу Манчестър Сити в Шампионската лига. Бившият му наставник в Реал Мадрид, легендарният Карло Анчелоти, не пропусна да изрази възхищението си от изявите на уругвайския полузащитник.

В интервю за испанското издание "Марка", Анчелоти разкри, че веднага след мача е изпратил съобщение на Валверде с шеговито послание: „Феде, жалко, че не притежаваш бразилски паспорт!“. С този коментар опитният треньор подчерта уникалния талант и страстта, които Валверде демонстрира на терена. Любопитен детайл от отношенията между двамата е и залогът, който са направили преди време.

Анчелоти се е обзаложил с Валверде, че ако халфът успее да реализира 10 попадения във всички турнири в рамките на един сезон, той ще се откаже от треньорската си кариера. Към момента Валверде вече има шест гола – три в Ла Лига и още три в Шампионската лига, което означава, че му остават само четири, за да изпълни предизвикателството и да постави Анчелоти в деликатна ситуация. До края на сезона в испанското първенство остават още десет кръга, а Реал Мадрид продължава битката си и в Шампионската лига, където Валверде ще има поне още един шанс да увеличи головата си сметка – реваншът срещу Манчестър Сити на стадион "Етихад" е насрочен за утре вечер.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

