Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Всички градове »
До 2030 г. страната ни трябва да обнови близо 56 милиона квадратни метра жилищни сгради

16 Март, 2026 17:51 634 11

  • 2030 година-
  • обновяване-
  • мррб-
  • жилищни сгради

Министър Николай Найденов представи Националния план за сградно обновяване до 2050-та година

Снимка: МРРБ
Ани Ефремова

До 2030 г. България трябва да обнови близо 56 милиона квадратни метра жилищна площ – както многофамилни, така и еднофамилни жилищни сгради. До 2035 г. реновираните жилищни сгради трябва да достигнат около 79 милиона квадратни метра.

Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов. Разчетите са залегнали в обявения днес за публична дискусия Национален план за сградно обновяване до 2050-та година, информират от пресцентъра на ведомството.

Около 15,4 милиона квадратни метра нежилищни сгради трябва да бъдат обновени до 2030 г. и около 19,6 милиона до 2033 г., информира още министърът.

„Целите са амбициозни, но не са политически избор“, посочи министър Найденов и подчерта, че те произтичат от европейското законодателство. По думите му европейската директива за енергийни характеристики на сградите изисква държавите членки да ускорят значително обновяването на сградния фонд и България трябва да изпълни тези цели, „като планът показва как това може да стане по реалистичен и устойчив начин.“

Според министъра изпълненото на плана означава по-ниски сметки за енергия за домакинствата, по-добре изглеждащи градове и модернизирана публична инфраструктура, развитие на строителния сектор и местните икономики, увеличаване на разполагаемите доходи на домакинствата. По думите му изпълнението на целите, заложени в плана, е не само климатична политика, но и икономическа, социална и енергийна, която ще подобри качеството на живот на хората и ще обнови българските градове.

Средствата, необходими за предвиденото в Плана енергийно обновяване на сградния фонд, възлизат общо на около 20 млрд. евро.

„Те ще бъдат осигурени с микс от финансови инструменти – на българската държава, на Европейския съюз, Социалния климатичен фонд, Фонда за декарбонизация, Фонда за справедлив преход“, обясни заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Дора Янкова. Тя подчерта, че Фондът ще бъде ключовият финансов инструмент, който ще комбинира грантове, гаранции и кредити и ще мобилизира значително повече инвестиции в сградно обновяване. Първият приоритет на фонда ще бъде обновяването на еднофамилните жилищни сгради. Очаква се първите програми, насочени към този сегмент, да стартират в рамките на годината.

Предвижда се поставените цели да бъдат изпълнени чрез реализацията на текущите програми, изпълнението на инвестициите по Националния план за възстановяване и устойчивост, втория етап на Националната програма за енергийна ефективност.

Една от основните цели на плана е да се прекрати практиката на краткосрочни програми, които да достигат до малък кръг граждани, и да се създаде устойчив пазар за сградно обновяване.

Предвижда се да бъдат изградени центрове за комплексно обслужване, които ще подпомагат гражданите и бизнеса по целия процес – от подготовката на проекта до финансирането и реализацията.

Планът предвижда да се подобри координацията между ключовите институции – Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на енергетиката, Министерството на околната среда и водите, Министерството на финансите и общините.

В представянето на Плана се включиха и изпълнителният директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие Ивайло Алексиев, авторите на техническите анализи към плана – Цвета Наньова от Българска Фасилити мениджмънт асоциация и Драгомир Цанев от Център за енергийна ефективност ЕнЕфект.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хм.....

    12 0 Отговор
    Голямо крадене ще падне...

    17:53 16.03.2026

  • 2 Яяяяя

    9 0 Отговор
    Кажете на министъра да не се пъне; до тогава няма да има нито един българин на тази територия

    17:54 16.03.2026

  • 3 кой мy дpeмe

    10 0 Отговор
    2021
    технически паспорт по 500 лв на апартамент

    помните ли как искаха да ви крадат ?

    17:57 16.03.2026

  • 4 Първият приоритет на фонда

    3 0 Отговор
    Първият приоритет на фонда ще бъде обновяването на еднофамилните жилищни сгради.

    17:58 16.03.2026

  • 5 Горски

    9 1 Отговор
    2021 технически паспорт по 500 лв на апартамент, помните ли как искаха да ви крадат? Повечето са на "избрани" наши хора....там обикновено живеят полицаи, държавни и общински служители и те така. До края на годината, не дай си боже да извилнее някоя буря, и да се ливне един дъждец..... на половината поне ще изпада лепежа. Фирмите наредени по веригата с цоцане от "санирането" са все на наши хора.

    Коментиран от #9, #10

    18:00 16.03.2026

  • 6 по скоро е ясно че

    7 0 Отговор
    До 2030 г. страната ни трябва да обнови различни чекмеджета с нови попълнения милиони
    докато пак се чудят че 20 евро са много за великденска добавка

    18:00 16.03.2026

  • 7 кой мy дpeмe

    5 0 Отговор
    дотогава няма да има и помен от еСС

    18:04 16.03.2026

  • 8 с тия некадърници

    4 0 Отговор
    в "управлението" и "бизнеса" това е мисията невъзможна!

    18:06 16.03.2026

  • 9 Хващай

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Горски":

    гората, бе..... и стига си преписвал чуждите постове, мuckuнuно.

    18:18 16.03.2026

  • 10 бгтарикат

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Горски":

    нали туй е идеята бе пак ще налепим

    18:21 16.03.2026

  • 11 До сега

    2 0 Отговор
    само клепаха панелките със стиропор някакви , не можещи и името му да произнесат , а фирми "възложител" с един "служител" , ползвайки под под под....изпълнители , след получаване на милионите ги фалираха ! И ОТГОВОРНОСТ никой не носи , само милиони !

    18:32 16.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол