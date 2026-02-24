Новини
Синът на Христо Йовов ще играе в Своге

24 Февруари, 2026 12:49 503 0

  • спортист своге-
  • кристиян йовов -
  • левски-
  • шоколадите-
  • трета лига-
  • христо йовов-
  • втора лига

Кристиян Йовов ще подсили "Спорстист" с наем от Левски

Синът на Христо Йовов ще играе в Своге - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Спортист Своге привлече под наем талантливия Кристиян Йовов от Левски. Двадесетгодишният нападател ще носи екипа на „шоколадите“ до края на настоящия сезон, съобщава Gong.bg. Йовов, който през есенния полусезон бе капитан на дублиращия състав на „сините“ в Трета лига, вече има зад гърба си и четири срещи с първия отбор на Левски – опит, който със сигурност ще бъде ценен за новия му тим.

Младият футболист се присъединява към амбициозния проект на Спортист, който тази зима активно обновява състава си.

Освен Йовов, свогенци подсилиха редиците си с още двама перспективни играчи – Александър Божилов, привлечен под наем от ЦСКА, и Кристиян Чачев от Локомотив София.

Тези трансфери са част от стратегията на треньора Ахмед Хикмет да изведе отбора на по-високо ниво във Втора лига.

В момента Спортист Своге заема 13-ата позиция във временното класиране на Втора лига, като има 21 точки и един мач по-малко от преките си конкуренти. Тимът се радва на серия от четири поредни срещи без поражение, което вдъхва оптимизъм сред феновете и ръководството.


