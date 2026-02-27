Левски взе приза за Спортен бранд на годината

Левски беше отличен с наградата №1 за „Бранд на годината“ в категория „Спорт“, признание за устойчивото развитие на клубната идентичност, модерната комуникация и силната връзка със „синята“ общност.

На официалната церемония по връчването на отличието присъстваха изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров и маркетинг директорът на клуба Виктор Викторов.

В своето изказване Даниел Боримиров изрази благодарност към всички служители на клуба, които с професионализъм и отдаденост допринасят за развитието и утвърждаването на бранда „Левски“. Специални думи на признателност бяха отправени към привържениците на отбора.

„Това отличие е признание не само за постигнатото до момента, но и за посоката, в която вървим - с амбиция, прозрачност и стремеж към високи стандарти във всяко отношение“, обясни Даниел Боримиров.