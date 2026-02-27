Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Левски взе приза за Спортен бранд на годината

27 Февруари, 2026 14:30 475 6

  • бранд на годината-
  • награда-
  • приз-
  • левски-
  • даниел боримиров

На официалната церемония по връчването на отличието присъстваха изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров и маркетинг директорът на клуба Виктор Викторов

Левски взе приза за Спортен бранд на годината - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Левски беше отличен с наградата №1 за „Бранд на годината“ в категория „Спорт“, признание за устойчивото развитие на клубната идентичност, модерната комуникация и силната връзка със „синята“ общност.

В своето изказване Даниел Боримиров изрази благодарност към всички служители на клуба, които с професионализъм и отдаденост допринасят за развитието и утвърждаването на бранда „Левски“. Специални думи на признателност бяха отправени към привържениците на отбора.

„Това отличие е признание не само за постигнатото до момента, но и за посоката, в която вървим - с амбиция, прозрачност и стремеж към високи стандарти във всяко отношение“, обясни Даниел Боримиров.


Оценка 1.7 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Левски 1914

    3 5 Отговор
    А за тези дето припознаха Литекс - Етрополе награда няма ли?

    Коментиран от #2, #5

    14:33 27.02.2026

  • 2 Макето

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Левски 1914":

    Има, един син г…з

    14:36 27.02.2026

  • 3 Софиянец

    7 2 Отговор
    Тия само срамят името на Апостола! Преименувайте го тоя аматьорски клуб, бе! Е там на гунди или на някой от ония двамата дето бяха денацифицирани в 404 🤭

    14:38 27.02.2026

  • 4 Ний смИ най-добритИ

    3 2 Отговор
    Даниела няма ли да пише декларация

    15:18 27.02.2026

  • 6 Ккк

    2 2 Отговор
    Наградата е при ма й кат и

    15:20 27.02.2026

