Левски взе приза за Спортен бранд на годината

Левски беше отличен с наградата №1 за „Бранд на годината“ в категория „Спорт“, признание за устойчивото развитие на клубната идентичност, модерната комуникация и силната връзка със „синята“ общност.
На официалната церемония по връчването на отличието присъстваха изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров и маркетинг директорът на клуба Виктор Викторов.
В своето изказване Даниел Боримиров изрази благодарност към всички служители на клуба, които с професионализъм и отдаденост допринасят за развитието и утвърждаването на бранда „Левски“. Специални думи на признателност бяха отправени към привържениците на отбора.
„Това отличие е признание не само за постигнатото до момента, но и за посоката, в която вървим - с амбиция, прозрачност и стремеж към високи стандарти във всяко отношение“, обясни Даниел Боримиров.
1 Левски 1914
Коментиран от #2, #5
14:33 27.02.2026
2 Макето
До коментар #1 от "Левски 1914":Има, един син г…з
14:36 27.02.2026
3 Софиянец
14:38 27.02.2026
4 Ний смИ най-добритИ
15:18 27.02.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Ккк
15:20 27.02.2026