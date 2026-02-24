Суперкомпютър сметна шансовете на Левски и Лудогорец за титлата

Суперкомпютърът на Football Meets Data увеличи шансовете на Левски за титлата с 13% след последните резултати в efbet Лига.

След загубата от Ботев Пловдив шансовете на Лудогорец вече са сведени едва до 18%, а тези на ЦСКА и всички останали клубове се доближават до нулата.

Както е известно, до момента на Лудогорец не му се е налагало да наваксва 10 точки пасив на такъв етап от сезона, но фактът, че на практика Левски, Лудогорец и ЦСКА ще имат по още 3 мача помежду си, дава надежди на "орлите", че мисията им не е обречена.