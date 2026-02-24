Суперкомпютър сметна шансовете на Левски и Лудогорец за титлата

Суперкомпютърът на Football Meets Data увеличи шансовете на Левски за титлата с 13% след последните резултати в efbet Лига.
След загубата от Ботев Пловдив шансовете на Лудогорец вече са сведени едва до 18%, а тези на ЦСКА и всички останали клубове се доближават до нулата.
Както е известно, до момента на Лудогорец не му се е налагало да наваксва 10 точки пасив на такъв етап от сезона, но фактът, че на практика Левски, Лудогорец и ЦСКА ще имат по още 3 мача помежду си, дава надежди на "орлите", че мисията им не е обречена.
Оценка 4.3 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да ви е.а
15:51 24.02.2026
2 Мдаа!🤔
15:52 24.02.2026
3 Лудогорец играе в евротурнир
16:04 24.02.2026
4 Митко Везлов
16:09 24.02.2026
5 Няма купа, няма титла,само синя тишина!
16:13 24.02.2026
6 кики
16:26 24.02.2026
7 ТЕ НЕКА ОПРАШАТ
18:32 24.02.2026