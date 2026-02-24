Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Суперкомпютър сметна шансовете на Левски и Лудогорец за титлата

24 Февруари, 2026 15:46 1 583 7

Суперкомпютър сметна шансовете на Левски и Лудогорец за титлата - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Суперкомпютърът на Football Meets Data увеличи шансовете на Левски за титлата с 13% след последните резултати в efbet Лига.

След загубата от Ботев Пловдив шансовете на Лудогорец вече са сведени едва до 18%, а тези на ЦСКА и всички останали клубове се доближават до нулата.

Както е известно, до момента на Лудогорец не му се е налагало да наваксва 10 точки пасив на такъв етап от сезона, но фактът, че на практика Левски, Лудогорец и ЦСКА ще имат по още 3 мача помежду си, дава надежди на "орлите", че мисията им не е обречена.


  • 1 Да ви е.а

    6 3 Отговор
    Вси4ко зависи колко е силна ракията на Левски

    15:51 24.02.2026

  • 2 Мдаа!🤔

    20 4 Отговор
    Дайте им титлата на Подуяне, щом компютърът е казал!!! Интересно каква прогноза е дал компютърът за мача Ботев -Лудогорец!😂 Ако ставаше с компютри, нямаше да има тото!

    15:52 24.02.2026

  • 3 Лудогорец играе в евротурнир

    8 15 Отговор
    Другите отбори в българия почиват цяла седмица и като играят гледат да осакатят играчите на лудогорец които трябва да са здрави

    16:04 24.02.2026

  • 4 Митко Везлов

    6 6 Отговор
    Митко Везалов още не си е казал последната дума.

    16:09 24.02.2026

  • 5 Няма купа, няма титла,само синя тишина!

    8 18 Отговор
    Лудогорец пак ще е шампион! Докато има държавопомазани отбори като Левски и ЦСКА футбол в България няма да има! Най добре е Левски и ЦСКА да се обединят, така едно зло по малко!

    16:13 24.02.2026

  • 6 кики

    9 7 Отговор
    калъфка номер 3 се готви. Гледали сме го тоя филм. Има отбори, които просто са обречени да губят

    16:26 24.02.2026

  • 7 ТЕ НЕКА ОПРАШАТ

    1 2 Отговор
    Пет пъти танас нека чорбето го опраши и то три пъти но без гащета на гол гааааз и после изследвайте. БРАВО ПЪРВИ ТОЧЕН СИ.

    18:32 24.02.2026

