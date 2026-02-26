Новини
Анас Маздрашки продължава напред в Египет

26 Февруари, 2026 16:36 431 1

19-годишният българин се класира за четвъртфиналите

Анас Маздрашки продължава напред в Египет - 1
Снимка: БФ Тенис
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Анас Маздрашки се класира убедително за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Шарм ел Шейх (Египет) с награден фонд 15 000 долара.

19-годишният българин победи във втория кръг с 6:1, 6:1 №7 в схемата Юрий Джавакян (Украйна). Срещата продължи 64 минути.

Маздрашки спечели пет поредни гейма от 1:1 до 6:1 в първия сет, а във втория поведе с 3:0 по пътя към крайната победа.


За място на полуфиналите Маздрашки ще играе срещу втория поставен в схемата представител на домакините Фарес Закария.


Египет
  • 1 ?!?!

    0 0 Отговор
    Ананас или Атанас ?!

    17:29 26.02.2026

