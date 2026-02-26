Новини
Проф. Пламен Киров: Депутатите са виновни за Сарафов и ВСС. Всеки, който взема заплата в съдебната система, е легитимен

26 Февруари, 2026 18:12, обновена 26 Февруари, 2026 18:14 1 169 40

  • проф. пламен киров-
  • главен прокурор-
  • всс-
  • борислав сарафов-
  • съд-
  • съдебна власт

Българинът оцелява въпреки държавата си

Проф. Пламен Киров: Депутатите са виновни за Сарафов и ВСС. Всеки, който взема заплата в съдебната система, е легитимен - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Борислав Сарафов е легитимен главен прокурор. Причината е, че депутатите в НС не искат да избере парламентарна квота във ВСС, за да се стигне до смяна на главния прокурор. Това заяви бившият конституционен съдия проф. Пламен Киров в предаването „Лице в лице“ по БТВ.

Този закон, който ограничава мандата на главния прокурор до шест месеца, бе нескопосано направен. Той бе написан на коляно и ето ги последиците, подчерта той.

Проф. Киров попита легитимни ли са ВСС и Инспекторат, които са с изтекъл мандат? Нека казусът да бъде разгледан от прокурорската колегия и ако искат да сменят Сарафов, призова той. В правомощията на президента също е да поиска смяна на главния прокурор, заяви бившият конституционен съдия.

Той коментира, че недоверието в съдебната система е огромен проблем за обществото. „В съдебната палата има надпис: „Правосъдието е основа на държавата“. Ако няма правосъдие – няма държава“, заяви Пламен Киров.

Той призова да не гледаме казуса „Сарафов“, нека гледаме общото, призова той.

По думите му, когато имате безотговорни хора - това е резултатът, визирайки действията на народните представители. Относно забележката, че нямат мнозинство от 161 гласа, проф. Киров заяви: "Те дори направиха опит".

Във връзка със скандалните случаи, които станаха известни в съдебната ни система, проф. Киров заяви: „Това е отвратително. Това означава, че българинът оцелява въпреки държавата си“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    13 6 Отговор
    Споко чичо Пачо, сега април месец ще сменяме депутатите и ще чистим народното събрание, че зилусите голяма свинщина сътвориха, има фа6кии и по стените

    Коментиран от #2

    18:16 26.02.2026

  • 2 Промяна

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    ХАХАХАХАХАХАХА

    18:17 26.02.2026

  • 3 Хипотетично

    8 0 Отговор
    Некачествените формулировки на промените в конституцията, водят до колизии и злонамерени тълкувания от заинтересовани икономически политически и НПО кръгове.

    18:18 26.02.2026

  • 4 обективен

    17 0 Отговор
    От депутатите в парламента 99.9 % са за скрап !!!

    18:19 26.02.2026

  • 5 Лост

    15 2 Отговор
    Докато не влезе някой с АК -47 и ги избие половината,за да държи влага на бъдещите съдии,прокурори, депутати и т.н.няма да има управия!

    18:24 26.02.2026

  • 6 гледах

    6 9 Отговор
    Беше неприятно за гледане. Този човек май не беше си приключил следобедната закуска.....

    Коментиран от #31

    18:25 26.02.2026

  • 7 МНБ

    10 5 Отговор
    Депутатите и министрите от ппдб са доказано най-вредни за държавата и обществото.

    Коментиран от #27

    18:25 26.02.2026

  • 8 Абе

    10 2 Отговор
    Всеки който вземал заплата бил легитимен, тоя по-добре да каже гарван гарвану око не вади.Откакто ВСС е със отделен бюджет, тия мафиоти в тоги и власт вземат баснословни заплати,съвсем легитимно, а работата и доверието си е проблем на тълпата.

    18:32 26.02.2026

  • 9 нннн

    9 5 Отговор
    Който е с изтекъл л мандат, автоматично се уволнява. Ма не искал да напуска? Влизат хамали, охранявани от полиция, и го изнасят със стола барабар. Толкова е просто!
    Които е трябвало да изберат, но не са избрали заместник, биват уволнявани. Следващите, ако не изберат, и те... Толкова е просто!
    Какво в това,,Иде ми, доде ми."? Играят си на държава...

    Коментиран от #15

    18:34 26.02.2026

  • 11 РЕАЛИСТ

    3 0 Отговор
    Проф. Киров не каза" Те дори направиха опит" , а каза " Те дори не направиха опит".

    18:38 26.02.2026

  • 12 Сарафов

    2 6 Отговор
    смело и достойно устоява на неистовите напъни на Шарлатаните на Радев да овладеят прокуратурата!

    Браво на него!
    Срам за Буци Банкянски, че предаде държавата в ръцете на Шайката!

    Коментиран от #14

    18:38 26.02.2026

  • 13 Ха ха ха

    6 0 Отговор
    Във ВСС КАТО ПОЧНЕШ ОТ МАНГАЛИНЧЕВ ТА ДО ПОСЛЕДНИЯ ЧЛЕН ВСИЧКИ СА ДАЛАВЕРАДЖИЙ плетени черва

    18:39 26.02.2026

  • 14 хаха

    3 3 Отговор

    До коментар #12 от "Сарафов":

    Я лай още бе Шопар ГЕПерастичен Новоначалски!

    Коментиран от #21

    18:39 26.02.2026

  • 16 Да,бе

    6 2 Отговор
    То и чистачките в съда взимат заплати от там.Да сложат една за главен прокурор и ще свърши повече работа.

    18:40 26.02.2026

  • 17 @@@

    3 2 Отговор
    Мешерето е повече съд от тези които участват в настоящата съдебна система.

    18:40 26.02.2026

  • 18 Умищлено прехвърлят вини-будалкат ни

    3 2 Отговор
    Брей... депутатите били виновни...Мафиот..
    Виновен е Конституционния Съд, който по престъпен начин наруши Конституцията, като НЕЗАКОННО удължи мандата до безкрайност.
    Ама ВСС нямало да го има...
    Ами чак тогава трябва да се постави въпроса---Кой е виновен.
    И кой е престъпника в случая--ПАРТИИТЕ.

    Коментиран от #24

    18:41 26.02.2026

  • 22 Борисов,

    2 1 Отговор
    виждаш ли как се прави!
    А не като теб. Да събуваш гащи при два мижави протеста!

    18:46 26.02.2026

  • 23 РЕАЛИСТ

    1 8 Отговор
    В интерес на истината Сарафов в най-свестният главен прокурор досега. Скромен човек, който за разлика от предшествениците си, не обича да стои в светлините на прожекторите. Не е популист, който тича по всеки битов случай за да се хареса. Писах вече, на кого какво пречи.

    18:46 26.02.2026

  • 24 Гост

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Умищлено прехвърлят вини-будалкат ни":

    Виновни са ристюфци от ПП-лгДБ, които предложиха и приеха безумните промени в Конституцията парламентарната квота на ВСС са бъде избирана със 161 гласа от възможни 240! Излиза, че парламентарната квота на ВСС е по-важна от правителството, за което са необходими 121 гласа!
    Не стига че приеха това безумие, но и не направиха опит за избор на нов състав та ВСС и инспектората на ВСС и е абсолютно прав професора!
    А по Конституция естествено няма отговорност на парламента и депутати за неизпълнение на конституционни задължения!

    18:49 26.02.2026

  • 26 Адвокат

    7 1 Отговор
    Браво на този велик професор по конституционно право. Те са се впили в съдебната система,за да вземат огромни заплати и да намали правосъдие и без срам ВСС да си увеличават сами непрекъснато огромните заплати без да вършат нищо, защото са с изтекли мандати. Тези безсрамници в парламента ги държат а не искат да ги сменят, защото им изпълняват поръчките и са им послушници и това го знае цял народ, с изключение на проф. Киров. Докато такива професори обучават бъдещите юристи тежко и горко на правосъдието в България.

    18:54 26.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 За Конституционния Съд става въпрос

    4 1 Отговор
    Всяко удължаване на мандат в цял свят се таксува като узурпиране на власт.

    Коментиран от #29

    18:57 26.02.2026

  • 29 РЕАЛИСТ

    0 1 Отговор

    До коментар #28 от "За Конституционния Съд става въпрос":

    Питай Зеленски, дали е така.

    18:59 26.02.2026

  • 31 Бай Араб

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "гледах":

    Защо ? Я се опитай да обясниш

    19:00 26.02.2026

  • 32 Гост

    2 2 Отговор
    Тоя за пари ще каже абсолютно всичко. Пеефска кифла

    19:02 26.02.2026

  • 33 Бай Араб

    4 2 Отговор
    Румен Радев ще качи българите на влака и през РФ право в Китай да работят за Китайскта Комунистическа Партия.В Китай обаче болнични и телк няма - бачкане до смърт, умрелите на боклука и другия влак от България.

    Коментиран от #38

    19:06 26.02.2026

  • 34 гошо

    3 3 Отговор
    Кой ли е направил тоя тип професор?

    Коментиран от #37

    19:07 26.02.2026

  • 35 Упс

    4 1 Отговор
    Законите трябва да се променят и парламентът трябва да спре да работи при падане на правителството, защото се видя, колко глупости правят и колко вредни решения и промени приемат само и само да останат на власт.

    19:08 26.02.2026

  • 36 Бай Араб

    4 0 Отговор
    Българите правят всичко възможно да нямат държава и са на прав път, в Кремъл се радват.

    19:11 26.02.2026

  • 37 Бай Араб

    4 0 Отговор

    До коментар #34 от "гошо":

    Кой ли пък е направил Румен Радев президент на България ?

    19:12 26.02.2026

  • 38 РЕАЛИСТ

    0 2 Отговор

    До коментар #33 от "Бай Араб":

    Ти май си някое сукалче, което при социализъм никога не е живяло. Само тогава имаше болнични и ТЕЛК. При капитализма болнични вземат предимно само държавните служители. Капиталиста гледа със свъсени вежди и ти показва вратата . Не пиши небивалици. Не сме измряли възрастните още. Знаете , че Радев печели и бълвате пропаганда на ангро.

    Коментиран от #39

    19:15 26.02.2026

  • 39 Бай Араб

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "РЕАЛИСТ":

    Глупост след глупост - Радев нищо няма да спечели,цялата Северозапана България е на телк- факт,а болничните в държавата валят като дъжд ,пък на теб отдавна са ти показали вратата .Ти можеш да ми станеш на мен сукалче .

    19:22 26.02.2026

  • 40 От всичките съдии

    1 0 Отговор
    Само това Леке ли е компетентен и не слиза от екраните?!

    19:40 26.02.2026

