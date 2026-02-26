Проф. Пламен Киров: Депутатите са виновни за Сарафов и ВСС. Всеки, който взема заплата в съдебната система, е легитимен

Борислав Сарафов е легитимен главен прокурор. Причината е, че депутатите в НС не искат да избере парламентарна квота във ВСС, за да се стигне до смяна на главния прокурор. Това заяви бившият конституционен съдия проф. Пламен Киров в предаването „Лице в лице“ по БТВ.
Този закон, който ограничава мандата на главния прокурор до шест месеца, бе нескопосано направен. Той бе написан на коляно и ето ги последиците, подчерта той.
Проф. Киров попита легитимни ли са ВСС и Инспекторат, които са с изтекъл мандат? Нека казусът да бъде разгледан от прокурорската колегия и ако искат да сменят Сарафов, призова той. В правомощията на президента също е да поиска смяна на главния прокурор, заяви бившият конституционен съдия.
Той коментира, че недоверието в съдебната система е огромен проблем за обществото. „В съдебната палата има надпис: „Правосъдието е основа на държавата“. Ако няма правосъдие – няма държава“, заяви Пламен Киров.
Той призова да не гледаме казуса „Сарафов“, нека гледаме общото, призова той.
По думите му, когато имате безотговорни хора - това е резултатът, визирайки действията на народните представители. Относно забележката, че нямат мнозинство от 161 гласа, проф. Киров заяви: "Те дори направиха опит".
Във връзка със скандалните случаи, които станаха известни в съдебната ни система, проф. Киров заяви: „Това е отвратително. Това означава, че българинът оцелява въпреки държавата си“.
1 ООрана държава
Коментиран от #2
18:16 26.02.2026
2 Промяна
До коментар #1 от "ООрана държава":ХАХАХАХАХАХАХА
18:17 26.02.2026
3 Хипотетично
18:18 26.02.2026
4 обективен
18:19 26.02.2026
5 Лост
18:24 26.02.2026
6 гледах
Коментиран от #31
18:25 26.02.2026
7 МНБ
Коментиран от #27
18:25 26.02.2026
8 Абе
18:32 26.02.2026
9 нннн
Които е трябвало да изберат, но не са избрали заместник, биват уволнявани. Следващите, ако не изберат, и те... Толкова е просто!
Какво в това,,Иде ми, доде ми."? Играят си на държава...
Коментиран от #15
18:34 26.02.2026
11 РЕАЛИСТ
18:38 26.02.2026
12 Сарафов
Браво на него!
Срам за Буци Банкянски, че предаде държавата в ръцете на Шайката!
Коментиран от #14
18:38 26.02.2026
13 Ха ха ха
18:39 26.02.2026
14 хаха
До коментар #12 от "Сарафов":Я лай още бе Шопар ГЕПерастичен Новоначалски!
Коментиран от #21
18:39 26.02.2026
16 Да,бе
18:40 26.02.2026
17 @@@
18:40 26.02.2026
18 Умищлено прехвърлят вини-будалкат ни
Виновен е Конституционния Съд, който по престъпен начин наруши Конституцията, като НЕЗАКОННО удължи мандата до безкрайност.
Ама ВСС нямало да го има...
Ами чак тогава трябва да се постави въпроса---Кой е виновен.
И кой е престъпника в случая--ПАРТИИТЕ.
Коментиран от #24
18:41 26.02.2026
22 Борисов,
А не като теб. Да събуваш гащи при два мижави протеста!
18:46 26.02.2026
23 РЕАЛИСТ
18:46 26.02.2026
24 Гост
До коментар #18 от "Умищлено прехвърлят вини-будалкат ни":Виновни са ристюфци от ПП-лгДБ, които предложиха и приеха безумните промени в Конституцията парламентарната квота на ВСС са бъде избирана със 161 гласа от възможни 240! Излиза, че парламентарната квота на ВСС е по-важна от правителството, за което са необходими 121 гласа!
Не стига че приеха това безумие, но и не направиха опит за избор на нов състав та ВСС и инспектората на ВСС и е абсолютно прав професора!
А по Конституция естествено няма отговорност на парламента и депутати за неизпълнение на конституционни задължения!
18:49 26.02.2026
26 Адвокат
18:54 26.02.2026
28 За Конституционния Съд става въпрос
Коментиран от #29
18:57 26.02.2026
29 РЕАЛИСТ
До коментар #28 от "За Конституционния Съд става въпрос":Питай Зеленски, дали е така.
18:59 26.02.2026
31 Бай Араб
До коментар #6 от "гледах":Защо ? Я се опитай да обясниш
19:00 26.02.2026
32 Гост
19:02 26.02.2026
33 Бай Араб
Коментиран от #38
19:06 26.02.2026
34 гошо
Коментиран от #37
19:07 26.02.2026
35 Упс
19:08 26.02.2026
36 Бай Араб
19:11 26.02.2026
37 Бай Араб
До коментар #34 от "гошо":Кой ли пък е направил Румен Радев президент на България ?
19:12 26.02.2026
38 РЕАЛИСТ
До коментар #33 от "Бай Араб":Ти май си някое сукалче, което при социализъм никога не е живяло. Само тогава имаше болнични и ТЕЛК. При капитализма болнични вземат предимно само държавните служители. Капиталиста гледа със свъсени вежди и ти показва вратата . Не пиши небивалици. Не сме измряли възрастните още. Знаете , че Радев печели и бълвате пропаганда на ангро.
Коментиран от #39
19:15 26.02.2026
39 Бай Араб
До коментар #38 от "РЕАЛИСТ":Глупост след глупост - Радев нищо няма да спечели,цялата Северозапана България е на телк- факт,а болничните в държавата валят като дъжд ,пък на теб отдавна са ти показали вратата .Ти можеш да ми станеш на мен сукалче .
19:22 26.02.2026
40 От всичките съдии
19:40 26.02.2026