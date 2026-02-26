Проф. Пламен Киров: Депутатите са виновни за Сарафов и ВСС. Всеки, който взема заплата в съдебната система, е легитимен

Борислав Сарафов е легитимен главен прокурор. Причината е, че депутатите в НС не искат да избере парламентарна квота във ВСС, за да се стигне до смяна на главния прокурор. Това заяви бившият конституционен съдия проф. Пламен Киров в предаването „Лице в лице“ по БТВ.

Този закон, който ограничава мандата на главния прокурор до шест месеца, бе нескопосано направен. Той бе написан на коляно и ето ги последиците, подчерта той.

Проф. Киров попита легитимни ли са ВСС и Инспекторат, които са с изтекъл мандат? Нека казусът да бъде разгледан от прокурорската колегия и ако искат да сменят Сарафов, призова той. В правомощията на президента също е да поиска смяна на главния прокурор, заяви бившият конституционен съдия.

Той коментира, че недоверието в съдебната система е огромен проблем за обществото. „В съдебната палата има надпис: „Правосъдието е основа на държавата“. Ако няма правосъдие – няма държава“, заяви Пламен Киров.

Той призова да не гледаме казуса „Сарафов“, нека гледаме общото, призова той.

По думите му, когато имате безотговорни хора - това е резултатът, визирайки действията на народните представители. Относно забележката, че нямат мнозинство от 161 гласа, проф. Киров заяви: "Те дори направиха опит".

Във връзка със скандалните случаи, които станаха известни в съдебната ни система, проф. Киров заяви: „Това е отвратително. Това означава, че българинът оцелява въпреки държавата си“.