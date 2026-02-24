Футболен мач в Истанбул се превърна в сцена на героизъм: играчи спасиха чайка, ударена от топка - ВИДЕО

Необичаен момент беляза финала на аматьорската Първа лига в истанбулския квартал Зейтинбурну, където футболът отстъпи място на човечността.

По време на ожесточената битка между отборите на Мевланакапъ Гюзелхисар и Истанбул Юрдум Спор, неочакван инцидент привлече вниманието на всички присъстващи – футболна топка, изритана с мощ от вратаря Мухамет Уяник, неволно удари прелитаща чайка. Секунди след сблъсъка, птицата се строполи безжизнено на тревата, а на стадиона настъпи тягостна тишина. Вратарят, първоначално объркан от случилото се, бързо осъзна сериозността на ситуацията, когато се приближи до падналото пернато същество.

„Бях шокиран и разстроен – това е живо същество, не просто бял обект“, сподели по-късно Уяник.

Капитанът на Истанбул Юрдум Спор, Гани Катан, реагира светкавично. Без да се замисля, той се втурна към безпомощната чайка и започна да ѝ оказва първа помощ, прилагайки компресии на гърдите ѝ.

„Птицата изглеждаше напълно безжизнена, не дишаше. Инстинктивно започнах да ѝ помагам, макар никога да не съм преминавал обучение по първа помощ“, разказа Катан.

След около две напрегнати минути, животът се върна в очите на чайката – тя започна да мърда крака и да реагира на околните. Съотборниците и медицинският екип на стадиона се включиха в спасителната акция, като дадоха вода на птицата и я отнесоха за допълнителни грижи.

По-късно стана ясно, че чайката е получила травма на крилото и временно не може да лети, но е под наблюдение и се възстановява.

Случката не остана незабелязана – коментаторът Онур Йозсой, който предаваше мача на живо, сподели, че десетки зрители са се свързали с отбора, за да научат повече за състоянието на спасената птица. „Това беше изключително рядък момент, който трогна всички – нещо, което рядко се вижда на футболен терен“, отбеляза той.

Въпреки че Истанбул Юрдум Спор загуби финала и пропусна шанса за шампионската титла, капитанът Катан заяви, че спасяването на живот е по-ценно от всеки трофей: „Да помогнеш на беззащитно същество е по-важно от всяка победа. Това ще помня цял живот.“