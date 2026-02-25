Новини
Медведев безапелационно елиминира Вавринка и продължава напред в Дубай

25 Февруари, 2026 18:48

Това бе седми дуел между двамата

Медведев безапелационно елиминира Вавринка и продължава напред в Дубай - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Даниил Медведев демонстрира класата си срещу опитния швейцарец Стан Вавринка. В среща от осминафиналите на престижния турнир на твърди кортове в Дубай, световният №11 Медведев не остави съмнения в превъзходството си и се наложи с категоричното 6:2, 6:3 за едва 75 минути игра.

Ветеранът Вавринка, който тази година слага край на бляскавата си кариера, се бори достойно, но на 40-годишна възраст и като №99 в световната ранглиста, не успя да се противопостави на мощта и прецизността на руснака.

Това бе седми дуел между двамата, като Медведев вече води с 5:2 победи, а последните три срещи са в негова полза.

След този успех третият поставен в основната схема Медведев си осигури място на четвъртфиналите, където ще срещне победителя от интригуващия сблъсък между сънародника си Карен Хачанов (№16 в света и №7 в схемата) и американския талант Дженсън Бруксби (№49).


