Георги Иванов: Ще изпратя на Бербатов толкова проблеми, че за два месеца няма да може да ги прочете

Димитър Бербатов пое ролята на съветник по спортните въпроси към министър-председателя Андрей Гюров. Новината предизвика остра реакция от настоящия президент на БФС Георги Иванов, който не спести критики и скептицизъм относно възможностите на Бербатов да се справи с дълбоко вкоренените проблеми в българския спорт.

"Ще му изпратят толкова проблеми, че за два месеца мандат няма да може да ги прочете. Трудим се и работим, за да може всички българи да се гордеят. Проблемите ни са в основата. Ако не посееш жито, няма да можеш да жънеш“, отсече Иванов по време на старта на инициативата „Мисия Талант“ – амбициозен проект, целящ да класифицира и развие елитните детско-юношески футболни школи у нас.

По думите му, трудностите в родния спорт са системни и изискват дългосрочни усилия: „Ако не посееш жито, няма как да жънеш. Работим неуморно, за да върнем гордостта на българите.“

Бербатов, който от вчера официално заема новия пост, вече призова спортните федерации и организации да подават сигнали за нередности и проблеми. Реакцията на Иванов не закъсня – според него, натрупаните през годините предизвикателства са толкова много, че дори най-амбициозният екип би се затруднил да ги обхване за кратък период.

На събитието Иванов се срещна и с Наско Сираков, мажоритарен собственик на Левски, като подчерта, че поддържа диалог с всички футболни президенти: „Говоря с всекиго, но само за футбол. Нямам лични конфликти – напрежението е част от играта. Винаги ще има недоволни, но ние се ръководим от правилата и работим по установените регламенти.“