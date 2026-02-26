Вземете 50% отстъпка за хостинг от

26 Февруари, 2026 18:26 956 26

Президентът на БФС коментира различни теми в българския футбол

Георги Иванов: Ще изпратя на Бербатов толкова проблеми, че за два месеца няма да може да ги прочете - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Димитър Бербатов пое ролята на съветник по спортните въпроси към министър-председателя Андрей Гюров. Новината предизвика остра реакция от настоящия президент на БФС Георги Иванов, който не спести критики и скептицизъм относно възможностите на Бербатов да се справи с дълбоко вкоренените проблеми в българския спорт.

"Ще му изпратят толкова проблеми, че за два месеца мандат няма да може да ги прочете. Трудим се и работим, за да може всички българи да се гордеят. Проблемите ни са в основата. Ако не посееш жито, няма да можеш да жънеш“, отсече Иванов по време на старта на инициативата „Мисия Талант“ – амбициозен проект, целящ да класифицира и развие елитните детско-юношески футболни школи у нас.

По думите му, трудностите в родния спорт са системни и изискват дългосрочни усилия: „Ако не посееш жито, няма как да жънеш. Работим неуморно, за да върнем гордостта на българите.“

Бербатов, който от вчера официално заема новия пост, вече призова спортните федерации и организации да подават сигнали за нередности и проблеми. Реакцията на Иванов не закъсня – според него, натрупаните през годините предизвикателства са толкова много, че дори най-амбициозният екип би се затруднил да ги обхване за кратък период.

На събитието Иванов се срещна и с Наско Сираков, мажоритарен собственик на Левски, като подчерта, че поддържа диалог с всички футболни президенти: „Говоря с всекиго, но само за футбол. Нямам лични конфликти – напрежението е част от играта. Винаги ще има недоволни, но ние се ръководим от правилата и работим по установените регламенти.“


Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 17 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Загрижен

    11 0 Отговор
    Военен, бакшиш, георги иванов-гонзо...

    18:29 26.02.2026

  • 2 123456

    22 1 Отговор
    Жоре , кви проблеми бе, заплатите на келешите ритнитопковци са малки ли - по 15-20 хилки ! А , ! На хамалите знаеш ли колко са, ами на мед сестрите , ами на ..... ! Де мотика , де!

    18:33 26.02.2026

  • 3 Хасковски каунь

    20 0 Отговор
    Ха стига бе!Гонзо анализира

    18:33 26.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Жоро

    4 0 Отговор
    Хвани единият и блъсни другия. 😡

    18:36 26.02.2026

  • 8 Дориана

    15 3 Отговор
    Типично по български- Ако някой започне да се издига нагоре другите ще го дърпат с всички сили надолу при тях в дупката. Това е характерно за българската завист.

    18:36 26.02.2026

  • 9 Не се учудвам

    11 1 Отговор
    И двамата сричате и за два месеца две страници са ви проблематични

    18:37 26.02.2026

  • 10 хаха

    13 0 Отговор
    Инджиньер Г0вньо!

    Олицетворението на тъпотата на обитателите на блатото.

    18:37 26.02.2026

  • 11 пешо

    19 0 Отговор
    той ще ги прочете , но ти не защото си само с 8 клас

    18:41 26.02.2026

  • 12 Хихи

    18 1 Отговор
    Бербатов поне е ходил на училище и може да чете за разлика от теб!

    Коментиран от #15

    18:42 26.02.2026

  • 13 инж.Гацо

    6 0 Отговор
    Гонзо, най-добре ще бъде да изпратиш на Бербатов и на всички медии една обща снимка, на която са те фотнали с твоите "колеги" от Техническия университет в Габрово...

    18:44 26.02.2026

  • 14 4567

    17 0 Отговор
    Гонзо, колко време ще ти трябва да ги напишеш?

    18:45 26.02.2026

  • 15 пешо

    6 2 Отговор

    До коментар #12 от "Хихи":

    говори поне 3 езика

    Коментиран от #18

    18:47 26.02.2026

  • 16 Страната на npaceтата 🐷🐷

    13 0 Отговор
    Гонзо не може да си напише името и адреса за 2 месеца, а уволнения милиционер, главсек, за да го прочете гладко ще трябва да тренира поне 3 месеца.
    Такива си ги избират Боко и Шиши, да са на тяхното ниво.

    18:53 26.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ала-бала

    6 1 Отговор

    До коментар #15 от "пешо":

    Те и папагалите дрънкат там нещо. Не означава че са интелигентни.

    Ритнитопковци и интелект. ХАХАХА!

    18:57 26.02.2026

  • 19 Герак Митко

    5 0 Отговор
    Ама ти като не можеш да четеш, другите могат.

    19:02 26.02.2026

  • 20 ГОШЕ

    10 0 Отговор
    БЕРБАТОВ ЩЕ ГИ ПРОЧЕТЕ
    АМИ ТИ С 8 клас КАК ЩЕ ГИ ПРОЧЕТЕШ
    И НА АНГЛИЙСКИ ДА МУ ГИ ПРАТИШ
    ПАК ЩЕ ГИ ПРОЧЕТЕ. ГОШЕ ГОШЕ,,,,,,,,

    19:04 26.02.2026

  • 21 Кккк

    7 0 Отговор
    Инджинер гондзю,про стак със самочувствие и власт е най-лошата комбинация!

    19:10 26.02.2026

  • 22 гошо

    3 0 Отговор
    Гонзо,а ти можеш ли да четеш?Кой клас имаш завършен?

    19:15 26.02.2026

  • 23 Футболист

    4 1 Отговор
    Що Бербатов ще ти оправя бакийте бе циганин. Ти нали си шеф на фубола, за какво вземаш 20 бона заплата?

    19:18 26.02.2026

  • 24 А рома защо е назначен на заплата

    1 0 Отговор
    Като президент , за да изпраща проблеми и да ходи по банкети

    19:19 26.02.2026

  • 25 ха-ха

    1 0 Отговор
    Нали искаше ти да си комита? Какво толкова ти е направил Бербатов? Искаше власт имаш я. Друг ли трябва да ти решава проблемите?

    19:22 26.02.2026

  • 26 Еми пращай си...?!

    1 0 Отговор
    А пък Бербатов и Гюров,през това време,ще си ритат топка,в кабинета на Гюров...😂🤣😝!

    19:38 26.02.2026

