Георги Иванов: Ще изпратя на Бербатов толкова проблеми, че за два месеца няма да може да ги прочете

Димитър Бербатов пое ролята на съветник по спортните въпроси към министър-председателя Андрей Гюров. Новината предизвика остра реакция от настоящия президент на БФС Георги Иванов, който не спести критики и скептицизъм относно възможностите на Бербатов да се справи с дълбоко вкоренените проблеми в българския спорт.
"Ще му изпратят толкова проблеми, че за два месеца мандат няма да може да ги прочете. Трудим се и работим, за да може всички българи да се гордеят. Проблемите ни са в основата. Ако не посееш жито, няма да можеш да жънеш“, отсече Иванов по време на старта на инициативата „Мисия Талант“ – амбициозен проект, целящ да класифицира и развие елитните детско-юношески футболни школи у нас.
По думите му, трудностите в родния спорт са системни и изискват дългосрочни усилия: „Ако не посееш жито, няма как да жънеш. Работим неуморно, за да върнем гордостта на българите.“
Бербатов, който от вчера официално заема новия пост, вече призова спортните федерации и организации да подават сигнали за нередности и проблеми. Реакцията на Иванов не закъсня – според него, натрупаните през годините предизвикателства са толкова много, че дори най-амбициозният екип би се затруднил да ги обхване за кратък период.
На събитието Иванов се срещна и с Наско Сираков, мажоритарен собственик на Левски, като подчерта, че поддържа диалог с всички футболни президенти: „Говоря с всекиго, но само за футбол. Нямам лични конфликти – напрежението е част от играта. Винаги ще има недоволни, но ние се ръководим от правилата и работим по установените регламенти.“
1 Загрижен
18:29 26.02.2026
2 123456
18:33 26.02.2026
3 Хасковски каунь
18:33 26.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Жоро
18:36 26.02.2026
8 Дориана
18:36 26.02.2026
9 Не се учудвам
18:37 26.02.2026
10 хаха
Олицетворението на тъпотата на обитателите на блатото.
18:37 26.02.2026
11 пешо
18:41 26.02.2026
12 Хихи
Коментиран от #15
18:42 26.02.2026
13 инж.Гацо
18:44 26.02.2026
14 4567
18:45 26.02.2026
15 пешо
До коментар #12 от "Хихи":говори поне 3 езика
Коментиран от #18
18:47 26.02.2026
16 Страната на npaceтата 🐷🐷
Такива си ги избират Боко и Шиши, да са на тяхното ниво.
18:53 26.02.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ала-бала
До коментар #15 от "пешо":Те и папагалите дрънкат там нещо. Не означава че са интелигентни.
Ритнитопковци и интелект. ХАХАХА!
18:57 26.02.2026
19 Герак Митко
19:02 26.02.2026
20 ГОШЕ
АМИ ТИ С 8 клас КАК ЩЕ ГИ ПРОЧЕТЕШ
И НА АНГЛИЙСКИ ДА МУ ГИ ПРАТИШ
ПАК ЩЕ ГИ ПРОЧЕТЕ. ГОШЕ ГОШЕ,,,,,,,,
19:04 26.02.2026
21 Кккк
19:10 26.02.2026
22 гошо
19:15 26.02.2026
23 Футболист
19:18 26.02.2026
24 А рома защо е назначен на заплата
19:19 26.02.2026
25 ха-ха
19:22 26.02.2026
26 Еми пращай си...?!
19:38 26.02.2026