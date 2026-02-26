Новини
Ювентус успя да навакса три гола срещу Галатасарай, но силите не му стигнаха в продълженията

26 Февруари, 2026 00:39 573 1

Турският тим продължава напред в Шампионската лига

Ювентус успя да навакса три гола срещу Галатасарай, но силите не му стигнаха в продълженията - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълнуваща футболна вечер разтърси феновете на Шампионската лига, след като Ювентус и Галатасарай изиграха истински трилър, завършил с резултат 3:2 след продължения в реванша от плейофите. Италианският гранд бе на крачка от исторически обрат, но турският тим показа характер и се възползва от шансовете си в допълнителното време.

След тежката загуба с 2:5 в Истанбул, "бианконерите" трябваше да наваксват цели три гола пасив. Още от първия съдийски сигнал на Жоао Пинейро, домакините наложиха натиск.

В 35-ата минута домакините получиха дузпа, след като Лукас Торейра извърши необмислено нарушение срещу Кефрен Тюрам в наказателното поле. Мануел Локатели не трепна и реализира от бялата точка, пращайки топката в левия ъгъл на вратата, докато Угюрджан Чакър се хвърли в обратната посока.

В началото на второто полувреме съдбата удари Ювентус – Лойд Кели бе изгонен с директен червен картон след намесата на ВАР за грубо нарушение срещу Баръш Алпер Йълмъз.

Въпреки численото неравенство, "старата госпожа" не се предаде. В 70-ата минута Пиер Калюлю изведе топката в наказателното поле, където Федерико Гати се възползва от неубедителната намеса на Чакър и удвои преднината.

В 82-ата минута, Теун Коопмайнерс центрира, а Уестън Маккени с глава направи резултата 3:0, изравнявайки общия резултат от двата мача – 5:5.

Срещата влезе в продължения, където турският шампион показа непримирим дух. В първата минута на допълнителното време Баръш Алпер Йълмъз изведе Виктор Осимен, който хладнокръвно преодоля Матиа Перин за 3:1.

В 118-ата минута Синго намери Йълмъз, който оформи крайното 3:2, с което Галатасарай си осигури място в следващата фаза.


