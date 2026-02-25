Новини
Ивелин Попов си тръгна от Арда

25 Февруари, 2026 15:16 795 3

Футболистът иска да бъде по-близо до своето семейство

Ивелин Попов си тръгна от Арда - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ивелин Попов вече не е част от футболния клуб Арда Кърджали. Новината бе потвърдена официално от клуба, като се подчертава, че раздялата е станала по взаимно съгласие между двете страни.

След конструктивна среща между спортния директор Ивайло Петков и опитния полузащитник, е взето решение договорът да бъде прекратен. Основната причина за това е желанието на Попов да бъде по-близо до своето семейство.

Ръководството на Арда не пропусна да изрази своята признателност към Попето за приноса му към отбора.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 корнер

    2 0 Отговор
    Крайно време е да се пенсионира. Не е в позицията на онзи от Славия

    Коментиран от #2

    15:39 25.02.2026

  • 2 Левски 1914

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "корнер":

    Човекът иска да е по близо до семейството си , някой може да е започнал да задява жена му.

    Коментиран от #3

    15:48 25.02.2026

  • 3 Камион

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Левски 1914":

    Абе вода и жена, тръгнат ли….нямат спиране :))??

    16:41 25.02.2026

