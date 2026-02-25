Ивелин Попов си тръгна от Арда

Ивелин Попов вече не е част от футболния клуб Арда Кърджали. Новината бе потвърдена официално от клуба, като се подчертава, че раздялата е станала по взаимно съгласие между двете страни.

След конструктивна среща между спортния директор Ивайло Петков и опитния полузащитник, е взето решение договорът да бъде прекратен. Основната причина за това е желанието на Попов да бъде по-близо до своето семейство.

Ръководството на Арда не пропусна да изрази своята признателност към Попето за приноса му към отбора.