Ивелин Попов си тръгна от Арда

Ивелин Попов вече не е част от футболния клуб Арда Кърджали. Новината бе потвърдена официално от клуба, като се подчертава, че раздялата е станала по взаимно съгласие между двете страни.
След конструктивна среща между спортния директор Ивайло Петков и опитния полузащитник, е взето решение договорът да бъде прекратен. Основната причина за това е желанието на Попов да бъде по-близо до своето семейство.
Ръководството на Арда не пропусна да изрази своята признателност към Попето за приноса му към отбора.
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 корнер
Коментиран от #2
15:39 25.02.2026
2 Левски 1914
До коментар #1 от "корнер":Човекът иска да е по близо до семейството си , някой може да е започнал да задява жена му.
Коментиран от #3
15:48 25.02.2026
3 Камион
До коментар #2 от "Левски 1914":Абе вода и жена, тръгнат ли….нямат спиране :))??
16:41 25.02.2026