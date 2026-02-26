Антоан Гризман на крачка от трансфер в Мейджър Лийг Сокър

Звездата на Атлетико Мадрид - Антоан Гризман е изключително близо до преминаване в американския Орландо Сити. Според информация на испанското радио Cadena SER, преговорите между двете страни са навлезли в решителна фаза и трансферът може да бъде официализиран още преди затварянето на настоящия трансферен прозорец в Мейджър Лийг Сокър (MLS).

Въпреки че Гризман е неизменна част от състава на Диего Симеоне и често е определян като моторът на Атлетико, 34-годишният нападател изглежда готов да обърне нова страница в своята кариера. Желанието му да се докосне до футболната атмосфера в САЩ и да сбъдне мечтата си за игра в MLS, изглежда надделява над досегашната му лоялност към мадридския клуб.

През последните дни разговорите между Атлетико Мадрид и Орландо Сити са се ускорили значително, като се очаква Гризман да изиграе още три срещи с червено-белите, преди да поеме към новото си предизвикателство отвъд Океана.

Ако сделката бъде финализирана, това ще бъде един от най-гръмките трансфери в историята на MLS, а Гризман ще се присъедини към нарастващата група европейски асове, избрали да продължат кариерата си в Съединените щати.