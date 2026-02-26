Новини
Спорт »
Световен футбол »
Антоан Гризман на крачка от трансфер в Мейджър Лийг Сокър

Антоан Гризман на крачка от трансфер в Мейджър Лийг Сокър

26 Февруари, 2026 21:05 305 0

  • атлетико мадрид-
  • антоан гризман -
  • орландо сити-
  • трансфер-
  • трансферен прозорец-
  • мейджър лийг сокър -
  • mls-
  • сащ

Футболистът е близо до преминаване в Орландо Сити

Антоан Гризман на крачка от трансфер в Мейджър Лийг Сокър - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Звездата на Атлетико Мадрид - Антоан Гризман е изключително близо до преминаване в американския Орландо Сити. Според информация на испанското радио Cadena SER, преговорите между двете страни са навлезли в решителна фаза и трансферът може да бъде официализиран още преди затварянето на настоящия трансферен прозорец в Мейджър Лийг Сокър (MLS).

Въпреки че Гризман е неизменна част от състава на Диего Симеоне и често е определян като моторът на Атлетико, 34-годишният нападател изглежда готов да обърне нова страница в своята кариера. Желанието му да се докосне до футболната атмосфера в САЩ и да сбъдне мечтата си за игра в MLS, изглежда надделява над досегашната му лоялност към мадридския клуб.

През последните дни разговорите между Атлетико Мадрид и Орландо Сити са се ускорили значително, като се очаква Гризман да изиграе още три срещи с червено-белите, преди да поеме към новото си предизвикателство отвъд Океана.

Ако сделката бъде финализирана, това ще бъде един от най-гръмките трансфери в историята на MLS, а Гризман ще се присъедини към нарастващата група европейски асове, избрали да продължат кариерата си в Съединените щати.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове