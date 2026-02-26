Юношеските национали на България по футбол с победа над Северна Македония

Юношеският национален отбор на България по футбол до 19 години записа победа с 2:1 като гост на Северна Македония в първата контролна среща между двата тима.

Двубоят се изигра на терените на спортен център „Пандев“ в Струмица и предложи здрава битка и динамична игра, като младите „лъвове“ демонстрираха характер и добра организация, за да стигнат до пълен обрат.

Домакините поведоха в резултата през първата част, но българският тим реагира отлично през второто полувреме. В 64-ата минута Димитър Мранков изравни за 1:1, а в 73-ата минута Кристиан Михайлов донесе успеха за България с попадение за крайното 2:1.

Селекционерът Атанас Рибарски използва двубоя, за да даде шанс на различни състезатели и да тества игрови варианти, а контролата е част от подготовката на състава за предстоящите европейски квалификации.

Втората проверка между България и Северна Македония ще се проведе на 28 февруари от 14:00 часа на стадион „Цар Самуил“ в Петрич.

Стартов състав на България:

1. Огнян Владимиров (В), 3. Алекс Тунчев, 6. Теодор Гюров, 7. Емилиян Гогев, 8. Радостин Стоилов, 14. Мартин Пейчев, 16. Емануил Няголов, 18. Георги Ангелов, 19. Рикардо Фернандес, 20. Иво Мотев, 22. Калоян Пулев.