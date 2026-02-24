Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Атлетико Мадрид е на осминафинал в Шампионската лига

24 Февруари, 2026 23:49 664 0

  • брюж-
  • атлетико мадрид-
  • футбол-
  • шампионска лига

Биха с 4:1 като домакин на Брюж

Атлетико Мадрид е на осминафинал в Шампионската лига - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Отборът на Атлетико Мадрид стана първият отбор, който преодоля плейофите на Шампионската лига, след като спечели с 4:1 като домакин на Брюж в реванша помежду им. Така испанският тим се класира за 1/8-финалите, където може да срещне Ливърпул или Тотнъм, с общ резултат 7:4 след зрелищното реми 3:3 в Белгия преди седмица.

Големият герой за Атлетико тази вечер беше Александър Сьорлот, който блесна с хеттрик, след като в събота вкара два гола за успеха с 4:2 над Еспаньол. Първият му гол дойде в 23-тата минута, когато Ян Облак изрита силно топката напред, като нападателят я овладя чак пред противниковото наказателно поле, а с удара си прати топката между краката на Брендън Мехеле и покрай ръцете на Симон Миньоле. В 36-ата минута гостите възстановиха равенството.

Тогава при центриране от корнер Мехеле с глава отклони топката, а Жоел Ордонес също с глава я добута във вратата. Малко след това Хуго Ветлесен можеше да доведе до пълен обрат, но Ян Облак спаси удара му с глава от упор.

За сметка на това, домакините си върнаха аванса в 48-ата минута. Тогава Джони Кардосо овладя изчистена топка на гърди и се разписа със страхотно воле от дъгата на наказателното поле.

В 76-ата минута резервите Антоан Гризман и Адемола Луукман комбинираха помежду си при контраатака, за да може накрая Сьорлот да отбележи втория си гол в двубоя с шут отблизо. Това обаче не беше достатъчно за норвежеца, който в 87-ата минута оформи своя хеттрик и крайното 4:1 с воле след центриране на Матео Руджери.

