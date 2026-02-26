Барселона губи ключовия си полузащитник Френки де Йонг за над месец

Лоши новини застигнаха каталунския гранд Барселона – холандският плеймейкър Френки де Йонг ще отсъства от терените между пет и шест седмици, след като получи неприятна контузия в десния си прасец по време на сутрешната тренировка. Официалното съобщение на клуба потвърди, че става дума за мускулна травма, която ще извади футболиста от игра за значителен период.

Медицинските изследвания, проведени веднага след инцидента, разкриха, че възстановяването на Де Йонг ще отнеме повече от месец – далеч по-дълго от първоначалните оптимистични прогнози, които сочеха между три и четири седмици.

За съжаление, това е вторият подобен проблем за 28-годишния халф през настоящия сезон, след като през септември той вече бе измъчван от мускулна травма.

Въпреки здравословните неволи, Де Йонг демонстрира завидна форма през кампанията – записал е участие в 31 срещи във всички турнири, като е реализирал едно попадение и е асистирал на съотборниците си цели седем пъти. Общо 2425 минути на терена подчертават значимостта му за състава на Барса.