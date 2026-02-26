Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Александър Николов оглави реализаторската листа в Италия след редовния сезон

26 Февруари, 2026 20:43 405 1

  • александър николов-
  • волейбол-
  • италия-
  • кучине лубе чивитанова-
  • голмайстор-
  • суперлига-
  • български спортисти-
  • спортни новини

Българската звезда блести на волейболния небосклон

Александър Николов оглави реализаторската листа в Италия след редовния сезон - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският волейболен талант Александър Николов продължава да пише история на международната сцена. След като впечатли света с изключителното си представяне на Световното първенство във Филипините, младият ас се превърна в най-резултатния състезател на редовния сезон в престижната италианска Суперлига.

С екипа на „Кучине Лубе Чивитанова“ Николов демонстрира завидна форма и реализаторски нюх, като наниза цели 450 точки в рамките на 21 срещи. Това го изстреля на върха в класацията за най-много отбелязани точки, оставяйки зад себе си конкуренти от световна величина. Средно по 5,62 точки на гейм – такава статистика рядко се среща дори сред най-големите имена в европейския волейбол.

В надпреварата за приза непосредствено след Николов се нареди Фере Регерс, а третото място заема Велко Масулович.


    Браво , Алекс !

    21:04 26.02.2026

