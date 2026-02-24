Новини
Спорт »
Бг футбол »
Лудогорец официално обяви трансфера на Алберто Салидо

Лудогорец официално обяви трансфера на Алберто Салидо

24 Февруари, 2026 21:27 997 2

  • алберто салидо-
  • берое-
  • лудогорец-
  • трансфер

По този начин разградчани изпревариха ЦСКА 1948 за подписа на Салидо, след като в последните дни усилено се спекулираше, че испанецът ще продължи кариерата си именно при „червените“

Лудогорец официално обяви трансфера на Алберто Салидо - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Българският шампион Лудогорец обяви трансфера на испанския офанзивен халф Алберто Салидо, като 26-годишният бивш голмайстор на Берое вече е на разположение на треньорския щаб и ще се включи незабавно в тренировъчния процес на „орлите“.

По този начин разградчани изпревариха ЦСКА 1948 за подписа на Салидо, след като в последните дни усилено се спекулираше, че испанецът ще продължи кариерата си именно при „червените“. Интерес към един от качествените футболисти в родния шампионат имаше и от страна на Левски.

A post shared by PFC Ludogorets 1945 (@pfcludogorets1945)

Ето какво написаха официално от Лудогорец:

Лудогорец привлече испанския нападател Алберто Салидо. Във вторник шампионите и Берое финализираха успешно преговорите по трансфера, като междувременно 26-годишният футболист премина медицински изследвания и фитнес тестове. Салидо се включва в тренировките на Лудогорец незабавно и ще бъде на разположение на старши треньора Пер-Матиас Хьогмо за предстоящите мачове от efbet Лига следващата седмица срещу Локо (Пд) и Левски.

„Много съм щастлив от този трансфер. Имах оферти от няколко клуба в България и чужбина, но избрах Лудогорец, защото идването ми в този отбор е голяма крачка напред в моето развитие“, коментира Алберто Салидо.

Това е Алберто Салидо

2018/19 – Атлетико Мадрид Б – 4 мача, 0 гола
2019/20 – Атлетико Мадрид Б – 6 мача, 1 гол
2019/20 – Аренас Клуб (наем) – 6 мача, 1 гол
2020/21 – Кордоба (наем) – 2 мача, 0 гола
2020/21 – Майорка Б (наем) – 6 мача, 0 гола
2021/22 – Лас Росас – 36 мача, 10 гола
2022/23 – Леганес Б – 27 мача, 4 гола
2023/24 – Монтихо – 19 мача, 6 гола
2023/24 – Ла Унион Атлетико – 14 мача, 4 гола
2024/25 – Берое – 33 мача, 12 гола
2025/26 – Берое – 13 мача, 8 гола

Общо: 166 мача, 46 гола


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тракиец 🇺🇦

    2 0 Отговор
    Единственият бял човек в отбора на зоофила българоубиец Домусчиев БКП то унищожителя на България и правещ се.кс с не...гри

    21:58 24.02.2026

  • 2 евала

    1 1 Отговор
    браво избрал е най-добрият отбор в България.

    Можеше и ЦСКА, но те взеха доста солено Годой.

    но браво, браво ина Лудогорец за трансфера. УСПЕХ !

    22:21 24.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове