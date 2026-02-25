Любопитно: Инструкторът по шофиране на Килиан Мбапе е фен на Атлетико Мадрид

Килиан Мбапе отново показа защо е любимец на феновете - този път извън терена. Френската суперзвезда посещава автошкола, където неговият инструктор се оказа страстен привърженик на Атлетико Мадрид. „Аз съм истински фен на Атлетико, но Килиан Мбапе не би могъл да бъде по-приятен човек,“ сподели инструкторът пред “MARCA”.

Присъствието на Мбапе предизвика истинска вълна от емоции сред курсистите и феновете на школата. Всеки ден автошколата получава стотици обаждания, имейли и съобщения за възможността да видят френския нападател на живо. Някои посетители дори са оставяли фланелки на Мбапе на рецепцията, надявайки се той да ги подпише.