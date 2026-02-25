Новини
Спорт »
Световен футбол »
Любопитно: Инструкторът по шофиране на Килиан Мбапе е фен на Атлетико Мадрид

Любопитно: Инструкторът по шофиране на Килиан Мбапе е фен на Атлетико Мадрид

25 Февруари, 2026 08:55 638 2

  • килиан мбапе-
  • атлетико мадрид-
  • футбол-
  • автошкола-
  • фен-
  • реал мадрид

Присъствието на Мбапе в автошкола предизвика истински фурор сред феновете

Любопитно: Инструкторът по шофиране на Килиан Мбапе е фен на Атлетико Мадрид - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Килиан Мбапе отново показа защо е любимец на феновете - този път извън терена. Френската суперзвезда посещава автошкола, където неговият инструктор се оказа страстен привърженик на Атлетико Мадрид. „Аз съм истински фен на Атлетико, но Килиан Мбапе не би могъл да бъде по-приятен човек,“ сподели инструкторът пред “MARCA”.

Присъствието на Мбапе предизвика истинска вълна от емоции сред курсистите и феновете на школата. Всеки ден автошколата получава стотици обаждания, имейли и съобщения за възможността да видят френския нападател на живо. Някои посетители дори са оставяли фланелки на Мбапе на рецепцията, надявайки се той да ги подпише.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 трети пол

    1 1 Отговор
    африкански футболист

    08:56 25.02.2026

  • 2 Новичок

    2 0 Отговор
    Г-н Паташев ,съседката на Килиян от 3тият етаж също е фенка на Атлетико, а пък в магазинът от където си взима макарони за вечеря всички са от Барселона.
    Трудно му е на Мбапе.

    09:45 25.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове