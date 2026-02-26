Вземете 50% отстъпка за хостинг от

БНБ: Средният лихвен процент по кредитите за потребление се повишава до 9,05 процента през януари

26 Февруари, 2026 22:09 589 6

При депозитите на домакинствата през януари средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет се увеличава с 0,09 процентни пункта до 1,05 процента

БНБ: Средният лихвен процент по кредитите за потребление се повишава до 9,05 процента през януари - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова

Средният лихвен процент по кредитите за потребление се повишава с 0,01 процентни пункта до 9,05 процента през януари 2026 г. в сравнение с декември 2025 г., показват данните от месечната лихвена статистика на БНБ, публикувана на страницата ѝ в интернет. Годишният процент на разходите по тези кредити се повишава също с 0,01 процентни пункта до 9,37 процента.

При жилищните кредити средният лихвен процент се понижава с 0,01 процентни пункта до 2,46 процента, а годишният процент на разходите по тези кредити - с 0,11 процентни пункта до 2,74 процента. Средният лихвен процент по другите кредити се увеличава с 0,33 процентни пункта до 4,33 процента, а при другите кредити на работодатели и самонаети лица - с 0,49 процентни пункта до 4,33 процента. През януари средният лихвен процент по овърдрафта спада с 0,16 процентни пункта до 13,40 процента, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, нараства с 0,02 процентни пункта до 21,44 процента.

При кредитирането на бизнеса през януари 2026 г. в сравнение с декември 2025 г. средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро се повишава с 0,20 процентни пункта до 4,15 процента, а по кредитите над 1 млн. евро се понижава с 0,16 процентни пункта до 4,32 процента. Средният лихвен процент по овърдрафта нараства с 0,02 процентни пункта до 3,37 процента.

При депозитите на домакинствата през януари средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет се увеличава с 0,09 процентни пункта до 1,05 процента. Средният лихвен процент по овърнайт депозитите остава на ниво от 0,01 процента, а този по депозитите, договорени за ползване след предизвестие, се повишава незначително до 0,26 процента.

При бизнеса през януари 2026 г. в сравнение с декември 2025 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет спада с 0,18 процентни пункта до 1,26 процента. Средният лихвен процент по овърнайт депозитите се запазва на ниво от 0,06 процента.


София / България
  • 1 Тома

    13 2 Отговор
    И кой каза че кредите няма да се вдигнат след еврото

    Коментиран от #5

    22:16 26.02.2026

  • 2 Георги

    6 2 Отговор
    Това означава че ипотеките намаляват, а разходите за живот се увеличават.
    Предвиждам срив на цените на имотите. Особенно на панелките. Скоро ще заговорят за проблемите при тях, и гледайте какво става.

    22:17 26.02.2026

  • 3 КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

    2 1 Отговор
    до 9,37 процента в Euro. ,🤣

    22:41 26.02.2026

  • 4 БНБ прогнозира устойчив икономически рас

    0 0 Отговор
    ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.,

    22:43 26.02.2026

  • 5 Мнение

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тома":

    Как кой?
    Убийците на България: герб, дпс, ппдб, бсп, итн, сдс и др подобни!

    Човек трябва да е загубил ума си, че да гласува доброволно за гореспоменатите партии!
    А като гледам Йотова как се присъедини към урсулите, предполагам, че и Радев ще бъде от тях?!

    22:45 26.02.2026

  • 6 Мммммм

    0 0 Отговор
    Да ви е честит педалският ес с мн малки букви

    22:51 26.02.2026

