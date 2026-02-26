Новини
Спорт »
Световен футбол »
Лудогорец се сбогува с Лига Европа след поражение в Будапеща

Лудогорец се сбогува с Лига Европа след поражение в Будапеща

26 Февруари, 2026 21:53 787 11

  • лудогорец-
  • ференцварош-
  • лига европа-
  • отпадане-
  • футбол-
  • будапеща-
  • осминафинали-
  • резултат-
  • реванш-
  • спортни новини

Ференцварош постигна нужния му резултат

Лудогорец се сбогува с Лига Европа след поражение в Будапеща - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският шампион Лудогорец приключи участието си в Лига Европа след като отстъпи с 0:2 на Ференцварош в реванша от плейофите на престижния турнир. Двубоят се изигра на прочутия стадион „Групама Арена“ в унгарската столица Будапеща, където домакините демонстрираха класа и заслужено си осигуриха място на осминафиналите.

Въпреки минималната победа с 2:1 в първия мач в Разград, „орлите“ не успяха да удържат преднината си. Общият резултат от двата сблъсъка – 3:2 в полза на Ференцварош – изпрати унгарците напред в надпреварата, а българският тим остана с горчивия вкус на пропуснат шанс.

Срещата започна динамично, но още в 14-ата минута Гавриел Канаховски разпечата вратата на Лудогорец, давайки ранен аванс на домакините.

Натискът на Ференцварош се увенча с втори гол в 29-ата минута, когато Кристофър Закариесен удвои преднината и на практика сложи точка на интригата.

В края на мача напрежението имаше съприкосновение между Чебрайло Макрецкис и Квадво Дуа в наказателното поле на Ференцварош. Главният съдия Крис Кавана бе повикан да прегледа ситуацията с помощта на ВАР, но след консултацията стана ясно, че Дуа е бил в положение на засада при овладяването на топката, което обезсмисли евентуална дузпа.

Така Лудогорец напуска европейската сцена, а Ференцварош продължава напред с високо вдигната глава.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Софийски селянин

    0 11 Отговор
    Чиста дузпа не дадоха за Лудогорец

    Коментиран от #3, #4, #6, #11

    21:55 26.02.2026

  • 2 Хасковски каунь

    8 0 Отговор
    Лудогорски/ небългарски/ брйлери. Във фурната , печени с масълце.

    21:58 26.02.2026

  • 3 Хайл 14/88

    17 1 Отговор

    До коментар #1 от "Софийски селянин":

    На кой му пука?
    Български отбор без българи в него🤣

    21:59 26.02.2026

  • 4 Хасковски каунь

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Софийски селянин":

    Дуспа не е имало !

    22:00 26.02.2026

  • 5 Ха Ха

    9 0 Отговор
    Жалко, напляскаха юнаците!

    22:02 26.02.2026

  • 6 Чиста дузпа споре

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Софийски селянин":

    тукашните критерии... Ама в Европа е друго...

    22:03 26.02.2026

  • 7 КОМЕНТАР

    8 0 Отговор
    МНОГО СА ДОБРИ ФУТБОЛИСТИТЕ, ЗА ЗАПЛАТИ, БЪЛГАРСКИ ОТБОР ЛИ Е ИЛИ НЕ Е ? ? ? ШАМПИОНИ В ТЕРИТОРИЯТА, ПЪРВИ, ОБАЧЕ ОТЗАД НАПРЕД В ЕВРО ШАМПИОНАТА

    22:04 26.02.2026

  • 8 Делиормана

    5 2 Отговор
    Заводският отбор завърши безславно.Ще се запомни само с постиженията си ,за най- малко посетени срещи
    Сега да му мисли Сираков.
    Хващам бас,че палачинката ще се обърне

    Коментиран от #9

    22:05 26.02.2026

  • 9 Ха ха

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Делиормана":

    Ей сега Локо Пд като ви направи равен и чао бзмбино.Ще забравите за Сираков и Сираци.

    22:11 26.02.2026

  • 10 Заека

    1 0 Отговор
    Гладен съм.

    22:18 26.02.2026

  • 11 Хайл 14/88

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Софийски селянин":

    Като е имало да са я взели,туй да не е заплата да им дават🤣
    Публиката извика "българи-юнаци" а ритнитопковците избягаха изплашени🤣🤣🤣

    22:19 26.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове