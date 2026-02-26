Лудогорец се сбогува с Лига Европа след поражение в Будапеща

Българският шампион Лудогорец приключи участието си в Лига Европа след като отстъпи с 0:2 на Ференцварош в реванша от плейофите на престижния турнир. Двубоят се изигра на прочутия стадион „Групама Арена“ в унгарската столица Будапеща, където домакините демонстрираха класа и заслужено си осигуриха място на осминафиналите.
Въпреки минималната победа с 2:1 в първия мач в Разград, „орлите“ не успяха да удържат преднината си. Общият резултат от двата сблъсъка – 3:2 в полза на Ференцварош – изпрати унгарците напред в надпреварата, а българският тим остана с горчивия вкус на пропуснат шанс.
Срещата започна динамично, но още в 14-ата минута Гавриел Канаховски разпечата вратата на Лудогорец, давайки ранен аванс на домакините.
Натискът на Ференцварош се увенча с втори гол в 29-ата минута, когато Кристофър Закариесен удвои преднината и на практика сложи точка на интригата.
В края на мача напрежението имаше съприкосновение между Чебрайло Макрецкис и Квадво Дуа в наказателното поле на Ференцварош. Главният съдия Крис Кавана бе повикан да прегледа ситуацията с помощта на ВАР, но след консултацията стана ясно, че Дуа е бил в положение на засада при овладяването на топката, което обезсмисли евентуална дузпа.
Така Лудогорец напуска европейската сцена, а Ференцварош продължава напред с високо вдигната глава.
1 Софийски селянин
Коментиран от #3, #4, #6, #11
21:55 26.02.2026
2 Хасковски каунь
21:58 26.02.2026
3 Хайл 14/88
До коментар #1 от "Софийски селянин":На кой му пука?
Български отбор без българи в него🤣
21:59 26.02.2026
4 Хасковски каунь
До коментар #1 от "Софийски селянин":Дуспа не е имало !
22:00 26.02.2026
5 Ха Ха
22:02 26.02.2026
6 Чиста дузпа споре
До коментар #1 от "Софийски селянин":тукашните критерии... Ама в Европа е друго...
22:03 26.02.2026
7 КОМЕНТАР
22:04 26.02.2026
8 Делиормана
Сега да му мисли Сираков.
Хващам бас,че палачинката ще се обърне
Коментиран от #9
22:05 26.02.2026
9 Ха ха
До коментар #8 от "Делиормана":Ей сега Локо Пд като ви направи равен и чао бзмбино.Ще забравите за Сираков и Сираци.
22:11 26.02.2026
10 Заека
22:18 26.02.2026
11 Хайл 14/88
До коментар #1 от "Софийски селянин":Като е имало да са я взели,туй да не е заплата да им дават🤣
Публиката извика "българи-юнаци" а ритнитопковците избягаха изплашени🤣🤣🤣
22:19 26.02.2026