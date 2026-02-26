Лудогорец се сбогува с Лига Европа след поражение в Будапеща

Българският шампион Лудогорец приключи участието си в Лига Европа след като отстъпи с 0:2 на Ференцварош в реванша от плейофите на престижния турнир. Двубоят се изигра на прочутия стадион „Групама Арена“ в унгарската столица Будапеща, където домакините демонстрираха класа и заслужено си осигуриха място на осминафиналите.

Въпреки минималната победа с 2:1 в първия мач в Разград, „орлите“ не успяха да удържат преднината си. Общият резултат от двата сблъсъка – 3:2 в полза на Ференцварош – изпрати унгарците напред в надпреварата, а българският тим остана с горчивия вкус на пропуснат шанс.

Срещата започна динамично, но още в 14-ата минута Гавриел Канаховски разпечата вратата на Лудогорец, давайки ранен аванс на домакините.

Натискът на Ференцварош се увенча с втори гол в 29-ата минута, когато Кристофър Закариесен удвои преднината и на практика сложи точка на интригата.

В края на мача напрежението имаше съприкосновение между Чебрайло Макрецкис и Квадво Дуа в наказателното поле на Ференцварош. Главният съдия Крис Кавана бе повикан да прегледа ситуацията с помощта на ВАР, но след консултацията стана ясно, че Дуа е бил в положение на засада при овладяването на топката, което обезсмисли евентуална дузпа.

Така Лудогорец напуска европейската сцена, а Ференцварош продължава напред с високо вдигната глава.