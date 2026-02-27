Велислав Величков: Борислав Сарафов няма да посрещне есента като и.ф. главен прокурор

„Прокурорската колегия няма да смени Борислав Сарафов, освен ако не звъннат едни телефони“, каза в „Тази сутрин“ по бТВ адвокат Велислав Величков от инициативата „Правосъдие за всеки".

Според него политически лидери стоят зад заемането на поста главен прокурор. Все пак той е на мнение, че Борислав Сарафов няма да посрещне есента като изпълняващ функциите главен прокурор, защото много неща ще се променят след изборите на 19 април.

„В хипотезата, в която този ВСС не може да избере главен прокурор. В хипотезата, в която следващото Народно събрание не може да събере 160 гласа за избор на парламентарна квота във ВСС – остава този ВСС, който хората наричат вечният съдебен съвет. Ако остане вечният съдебен съвет, то по тази логика Сарафов може спокойно да посрещне 2030 г. като изпълняващ функциите главен прокурор“, коментира Величков.

„Това обаче е извращение на представата за върховенство на правото, тъй като всяка извънмандатна власт е нарушение на Конституцията“, на мнение е той.

„Когато висшият орган на съдебната власт е почти цял мандат извън мандат и когато изпълняващият функциите главен прокурор е вече изкарал половин мандат без мандат, става недопустимо и обществено нетърпимо“, каза още Велислав Величков.

„Вчера Атанаска Дишева от ВСС, каза, че от сто кладенеца вода се вади, за да остане Сарафов на поста, но правото и справедливостта остават жадни. Тя попита – от 2000 прокурора в страната как няма един с необходимите професионални и нравствени качества, който да заеме поста за следващите шест месеца, за да влезем в съответствие със Закона за съдебната власт и да се успокои общественото напрежение“, коментира още адвокатът от „Правосъдие за всеки.

„Решението на КС го чакаме в рамките на шест месеца до една година. Процедурата е дълга, ще има предварително обсъждане и открито заседание. Говорим за лятото, дори за есента на тази година“, на мнение е адвокатът.

По думите му това е игра на пинг-понг – сезират се органи, за да може да се отлага въпросът във времето.

„От това печели човекът, който е наредил Борислав Сарафов да стане главен прокурор, след като той самият заяви, че не иска да бъде и категорично няма да заеме този пост. Три седмици по-късно той стана изпълняващ функциите – само 24 часа, след като излезе президентският указ за освобождаването на Иван Гешев“, коментира Величков.

„Борислав Сарафов не се появява. Той е като Кентървилския призрак – няма го никъде. Дори из коридорите на Съдебната палата не може да бъде засечен. Но той ръководи точно по Конституция надзор за законност върху дейността на всички прокурори, но тайничко“, каза адвокатът.