Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Велислав Величков: Борислав Сарафов няма да посрещне есента като и.ф. главен прокурор

Велислав Величков: Борислав Сарафов няма да посрещне есента като и.ф. главен прокурор

27 Февруари, 2026 09:52 897 10

  • велислав величков-
  • борислав сарафов-
  • главен прокурор

Адвокатът от „Правосъдие за всеки“ смята, че много неща ще се променят след изборите на 19 април

Велислав Величков: Борислав Сарафов няма да посрещне есента като и.ф. главен прокурор - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Прокурорската колегия няма да смени Борислав Сарафов, освен ако не звъннат едни телефони“, каза в „Тази сутрин“ по бТВ адвокат Велислав Величков от инициативата „Правосъдие за всеки".

Според него политически лидери стоят зад заемането на поста главен прокурор. Все пак той е на мнение, че Борислав Сарафов няма да посрещне есента като изпълняващ функциите главен прокурор, защото много неща ще се променят след изборите на 19 април.

„В хипотезата, в която този ВСС не може да избере главен прокурор. В хипотезата, в която следващото Народно събрание не може да събере 160 гласа за избор на парламентарна квота във ВСС – остава този ВСС, който хората наричат вечният съдебен съвет. Ако остане вечният съдебен съвет, то по тази логика Сарафов може спокойно да посрещне 2030 г. като изпълняващ функциите главен прокурор“, коментира Величков.

„Това обаче е извращение на представата за върховенство на правото, тъй като всяка извънмандатна власт е нарушение на Конституцията“, на мнение е той.

„Когато висшият орган на съдебната власт е почти цял мандат извън мандат и когато изпълняващият функциите главен прокурор е вече изкарал половин мандат без мандат, става недопустимо и обществено нетърпимо“, каза още Велислав Величков.

„Вчера Атанаска Дишева от ВСС, каза, че от сто кладенеца вода се вади, за да остане Сарафов на поста, но правото и справедливостта остават жадни. Тя попита – от 2000 прокурора в страната как няма един с необходимите професионални и нравствени качества, който да заеме поста за следващите шест месеца, за да влезем в съответствие със Закона за съдебната власт и да се успокои общественото напрежение“, коментира още адвокатът от „Правосъдие за всеки.

„Решението на КС го чакаме в рамките на шест месеца до една година. Процедурата е дълга, ще има предварително обсъждане и открито заседание. Говорим за лятото, дори за есента на тази година“, на мнение е адвокатът.

По думите му това е игра на пинг-понг – сезират се органи, за да може да се отлага въпросът във времето.

„От това печели човекът, който е наредил Борислав Сарафов да стане главен прокурор, след като той самият заяви, че не иска да бъде и категорично няма да заеме този пост. Три седмици по-късно той стана изпълняващ функциите – само 24 часа, след като излезе президентският указ за освобождаването на Иван Гешев“, коментира Величков.

„Борислав Сарафов не се появява. Той е като Кентървилския призрак – няма го никъде. Дори из коридорите на Съдебната палата не може да бъде засечен. Но той ръководи точно по Конституция надзор за законност върху дейността на всички прокурори, но тайничко“, каза адвокатът.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    11 9 Отговор
    Баааа, тоа ква ракиджийска физиономия има.

    Коментиран от #7, #9

    09:56 27.02.2026

  • 2 Пич

    10 7 Отговор
    На кой му дреме НПО пияницата какво иска?! Образа му показва типичен паветен извращенец със зависимости !!!

    09:59 27.02.2026

  • 3 и той не го иска

    8 1 Отговор
    гещевия като го плашеха с взрив пред гордона с децата му не му беше ок . а защо по горите ходят стрелци, бомбаджии, самоубийци и всякаква сган кой може да каже .

    10:01 27.02.2026

  • 4 Тити на Кака

    6 2 Отговор
    Крива е законовата рамка, уреждаща и конфигурирането на ВСС и от там - конфигурирането на ГП.
    И тази крива рамка бе заложена от нулевия юрист, марка АБПФК - Христо Иванов.
    Самохвалкото съдебен реформатор.
    Докато такива съдебни реформатори се упражняват в писане на закони, резултатите ще бъдат криви и никакви други.
    Справка - кривите конституционни промени, които ни вкараха в електорален ступор. Те бяха писани от същите некадърници.
    От такива хора - толкова!

    Коментиран от #6

    10:02 27.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 007 лиценз ту кил

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Тити на Кака":

    Точно така. Те самите разделиха ВСС на съдийска и прокурорска колегия. Само не е публично известно дали сами паднаха в капана на Пеевски или изпълниха негово поръчение, което получиха на мазно кафенце в скута.

    10:08 27.02.2026

  • 7 Абе да бе

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Абе":

    Е така щеше да изглежда днес иван ласкин.

    10:10 27.02.2026

  • 8 Оня с коня

    4 1 Отговор
    Маститите адвокати с Политика не се занимават,камо ли да отидат на Протест щото не могат да вдигнат глава от работа .Е такива като тоя обаче са приели тактика на "полит.активност" не защото някой ще вземе на сериозно изцепките им,а за да се появи снимката им в някои медии което си е Реклама - да знаят хората че са живи та като тръгнат да се развеждат да ги ангажират че конкуренцията мн. Жестока!

    10:30 27.02.2026

  • 9 ама

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Абе":

    у факултето сите са таквия, а с атанаска у едно гърне п@рд бате....

    10:31 27.02.2026

  • 10 Нито глас за oкраинците от ППДБ!

    1 1 Отговор
    Първо си го монтират договорено с Шиши, после не могат да го отстранят без разрешение от Шиши - що е то? ППДБ шоpoшкитe oлигофрeни.

    10:59 27.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове