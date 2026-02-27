Тошко Йорданов: ИТН е единствената дясна партия, която е срещу политическото покровителство

Председателят на ПГ на "Има такъв народ" (ИТН) Тошко Йорданов сподели в студиото на сутрешния блок на БНТ част от успехите на партията - стабилността на страната, контролът върху цените на електроенергията и ефективната реакция при кризата с горивата.

На въпрос с какво политическо наследство излиза ИТН от управлението, Йорданов подчерта, че всяка партия, която се стреми към власт, се сблъсква с трудности, но отговорността изисква реализиране на обещанията към избирателите:„Всяка една политическа партия се стреми да бъде в управлението, за да може да реализира това, което е обещала на избирателите. В момента, в който се окаже в управлението и започне да реализира тези неща, върху нея се стоварват всякакви лъжи, поне в нашия случай, защото сме в управлението. Какво прави партията някак си отива на заден план в общественото пространство, но това е нормален процес. В крайна сметка, ако една партия иска да е отговорна, трябва да се опита да реализира това, което е обещала, независимо от последствията, дори да търпи политически щети. С нас беше така. Без нас нямаше да се случат поне три, даже четири важни неща.“

Тошко Йорданов изброи пред БНТ основните успехи на ИТН в управлението:„Едното е, каквото и да се приказва, една година България имаше стабилно управление без големи корупционни скандали и сътресения – до бюджета страната си вървеше добре и относително стабилно."

Като второ той изтъкна цената на електроенергията.

По думите му без участието на ИТН цената щеше да е тройна или четворна.

Третото, което посочи, е кризата с горивата: "Ако не беше реагирало правителството и ние, в момента горивата щяха да са много по-скъпи и "Нефтохим" нямаше да работи.“

На въпроса дали компромисите по време на управлението са оправдали средствата, той обясни: „Когато сте в коалиция, няма партия, която да не прави компромиси. Най-големият компромис беше бюджетът заради БСП, защото те са лява партия. Ние бяхме интересна конфигурация – БСП – лява партия, ние дясна и ГЕРБ по средата. В момента всички страдат, че бюджета го няма. Грешката беше, че не се довърши диалогът със социалните партньори.“

По въпроса за управлението с Бойко Борисов и Делян Пеевски, Йорданов отбеляза: „По-добре горивата да са на нормални цени и електричеството. Политически всички носят щети, ние нямаме избор.“

Той призна, че ИТН не е успяла да комуникира достатъчно ефективно с обществото.

Йорданов посочи, че ИТН е единствената дясна партия, която се противопоставя на политическото покровителство и случаи като трагедията в Петрохан.