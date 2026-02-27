Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
София »
Тошко Йорданов: ИТН е единствената дясна партия, която е срещу политическото покровителство

Тошко Йорданов: ИТН е единствената дясна партия, която е срещу политическото покровителство

27 Февруари, 2026 09:48 1 089 78

  • тошко йорданов-
  • итн-
  • коалиция-
  • избори

Грешката беше, че не се довърши диалогът със социалните партньори

Тошко Йорданов: ИТН е единствената дясна партия, която е срещу политическото покровителство - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Председателят на ПГ на "Има такъв народ" (ИТН) Тошко Йорданов сподели в студиото на сутрешния блок на БНТ част от успехите на партията - стабилността на страната, контролът върху цените на електроенергията и ефективната реакция при кризата с горивата.

На въпрос с какво политическо наследство излиза ИТН от управлението, Йорданов подчерта, че всяка партия, която се стреми към власт, се сблъсква с трудности, но отговорността изисква реализиране на обещанията към избирателите:„Всяка една политическа партия се стреми да бъде в управлението, за да може да реализира това, което е обещала на избирателите. В момента, в който се окаже в управлението и започне да реализира тези неща, върху нея се стоварват всякакви лъжи, поне в нашия случай, защото сме в управлението. Какво прави партията някак си отива на заден план в общественото пространство, но това е нормален процес. В крайна сметка, ако една партия иска да е отговорна, трябва да се опита да реализира това, което е обещала, независимо от последствията, дори да търпи политически щети. С нас беше така. Без нас нямаше да се случат поне три, даже четири важни неща.“

Тошко Йорданов изброи пред БНТ основните успехи на ИТН в управлението:„Едното е, каквото и да се приказва, една година България имаше стабилно управление без големи корупционни скандали и сътресения – до бюджета страната си вървеше добре и относително стабилно."

Като второ той изтъкна цената на електроенергията.

По думите му без участието на ИТН цената щеше да е тройна или четворна.

Третото, което посочи, е кризата с горивата: "Ако не беше реагирало правителството и ние, в момента горивата щяха да са много по-скъпи и "Нефтохим" нямаше да работи.“

На въпроса дали компромисите по време на управлението са оправдали средствата, той обясни: „Когато сте в коалиция, няма партия, която да не прави компромиси. Най-големият компромис беше бюджетът заради БСП, защото те са лява партия. Ние бяхме интересна конфигурация – БСП – лява партия, ние дясна и ГЕРБ по средата. В момента всички страдат, че бюджета го няма. Грешката беше, че не се довърши диалогът със социалните партньори.“

По въпроса за управлението с Бойко Борисов и Делян Пеевски, Йорданов отбеляза: „По-добре горивата да са на нормални цени и електричеството. Политически всички носят щети, ние нямаме избор.“

Той призна, че ИТН не е успяла да комуникира достатъчно ефективно с обществото.

Йорданов посочи, че ИТН е единствената дясна партия, която се противопоставя на политическото покровителство и случаи като трагедията в Петрохан.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1.2 от 23 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой му дреме

    20 12 Отговор
    българин на турски значи мошеник, бандит, лош човек

    09:49 27.02.2026

  • 2 Вашето мнение

    89 0 Отговор
    Приключихте зулус!

    09:50 27.02.2026

  • 3 Сталин

    93 0 Отговор
    Марш оттук бе чалгар мръсен

    09:50 27.02.2026

  • 4 Отпускар

    95 1 Отговор
    Първо, ИТН не е партия, а лабораторна мишка на мафията. Второ не е дясна. И трето тя самата е плод на политическо покровителство.

    09:51 27.02.2026

  • 5 раз

    47 0 Отговор
    ИТъйНататък.

    09:51 27.02.2026

  • 6 Сталин

    76 1 Отговор
    След изборите всички чалгари в канала в септичната яма при другите г©вна

    Коментиран от #61

    09:51 27.02.2026

  • 7 1488

    70 0 Отговор
    а що първо се спукахте да защитавате закона за затвор при изнасяне на лични данни, а после извадихте лични данни на цицелко за да го изгоните ?

    09:52 27.02.2026

  • 8 име

    10 39 Отговор
    Хубавото е змията мария цънцарова не е на екран. Всички жълтопаветни фенчета на ПеПедофилите по телевизиите трябва да ги сполети същата съдба. Жнези двамата в БНТ първи да си ходят.

    Коментиран от #13, #71

    09:52 27.02.2026

  • 9 к0к0рч0

    42 2 Отговор
    значи тешко първи ще развее знамето на дьгата на следващите избори

    09:52 27.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 СТИГА БЕ

    48 1 Отговор
    Я си спомни какво ти каза г-н Пеевски

    09:53 27.02.2026

  • 12 хаха

    59 0 Отговор
    Синът на депутата от ИТН Тошко Йроданов -Сибил, получи по бърза писта лиценз за търговия с ток от Комисията за енергийно и водноо регулиране (КЕВР). Това се случи две седмици след като партията на Слави Трифонов обърна палачинката и гласува срещу отпадането на охраната за лидерите на ГЕРБ и ДПС-Ново начало Бойко Борсиов и делян Пеевски.

    Гаранциите на фирмата “Азур Енерджи” са от БАКБ на Цветелина Бориславова, а тя ще оперира от офисите на фирма свързана с жената на наркотафиканта Ивелин Банев – Брендо и застреляния спонсор на ГЕРБ Петър Христов.

    Байганьовците са много продажна и нагла измет. Хайде на боклука на история!

    09:54 27.02.2026

  • 13 Вярно !

    14 2 Отговор

    До коментар #8 от "име":

    В БНТ дори репортерите са команчи геюви !

    09:54 27.02.2026

  • 14 Боже опази

    51 0 Отговор
    Боже опази. Чалгарите на Тиквата и Св ин я та били дясна партия ?!?

    09:54 27.02.2026

  • 15 Измекар

    57 1 Отговор
    Вижте му уплашения поглед. ИТН приключи. За умрелите или добро или нищо

    Коментиран от #64

    09:55 27.02.2026

  • 16 даолет

    52 0 Отговор
    Този Ямболски палячо е събирателен образ на един завършен проост глупак. Трудно в България ще се намери по проосто нещо от този. В интервюто си колкото можа се изложи този пропаднал палячо. Извор на глупост. И тоя глупак закони гласува и тази дупка натиска копчетата за и против??? Няма как да стане с това проостото нищо. Слава на Господ Иисус Христос идват избори. Да изритаме тая срамотия и никога повече да не му гледаме глупостите на тоя прооостия клоун.

    09:55 27.02.2026

  • 17 За олигофренска пропаганда

    9 6 Отговор

    До коментар #10 от "Сталин":

    минус 10 рубли от надницата.

    Коментиран от #22

    09:56 27.02.2026

  • 18 ДОНЧО ГОРСКИЯТ

    24 0 Отговор
    тодоре бре адио маре

    09:56 27.02.2026

  • 19 Ура,,Ура

    35 0 Отговор
    Имаше такъв народ ще гледа парламента през крив макарон след два месеца.

    09:57 27.02.2026

  • 20 едва ли ще гласувам за слави

    5 0 Отговор
    всяка партия покровителства някой . народната власт и нейните хрантутници . нпо или друго . каратистите и приятели блестят най силно . това е нормално . в софето проблемите ще се увеличат . Да видим .

    Коментиран от #58

    09:57 27.02.2026

  • 21 хаха

    31 1 Отговор
    "Тошко Йорданов изброи пред БНТ основните успехи на ИТН в управлението:„Едното е, каквото и да се приказва, една година България имаше стабилно управление без големи корупционни скандали"

    Най-малко 14 млн. лв. – около 7 млн. евро, Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) отклонява за безплатна пътна помощ за гражданите. Това разкри Фондация „Антикорупционен фонд“ (АКФ) в новото си разследване. Според разследването от 2025 г. АПИ незаконно е превъзложила на фирма „Юнит Асист“ ЕООД предоставянето на денонощна, безплатна пътна помощ за гражданите. От своя страна дружеството също незаконно превъзлага дейността на поне 11 фирми.

    Собственикът на въпросната фирма се казва Юлиян Янков, който има над 15 присъди за различни престъпления, включително измама и кражба на автомобил, именно чрез използването на влекач за пътна помощ. Той е реабилитиран непосредствено преди лицензирането на „Юнит Асист“, което позволява на фирмата му да извършва дейност.

    Нямало "корупционни скандали" при байганьовците според Маймун Лама! ХАХАХА!

    09:58 27.02.2026

  • 22 Сталин

    4 2 Отговор

    До коментар #17 от "За олигофренска пропаганда":

    Кое не е вярно

    09:58 27.02.2026

  • 23 Буден

    24 0 Отговор
    Имаше такива нещастни хорица.СБОГОМ !

    09:59 27.02.2026

  • 24 Тошко

    22 0 Отговор
    галошко

    09:59 27.02.2026

  • 25 ООрана държава

    28 0 Отговор
    Няма вече иди0т който да ви вярва, ще чегъртате дъвки от плочките пред парламента вече

    10:00 27.02.2026

  • 26 9689

    25 0 Отговор
    Дребосъко,спри с напъните.За вас няма НС.

    10:00 27.02.2026

  • 27 таралеж

    31 0 Отговор
    добре, че след 19.04 ще ти дават трибуна само в Славчовата тв... и на сина ти схемите да му секнат!

    10:00 27.02.2026

  • 28 ккк

    24 0 Отговор
    за какви цени говориш и каква стабилност, цените на продуктите станаха двойни на горивата се влияят от други фактори, които не зависят от теб, а за тока ги определя Кевр а и за това налгласи синчето в този бизнес , по добре не го показвайте този неччистоплътник

    10:01 27.02.2026

  • 29 Абе пигмей шимпанзе

    35 0 Отговор
    Как станахте по мразени и с по нискъ рейтинг от шиши бе, това никой в историята не го е постигал, от първи да станете последни, комици

    Коментиран от #32

    10:01 27.02.2026

  • 30 Авджия

    27 0 Отговор
    Дайте ми пушката за грозен дивеч!!!

    10:02 27.02.2026

  • 31 Сила

    29 0 Отговор
    Тощко да проверява редовно СИБИЛ за наличие на семенна течност ....това момче не е читаво !!!

    10:02 27.02.2026

  • 32 Какъв рейтинг?

    23 0 Отговор

    До коментар #29 от "Абе пигмей шимпанзе":

    шиши и боко им дадоха 2% да влязат.

    10:04 27.02.2026

  • 33 От племето Зулу.

    17 0 Отговор
    Национални предатели. И вие сте за затвора както всички други от 1989г. до сега, без изключение.

    Коментиран от #42

    10:10 27.02.2026

  • 34 Оскверниха

    20 0 Отговор
    НС с цинизмите, които бълват от трибуната. Даване на медийно внимание е съпричастност към тяхното гнусно поведение. Позор@

    10:11 27.02.2026

  • 35 Тиква

    15 0 Отговор
    "която е срещу политическото покровителство"
    Аба натюрлих ! Хванал се тошко за палците на краката и ръси бисери от най-високата си точка на тялото в позицията.

    10:12 27.02.2026

  • 36 Боруна Лом

    17 0 Отговор
    ЧАО ,ОТПАДЪЦИ!ЧАО!

    10:15 27.02.2026

  • 37 Шейла

    20 0 Отговор
    Тоя с тази уста ли яде ??????????
    Ужас и гнус

    10:16 27.02.2026

  • 38 Само вие не сте

    16 0 Отговор
    Разбрали,че никой не ви вярва на една дума

    10:16 27.02.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Моралните им ценности

    11 0 Отговор
    "Само да те гепна, дънките ще цепна..."
    Спете спокойно деца, едни шебеци ви пазят

    10:16 27.02.2026

  • 41 Я па я

    14 0 Отговор
    Снимката ти показва , че не вярваш сам на себе си. Толкова издънки в парламента в защита на мафията. Изнасянето на личните данни на Цицелков и набеждаването на починалите в Петрохан са престъпления. Законите не действат в Бг .

    10:17 27.02.2026

  • 42 Браво

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "От племето Зулу.":

    Браво и браво

    10:17 27.02.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Избирател на ИТН

    8 0 Отговор
    Къде са ми обещаните македонци в космоса???

    Коментиран от #65

    10:21 27.02.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Пернишката

    4 0 Отговор
    перла на средна възраст "надъхвала" футбулисти. Ми те како, си имат ко да ги надъхва. Не им трябва поувяхнала вече рунтавелка

    10:23 27.02.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Тома

    4 0 Отговор
    Тошко африкански на снимката гледа като п.р.ъднал

    10:31 27.02.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Мнение

    9 0 Отговор
    Спирам да гледам изявите на тези корумпирани хора. Вече е ясно,че те не са искали да чегъртат никого. Лъснаха две патерици на ГЕРБ. Това са ИТН и възраждане..

    10:33 27.02.2026

  • 52 Тоя цимбик

    5 0 Отговор
    За какъв се мисли.Слабоумно нищожество

    10:33 27.02.2026

  • 53 телевизията

    6 0 Отговор
    Този го показват по телевизията с единствената цел да му се посмеят хората. Правилно, след сметките за тока, нората искат нещо веселко да чуят.

    10:34 27.02.2026

  • 54 Наглец чалгарски!

    7 0 Отговор
    Ти отдавна си на бунището, наглец чалгарски, долно и противно нищожество, санитар на сакатия учиндолец! Отдавна си на бунището и оттам квичиш на умряло, понеже вече едва мърдаш! Нещастник! Освен да ръсиш простащини, лъжи и грозни обиди нищо друго не ти остава!

    10:34 27.02.2026

  • 55 Господи!

    8 0 Отговор
    Каква портивна и отвратителна чалгарска мутра! Квичи на умряло, понеже и той като учиндолския си главатар вече е жив труп, политически труп! Мерзавец от класа!

    10:36 27.02.2026

  • 56 Защо?

    6 0 Отговор
    Защо изтрихте коментарите ми?! Че всички коментари , свързани с днешната "изява" на простак Хаджи Тошко Африкански с отвратително мърсния език са много по- обидни и много по- силни от моите? Защо изтрихте коментарите ми? Да, нищожеството Хаджи Африкански е чиста проба негодяй, отвартително двукопитно човекоподобно! Такова е и вие го знаете! Хайде повече смелост! Чалгарите вече си заминаха, не го ли разбрахте?"

    10:40 27.02.2026

  • 57 Еми съжалявам Тоше...!

    4 0 Отговор
    Вярвах ви,но откакто се прегърнахте с Борисов,се почувствах предаден и окончателно ви отсвирих...!

    Коментиран от #73

    10:41 27.02.2026

  • 58 Не - ,,едва ли"...?!

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "едва ли ще гласувам за слави":

    А- Категорично ,няма да гласувам за Слави и сценаристите му...!

    Коментиран от #74

    10:43 27.02.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Не не

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сталин":

    Всичките в затвора с пеев и заедно с децата им дори дето са крали заедно.

    10:44 27.02.2026

  • 62 потрес

    4 0 Отговор
    Ега чалгарския простак! Гледа като изоглавен от страх!

    10:44 27.02.2026

  • 63 бай ташко

    4 0 Отговор
    а изчезни
    дано не минете 4% на изборите
    както по-миналия път

    Коментиран от #67

    10:44 27.02.2026

  • 64 Боруна Лом

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Измекар":

    ...И ЗАТВОР ЗА ПРОДАЖНИЦИТЕ!

    10:46 27.02.2026

  • 65 Тошето

    5 0 Отговор

    До коментар #45 от "Избирател на ИТН":

    "Къде са ми обещаните македонци в космоса???"

    Благодаря! Бях я забравил тази простотия. :)

    10:47 27.02.2026

  • 66 отговор на 37- и

    3 0 Отговор
    Чалгарският простак Хаджи Тошко Африкански не само "яде" с тази толкова мръсна уста, но и с нея челува "бузките" (по неговия израз) на началниците си Тиквата и Прасето!

    10:47 27.02.2026

  • 67 Да те успокоя!

    4 0 Отговор

    До коментар #63 от "бай ташко":

    ИТН,със сигурност,няма да преминат 4% бариера на изборите!

    10:48 27.02.2026

  • 68 Не не

    2 0 Отговор
    Всичките в затвора с пеев и заедно с децата им дори дето са крали заедно.

    10:49 27.02.2026

  • 69 ха-ха- ха!

    4 0 Отговор
    Какив 4% за чалгарските просатци бе, брато?! Че те вече паднаха под 1%!

    10:50 27.02.2026

  • 70 Ти си

    3 0 Отговор
    Тошев, хората не искат да ви вижда а като ли да коментират помиярското ви поведение в политиката .....

    10:55 27.02.2026

  • 71 Про стачка

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "име":

    Това за ПП педпфилите го научи от мизерниците Коцето и Тошко , нали ?

    10:57 27.02.2026

  • 72 Дориана

    3 0 Отговор
    Слави Трифонов вместо да се крие на дивана да излезе пред целия български народ и да каже, защо неистово иска да саботира Парламента ? Защо иска да вкара депутати в Парламента от ИТН като Тошо Йорданов и Балабанов, които да играят ролята на Троянски кон , които със всички сили да спират реформите в Съдебната власт, Администрацията и всички завладени институции, да защитават с всички сили мафията, корупцията , олигархията ,полицейщината и пълзящата диктатура. Да видим какво свършиха Тошо Йорданов и Балабанов досега в Парламента. Проявяваха агресивно и непристойно поведение , което се изразяваше с чупене и рушене на микрофони и камери, сипеха обидни квалификации и провокации срещу опонентите си, защитаваха с всички сили мафията, корупцията , олигархията ,полицейщината и пълзящата диктатура , чиито проводници бяха Борисов и Пеевски. Неистово искаха да фалшифицират и откраднат вота на избирателите като изпълняваха поръчки чрез измислени скенери и орязване на секции в чужбина. Опорочиха Будизма като религия и го замесиха с педофилия и секта за да очернят опонентите си . Използваха трагедията в Петрохан за свои политически цели чрез провокации и нападки. Агресивно и непристойно сипеха провокации, клюки и всевъзможни нападки към Служебното правителство. Такива хора нямат място в Парламента. Наказателен вот срещу тях – падат надолу на 1 % и губят субсидия. Финансов срив за ИТН.

    10:58 27.02.2026

  • 73 Луд Скайуокър

    2 0 Отговор

    До коментар #57 от "Еми съжалявам Тоше...!":

    Колега трябва да си мозъчно повреден ако си гласувал за ИТН и направо клиничен случай щом и си им повярвал.

    11:01 27.02.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 От ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

    2 0 Отговор
    Пътник без глава

    11:04 27.02.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Ямболски

    2 0 Отговор
    Пигмегмей нещастен
    С цървули депутат
    Само селската ти мутра
    С перчем на темерут
    показва, че си истински боклук

    11:04 27.02.2026

  • 78 сенека

    0 0 Отговор
    От появата си на политическата сцена ИТН показа първо, пълна управленска некадърност и немощ а с настоящата си роля демонстрира чалгарски цинизъм.

    11:16 27.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове