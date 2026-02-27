Тошко Йорданов: ИТН е единствената дясна партия, която е срещу политическото покровителство

Председателят на ПГ на "Има такъв народ" (ИТН) Тошко Йорданов сподели в студиото на сутрешния блок на БНТ част от успехите на партията - стабилността на страната, контролът върху цените на електроенергията и ефективната реакция при кризата с горивата.
На въпрос с какво политическо наследство излиза ИТН от управлението, Йорданов подчерта, че всяка партия, която се стреми към власт, се сблъсква с трудности, но отговорността изисква реализиране на обещанията към избирателите:„Всяка една политическа партия се стреми да бъде в управлението, за да може да реализира това, което е обещала на избирателите. В момента, в който се окаже в управлението и започне да реализира тези неща, върху нея се стоварват всякакви лъжи, поне в нашия случай, защото сме в управлението. Какво прави партията някак си отива на заден план в общественото пространство, но това е нормален процес. В крайна сметка, ако една партия иска да е отговорна, трябва да се опита да реализира това, което е обещала, независимо от последствията, дори да търпи политически щети. С нас беше така. Без нас нямаше да се случат поне три, даже четири важни неща.“
Тошко Йорданов изброи пред БНТ основните успехи на ИТН в управлението:„Едното е, каквото и да се приказва, една година България имаше стабилно управление без големи корупционни скандали и сътресения – до бюджета страната си вървеше добре и относително стабилно."
Като второ той изтъкна цената на електроенергията.
По думите му без участието на ИТН цената щеше да е тройна или четворна.
Третото, което посочи, е кризата с горивата: "Ако не беше реагирало правителството и ние, в момента горивата щяха да са много по-скъпи и "Нефтохим" нямаше да работи.“
На въпроса дали компромисите по време на управлението са оправдали средствата, той обясни: „Когато сте в коалиция, няма партия, която да не прави компромиси. Най-големият компромис беше бюджетът заради БСП, защото те са лява партия. Ние бяхме интересна конфигурация – БСП – лява партия, ние дясна и ГЕРБ по средата. В момента всички страдат, че бюджета го няма. Грешката беше, че не се довърши диалогът със социалните партньори.“
По въпроса за управлението с Бойко Борисов и Делян Пеевски, Йорданов отбеляза: „По-добре горивата да са на нормални цени и електричеството. Политически всички носят щети, ние нямаме избор.“
Той призна, че ИТН не е успяла да комуникира достатъчно ефективно с обществото.
Йорданов посочи, че ИТН е единствената дясна партия, която се противопоставя на политическото покровителство и случаи като трагедията в Петрохан.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кой му дреме
09:49 27.02.2026
2 Вашето мнение
09:50 27.02.2026
3 Сталин
09:50 27.02.2026
4 Отпускар
09:51 27.02.2026
5 раз
09:51 27.02.2026
6 Сталин
Коментиран от #61
09:51 27.02.2026
7 1488
09:52 27.02.2026
8 име
Коментиран от #13, #71
09:52 27.02.2026
9 к0к0рч0
09:52 27.02.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 СТИГА БЕ
09:53 27.02.2026
12 хаха
Гаранциите на фирмата “Азур Енерджи” са от БАКБ на Цветелина Бориславова, а тя ще оперира от офисите на фирма свързана с жената на наркотафиканта Ивелин Банев – Брендо и застреляния спонсор на ГЕРБ Петър Христов.
Байганьовците са много продажна и нагла измет. Хайде на боклука на история!
09:54 27.02.2026
13 Вярно !
До коментар #8 от "име":В БНТ дори репортерите са команчи геюви !
09:54 27.02.2026
14 Боже опази
09:54 27.02.2026
15 Измекар
Коментиран от #64
09:55 27.02.2026
16 даолет
09:55 27.02.2026
17 За олигофренска пропаганда
До коментар #10 от "Сталин":минус 10 рубли от надницата.
Коментиран от #22
09:56 27.02.2026
18 ДОНЧО ГОРСКИЯТ
09:56 27.02.2026
19 Ура,,Ура
09:57 27.02.2026
20 едва ли ще гласувам за слави
Коментиран от #58
09:57 27.02.2026
21 хаха
Най-малко 14 млн. лв. – около 7 млн. евро, Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) отклонява за безплатна пътна помощ за гражданите. Това разкри Фондация „Антикорупционен фонд“ (АКФ) в новото си разследване. Според разследването от 2025 г. АПИ незаконно е превъзложила на фирма „Юнит Асист“ ЕООД предоставянето на денонощна, безплатна пътна помощ за гражданите. От своя страна дружеството също незаконно превъзлага дейността на поне 11 фирми.
Собственикът на въпросната фирма се казва Юлиян Янков, който има над 15 присъди за различни престъпления, включително измама и кражба на автомобил, именно чрез използването на влекач за пътна помощ. Той е реабилитиран непосредствено преди лицензирането на „Юнит Асист“, което позволява на фирмата му да извършва дейност.
Нямало "корупционни скандали" при байганьовците според Маймун Лама! ХАХАХА!
09:58 27.02.2026
22 Сталин
До коментар #17 от "За олигофренска пропаганда":Кое не е вярно
09:58 27.02.2026
23 Буден
09:59 27.02.2026
24 Тошко
09:59 27.02.2026
25 ООрана държава
10:00 27.02.2026
26 9689
10:00 27.02.2026
27 таралеж
10:00 27.02.2026
28 ккк
10:01 27.02.2026
29 Абе пигмей шимпанзе
Коментиран от #32
10:01 27.02.2026
30 Авджия
10:02 27.02.2026
31 Сила
10:02 27.02.2026
32 Какъв рейтинг?
До коментар #29 от "Абе пигмей шимпанзе":шиши и боко им дадоха 2% да влязат.
10:04 27.02.2026
33 От племето Зулу.
Коментиран от #42
10:10 27.02.2026
34 Оскверниха
10:11 27.02.2026
35 Тиква
Аба натюрлих ! Хванал се тошко за палците на краката и ръси бисери от най-високата си точка на тялото в позицията.
10:12 27.02.2026
36 Боруна Лом
10:15 27.02.2026
37 Шейла
Ужас и гнус
10:16 27.02.2026
38 Само вие не сте
10:16 27.02.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Моралните им ценности
Спете спокойно деца, едни шебеци ви пазят
10:16 27.02.2026
41 Я па я
10:17 27.02.2026
42 Браво
До коментар #33 от "От племето Зулу.":Браво и браво
10:17 27.02.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Избирател на ИТН
Коментиран от #65
10:21 27.02.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Пернишката
10:23 27.02.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Тома
10:31 27.02.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Мнение
10:33 27.02.2026
52 Тоя цимбик
10:33 27.02.2026
53 телевизията
10:34 27.02.2026
54 Наглец чалгарски!
10:34 27.02.2026
55 Господи!
10:36 27.02.2026
56 Защо?
10:40 27.02.2026
57 Еми съжалявам Тоше...!
Коментиран от #73
10:41 27.02.2026
58 Не - ,,едва ли"...?!
До коментар #20 от "едва ли ще гласувам за слави":А- Категорично ,няма да гласувам за Слави и сценаристите му...!
Коментиран от #74
10:43 27.02.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Не не
До коментар #6 от "Сталин":Всичките в затвора с пеев и заедно с децата им дори дето са крали заедно.
10:44 27.02.2026
62 потрес
10:44 27.02.2026
63 бай ташко
дано не минете 4% на изборите
както по-миналия път
Коментиран от #67
10:44 27.02.2026
64 Боруна Лом
До коментар #15 от "Измекар":...И ЗАТВОР ЗА ПРОДАЖНИЦИТЕ!
10:46 27.02.2026
65 Тошето
До коментар #45 от "Избирател на ИТН":"Къде са ми обещаните македонци в космоса???"
Благодаря! Бях я забравил тази простотия. :)
10:47 27.02.2026
66 отговор на 37- и
10:47 27.02.2026
67 Да те успокоя!
До коментар #63 от "бай ташко":ИТН,със сигурност,няма да преминат 4% бариера на изборите!
10:48 27.02.2026
68 Не не
10:49 27.02.2026
69 ха-ха- ха!
10:50 27.02.2026
70 Ти си
10:55 27.02.2026
71 Про стачка
До коментар #8 от "име":Това за ПП педпфилите го научи от мизерниците Коцето и Тошко , нали ?
10:57 27.02.2026
72 Дориана
10:58 27.02.2026
73 Луд Скайуокър
До коментар #57 от "Еми съжалявам Тоше...!":Колега трябва да си мозъчно повреден ако си гласувал за ИТН и направо клиничен случай щом и си им повярвал.
11:01 27.02.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 От ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
11:04 27.02.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Ямболски
С цървули депутат
Само селската ти мутра
С перчем на темерут
показва, че си истински боклук
11:04 27.02.2026
78 сенека
11:16 27.02.2026