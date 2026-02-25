Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Илия Груев със специална награда „Спортист за пример“

25 Февруари, 2026 19:32 414 0

Отличието е поредната висока оценка за национала

Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

На бляскавата церемония по връчването на престижните отличия „Спортист на годината“, националът по футбол Илия Груев бе удостоен със специалната награда „Спортист за пример“. Талантливият полузащитник на английския Лийдс Юнайтед получи признанието за своята отдаденост, професионализъм и безупречно поведение както на терена, така и извън него.

Макар да не успя да присъства лично на събитието, Груев се включи с емоционално видео послание, в което сподели: „Изключителна чест е за мен да бъда отличен с тази награда. Спортът ме възпита на дисциплина, постоянство и уважение към другите. Най-важното, което научих, е винаги да бъда верен на себе си. Това признание ме мотивира още повече да се развивам и да прославям България по света.“

Илия Груев се превърна в символ на трудолюбие и вдъхновение за младите спортисти у нас. Със своята отдаденост и стремеж към съвършенство, той доказва, че успехът е плод на упорит труд и силен характер. Отличието „Спортист за пример“ е поредното доказателство за високата оценка, която получава от спортната общественост.


