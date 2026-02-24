Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Cadillac е изхарчил 1 милиард долара, за да стартира във Формула 1

24 Февруари, 2026 16:15 935 0

Сметката е на британският журналист Уил Бъкстън, който от началото на миналата година отразява Индикар за Fox Sports в Щатите

Cadillac е изхарчил 1 милиард долара, за да стартира във Формула 1 - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Луксозната марка на Дженерал Мотърс - Cadillac, е изхарчила 1 милиард долара, за да влезе във Формула 1, а тези разходи са се натрупали още преди тимът на американците да запише първото си състезание в световния шампионат. Сметката е на британският журналист Уил Бъкстън, който от началото на миналата година отразява Индикар за Fox Sports в Щатите.

Cadillac получи окончателно одобрение да влезе във Формула 1 през март миналата година, като програмата на марката се изпълнява от компанията TWG на Дан Туурис, който смени в проекта Майкъл Андрети, след като изкупи участието му.

Програмата на Cadillac за Формула 1 се развива паралелно в три бази - централата на тима е във Фишърс, Индиана, а другите две бази са в Шарлът, Северна Каролина и Уорън, Мичиган. Отделно от това се използва и базата, създадена от Андрети до “Силвърстоун” в Англия.

“От Cadillac са похарчили 1 милиард долара още преди да стартират - обясни Бъкстън в подкаста Up to Speed. - Поне те смятат, че това са разходите. Това са парите, за да стигнеш до стартовата решетка.

“И Cadillac няма основен спонсор. Това е сериозно начинание не само за Cadillac и Дженерал Мотърс, за TWG и Дан Аурис, за цялата група зад кулисите, основаването и стартирането на тима е сериозна финансова операция.”

Бъкстън изрази съмнение, че този проект и този начин за влизане във Формула 1 са устойчиви.

“Чудя се колко от всички ангажирани в проекта, ще останат част от него - допълни британецът. - Да използваш три бази не е оптималната стратегия за който и да е тим, какво остава за чисто нов отбор във Формула 1.”

Cadillac и Ауди са двете нови компании във Формула 1, като германците купиха тима на Заубер и към базата в Хинвил добавиха още една - в Германия, където екипът работи по задвижващата система. Cadillac от своя страна ще е клиент на Ферари в първите си години във Формула 1, след това се очаква, че GM ще лансира собствена задвижваща система.


