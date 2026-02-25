Днес става ясно кой ще е Спортист №1 на България за 2025 г.

Днес ще стане ясно кой ще е Спортист №1 на България за 2025 г. В 68-ата анкета, организира от Българската асоциация на спортните журналисти. Официалната церемония, който ще се проведе в столичен хотел, започва в 18:30 часа. На нея ще бъдат обявени още отбор и треньор №1, както и най-добрият спортист с увреждания за изминалата година.

Президентът на България – Илияна Йотова ще връчи голямата награда за Спортист №1 и ще отправи приветствие към атлетите. .

За втора година ще бъда присъдена и специалната награда „Вдъхновение“. Тя се връчва на значима личност, която с работата, грижите, примера и постиженията си е инспирирала и подкрепила развитието на българския спорт и българските спортисти.

Ще бъдат връчени и специални награди – с уважение към спортисти за техните постижения и примера, който дават на следващите поколения.

117 спортни журналисти се включиха в 68-ата анкета "Спортист на годината" и след гласуването вече е ясно кои атлети и отбори се съревновават за най-престижната спортна награда в България.

Ето и челната десетка на Спортист №1 на България за 2025 г. по азбучен ред:

Алберт Попов (Ски-алпийски дисциплини)

Александър Везенков (Баскетбол)

Александър Николов (Волейбол)

Божидар Саръбоюков (Лека атлетика)

Иван Иванов (Тенис)

Карлос Насар (Вдигане на тежести)

Никола Цолов (Автомобилизъм)

Симеон Николов (Волейбол)

Стилияна Николова (Художествена гимнастика)

Тервел Замфиров (Сноуборд)

Първата официална анкета “Спортист на годината“е проведена през 1958 г. В допитването, организирано от "Народен спорт", печели баскетболистката Ваня Войнова, която става първият официален победител. Рекордьор по спечелване на най-престижната награда е Стефка Костадинова - 4 пъти. Боян Радев и Станка Златева са избирани за №1 по 3 пъти. Осем големи български спортисти са триумфирали по два пъти - Продан Гарджев, Петър Киров, Христо Марков, Серафим Тодоров, Йордан Йовчев, Румяна Нейкова, Григор Димитров и Александър Везенков.